опубликовано редакцией на Переводике 09.05.20 14:36 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia to send Assad regime forces to fight for Haftar" Турция - 08 мая 2020 г. Россия отправит солдат Асада воевать за Хафтара Россия предлагает солдатам сирийского режима возобновляемый контракт и 1000 долларов ежемесячно, за то чтобы они воевали на стороне незаконных сил Хафтара в Ливии News Service May 08 File photo Photograph: Bekir Kasım По сообщениям местных источников, Россия отправит наемников из сирийского города Дараа, служащих в силах Башара Асада, воевать на стороне незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в восточной части Ливии. Россия, поддерживая сирийский режим Асада, планирует усилить боевиков Хафтара наемниками из Сирии. С 24 апреля, высокопоставленный российский командующий и его команда провели серию встреч с наемниками, сражающимися в силах режима Асада в Дараа, добавили источники. На этих встречах Россия предложила сирийским наемникам 1000 долларов и трехмесячный возобновляемый контракт в обмен на их службу в рядах армии Халифы Хафтара. Одна группа наемников отказалась, другие приняли предложение. Те, кто принял предложение, активно работают над тем, чтобы пополнить свои ряды. Эти группы будут оплачены Россией, а после обучения в российских военных лагерях в Сирии они будут отправлены в Ливию. Аналогичная сделка в провинции Кунейтра В прошлом месяце, Россия заключила аналогичную сделку с 300-400 наемниками, воевавшими на стороне режима Асада в городе на юге провинции Кунейтра. Вооруженные группы из провинции Кунейтра заключили сделку с русскими на аналогичных условиях - за 1000 долларов в месяц, и скоро (после обучения в Сирии) они вольются в ряды армии Хафтара У Хафтара служит много иностранных боевиков, в том числе русские наемники, ополченцы «Джанджавид» из Судана и вооруженные повстанцы из Чада. * Writing by Firdevs Bulut статью прочитали: 2 человек Комментарии