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опубликовано редакцией на Переводике 09.05.20 14:36
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия отправит солдат Асада воевать за Хафтара

Россия предлагает солдатам  сирийского режима  возобновляемый контракт и  1000 долларов  ежемесячно, за  то  чтобы они  воевали  на стороне  незаконных сил Хафтара в Ливии

News Service  May 08

File photo

File photo  Photograph: Bekir Kasım

По сообщениям местных источников, Россия отправит наемников из  сирийского  города Дараа,  служащих в   силах  Башара Асада,  воевать на стороне  незаконных  вооруженных формирований  Халифы Хафтара в восточной части Ливии.

Россия, поддерживая сирийский режим Асада, планирует усилить боевиков  Хафтара наемниками из Сирии.

С 24 апреля, высокопоставленный российский командующий и его команда провели серию встреч с наемниками, сражающимися в силах режима Асада в Дараа, добавили источники.

На этих встречах Россия предложила сирийским наемникам 1000 долларов и трехмесячный возобновляемый контракт в обмен на их службу  в рядах армии  Халифы Хафтара.

Одна группа наемников отказалась, другие приняли предложение.

Те, кто принял предложение, активно  работают  над тем, чтобы пополнить свои ряды.

Эти группы будут оплачены Россией, а после обучения в российских военных лагерях в Сирии они будут отправлены в Ливию.

Аналогичная сделка  в провинции Кунейтра

В прошлом месяце,  Россия  заключила аналогичную сделку с 300-400 наемниками, воевавшими  на  стороне  режима  Асада в городе на юге   провинции Кунейтра.

Вооруженные группы  из  провинции Кунейтра  заключили сделку с русскими на  аналогичных условиях - за  1000 долларов в месяц, и скоро (после обучения в Сирии)  они вольются в ряды  армии Хафтара 

У Хафтара  служит  много иностранных боевиков, в том числе русские наемники, ополченцы «Джанджавид» из Судана и вооруженные повстанцы из Чада.

* Writing by Firdevs Bulut

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