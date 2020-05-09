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опубликовано редакцией на Переводике 09.05.20 15:41
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

2019 год. Пять самых загруженных консульств стран Шенгенской зоны находятся в России

08  мая 2020 г.

Russians, largest group of Schengen Visas beneficiaries

Почти 17 миллионов заявлений на получение шенгенской визы было подано в 2019 году  в  консульства и центры обработки виз  стран Шенгенской зоны, расположенные за рубежом, самое  большее число полученных заявлений  за  все годы.

Статистика  выдачи шенгенских виз показывает, что в 2019 году,  консульства стран Шенгена за рубежом были более загруженными, чем когда-либо  раньше,  даже  несмотря на то, что в некоторых странах количество обращений сократилось, а в других количество заявок на получение виз  увеличилось.

Если принять во внимание,  что   24,3 процента от общего числа заявок на шенгенские  визы, поданных за рубежом,  были получены  консульствами  расположенными в России, то  неудивительно,  что  пять самых загруженных консульств мира вновь расположены на российской территории.

Действительно, Российская Федерация остается страной -  главным источником заявлений на получение шенгенской визы в течение многих лет: в 2019 году общее количество заявок  на  шенгенские   визы поданных  в  России составило 4 133 100, или 24,3% от общего числа заявлений (16 955 541).

Когда речь идет о наибольшем количестве полученных визовых заявлений,  финское консульство в Санкт-Петербурге, Россия, уже много лет,остается непревзойденным.

В прошлом году было подано 644 858 запросов на получение шенгенской визы в это консульство, это более чем на 19 процентов больше, чем в 2018 году, когда в это консульство поступило в общей сложности 541 080 заявлений. Далее, в списке самых загруженных шенгенских консульств,  находятся следующие:

  • Консульство Испании в Москве получило 546 511 заявок

  • Консульство Италии в Москве получило 518 540 заявлений

  • Консульство Франции в Москве с 498 851 заявками

  • Консульство Греции в Москве получило 366 037 заявлений

  • Консульство Италии в Пекине получило 256 415 заявок

  • Консульство Германии в Москве получило 227 163 заявки

По сравнению с прошлым годом список не изменился вообще, эти консульства по-прежнему находятся на тех же позициях  что  и  в  прошлом, когда речь идет о наибольшем количестве полученных заявок.

Несмотря на большое количество заявлений  на  шенгенские визы, поданных  в эти семь консульств, шесть из которых расположены в России, а одно в Китае, процент отказов  в  них, по-прежнему, среди самых низких. У финского консульства в Санкт-Петербурге самый низкий показатель отказов - всего 0,2 процента, за ним следует греческое консульство в Москве - 0,9 процента.

Наибольшее количество отклоненных заявлений было в германском консульстве в Москве, которое отклонило 8 450 заявлений, или 3,7% от общего числа полученных.

В настоящее время все эти консульства остаются закрытыми с марта из-за вспышки коронавируса, и пока неизвестно, когда они снова откроются.

Для данных по конкретной стране и более подробной статистики визы посетите Шенгенский Визовый Статистический Портал .

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