Умер советский генерал-чеченец, личный враг Дудаева

7 мая 2020

Ибрагим Сулейменов. Иллюстрация: moderator.az

В Москве на 67-м году жизни скончался генерал-майор в отставке Ибрагим Сулейменов — эксперт Министерства обороны России, многократно избиравшийся депутатом парламента Чечни и Государственной Думы. Сулейменов руководил антитеррористическими операциями в Чечне, в 2000—2002 годах служил военным комендантом Ачхой-Мартановского района, был заместителем военного коменданта Чеченской Республики.

Ибрагим Сулейменов родился 11 февраля 1953 года в Кзыл-Ординской области Казахской ССР, куда в 1944 году были депортированы из Чечено-Ингушетии его родные. После возвращения чеченцев из депортации в 1957 году проживал в селе Гуни Веденского района, там окончил среднюю школу. Избрал военную профессию. В 1977 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО, где готовили офицеров для политотделов войск противовоздушной обороны. В 1988 году Сулейменов стал первым советским офицером-чеченцем, который окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Распад СССР Сулейменов встретил в звании полковника, в должности начальника политотдела бригады ПВО. Как и многие офицеры-чеченцы, поддержал Объединенный конгресс чеченского народа (ОКЧН) и Джохара Дудаева. В 1991 году от дудаевцев был избран в парламент Чечни, где возглавил комитет по безопасности и обороне. Участвовал в формировании вооруженных сил самопровозглашенной «Ичкерии», был военным советником Дудаева.

Осенью 1992 года, когда в Чечне шло подавление демократических свобод и установление режима личной диктатуры Дудаева, Сулейменов вместе со многими бывшими дудаевцами ушел в оппозицию. Позже Сулейменов рассказал корреспонденту газеты «Красная звезда»:

«Поначалу мне пришлось работать под руководством Дудаева, но недолго. После расстрела мирной демонстрации в Грозном сторонниками этого экстремиста я заявил о своем уходе из парламента. Дудаев со мной расставаться не хотел и предложил генеральские лампасы. Я отказался. Я не покинул республику. Кто-то был должен противостоять самозванцу Дудаеву».

Избрание Дудаева в сентябре 1991 года президентом «Ичкерии» было нелегитимным. Избирателей запугивали, голоса подтасовывали, в некоторых районах — в частности, в населенных русскоязычными Надтеречном, Наурском и Шелковском — голосование было саботировано местной общественностью. В 1992—1993 годах протестные мирные выступления в Чечне дудаевцы подавляли исключительно силой оружия. 4 июня 1993 года «президентская гвардия Ичкерии» с помощью бронетехники фактически расстреляла парламент Чечни, в ходе штурма погибли 58 безоружных людей. На следующий день вооруженные дудаевцы разогнали референдум о доверии Дудаеву, назначенный разогнанным накануне парламентом республики. По этим причинам в нынешней Чечне первым президентом республики считается не Дудаев, а Ахмат Кадыров.

Ибрагим Сулейменов призывал свой тейп и всех чеченцев противостоять дудаевской диктатуре, за что Дудаев назвал его своим личным врагом. В 1994 году, в период очередного разгула подавления любого инакомыслия в Чечне, Сулейменов был арестован дудаевцам и брошен в тайную тюрьму. В дудаевских застенках, в ужасающих условиях Сулейменов пробыл около года, вышел на свободу благодаря федеральным войскам. В 1995 году Ибрагиму Сулейменову было присвоено звание генерал-майора. До 1996 года Сулейменов служил в Грозном военным комендантом Чечни. В 1999 году Сулейменов активно поддержал Ахмата Кадырова.

Сулейменов на своем опыте знал, как в Чечне появился ваххабитский террор и почему к ваххабитам примкнули безразличные к религии бандиты вроде Шамиля Басаева или Салмана Радуева. За захваты больниц и роддомов Сулейманов именовал Басаева и Радуева «гинекологами». В чеченском ругательном лексиконе применительное к мужчине слово «гинеколог» — одно из самых страшных оскорблений, означающее, что этот человек не имеет мужской чести.

«Для чеченца великий позор врываться с оружием в родильные отделения, к женщинам. Мирному населению угрожает расправой, если кто-либо попытается покинуть подконтрольную басаевцам территорию. Мирное население — живой щит для Басаева, Радуева и других бандитов. через Грузию и Азербайджан в Чечню забрасываются наемники из Иордании, Саудовской Аравии, Пакистана. Они не только хорошо обучены, но и являются носителями идеи ваххабизма — самого реакционного направления мусульманской религии. Они полностью отвергают первостепенные заповеди Корана. По данным, имеющимся у меня, в республике вирусом вахабизма „заражены“ уже около тысячи человек. Есть случаи ваххабизации русских парней, насильно удерживаемых дудаевцами», — рассказывал Сулейменов «корреспонденту Красной Звезды» в 1990-х годах.

Во второй половине 1990-х «демократическая» общественность требовала от Кремля вывода федеральных сил из Чечни и признания суверенитета «Ичкерии». Очень активно требовал мира с сепаратистами Борис Немцов — губернатор Нижегородской области, позже вице-премьер правительства России. «Демократы» вроде Немцова сравнивали военные кампании в Чечне с «позорной» войной в Афганистане.

«Таких словоблудов я не понимаю. Не могу разделить и требований о выводе войск. Во-первых, сам этот термин не поддается нормальной логике. Откуда и куда должны уходить российские войска? Чечня — субъект Российской Федерации, стало быть, солдат находится у себя дома. Во-вторых, федеральные силы участвуют в наведении конституционного порядка на территории субъекта Российской Федерации, а не иностранного государства», — реагировал на требования «демократов» Ибрагим Сулейменов.

Свои политические убеждения Ибрагим Сулейменов в 1990-х годах описывал следующим образом:

«Мой стаж в КПСС — почти двадцать лет. Если меня спросят: генерал, ты за восстановление Союза или нет, я отвечу однозначно: «Да!».

Во время обострений в Нагорном Карабахе Ибрагим Сулейменов поддерживал армянскую сторону и критиковал руководство Азербайджана за то, что оно вместо пути мира избирает путь войны. За это генерал-чеченец снискал ненависть азербайджанских националистов, среди которых немало сторонников Дудаева.

Редакция EADaily соболезнует родным и близким Ибрагима Абдурахмановича Сулейменова.

Артур Приймак

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