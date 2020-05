архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.05.20 00:19 "Hurriyet Daily News", "Russia will have no access to Turkish S-400s: Official" Турция - 08 мая 2020 г.

Россия не будет иметь доступа к турецким S-400 ANKARA May 08 2020 У России не будет доступа к S-400 после того, как будут завершены все технические процедуры, заявил глава Ассоциации производителей оборонной промышленности Турции, назвав это «красной линией» в отношении продолжающегося сотрудничества с россиянами по системам противовоздушной обороны. «Российский персонал не будет иметь свободного доступа к батареям S-400, хотя обучение, техническое обслуживание и техническая поддержка являются частью соглашения о закупках [с Россией]. Это наша красная линия. Турецкие военно-воздушные силы и турецкие компании будут теми, кто имеет доступ к системам», - заявил журналистам на пресс-конференции 7 апреля Исмаил Демир, председатель президентской Ассоциации оборонной промышленности. Турция развернула системы S-400 полученные из России в середине 2019 года и должна была активировать их в апреле 2020 года. Анкара объявила, что активация была отложена из-за коронавируса, но этот процесс будет идти в соответствии с планом, несмотря на серьезные возражения со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон угрожает Турции санкциями Конгресса и уже заморозил её участие в совместном проекте - производстве истребителей F-35 . По словам Демира, процесс развертывания S-400 все еще продолжается, и некоторые системы уже введены в эксплуатацию. Как сообщает Reuters, он сказал также, что новое расписание для активации S-400 будет составлено после вспышки, после того, как все операции будут начаты в полном объеме. Турция до сих пор производит детали самолетов F-35 Глава Ассоциации производителей оборонной промышленности Турции сообщил, что Турция все еще производит и поставляет детали для американских самолетов F-35, несмотря на то, что она была отстранена от программы почти год назад. «В Соединенных Штатах было согласие, что после марта 2020 года, у Турции нельзя будет покупать ничего для F-35, но такого подхода больше нет», - сказал Демир. Он предположил, что глобальная пандемия коронавируса означает, что мартовский дедлайн больше не применяется. «Наши компании продолжают производство и поставку», - сказал Демир, добавив, что Турция остается «лояльным партнером» программы F-35. По его словам, выход Турции из проекта обойдется другим участникам программы в 600 миллионов долларов. В июле прошлого года, когда первые российские подразделения С-400 прибыли в Турцию, Вашингтон объявил, что он отстраняет Анкару от программы F-35 и ожидает, что к концу 2020 года участие Турции будет «свернуто». Соединенные Штаты также заявили, что покупка S-400 означает, что Турция может быть подвергнута санкциям в соответствии с законодательством США, направленным на предотвращение военных закупок из Москвы. Турция была одновременно производителем деталей и крупным покупателем самолетов-невидимок Lockheed Martin F-35. Вашингтон заявляет, что S-400 ставят под угрозу самолеты (что Анкара отрицает) и несовместимы с системами обороны НАТО.