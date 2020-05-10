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опубликовано редакцией на Переводике 10.05.20 00:19
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия не будет иметь доступа к турецким S-400

ANKARA  May 08 2020      

Russia will have no access to Turkish S-400s: Official

У России не будет доступа к S-400 после того, как будут завершены все технические процедуры, заявил глава Ассоциации производителей  оборонной промышленности Турции, назвав это «красной линией» в отношении продолжающегося сотрудничества с россиянами по системам противовоздушной обороны.

«Российский персонал не будет иметь свободного доступа к батареям S-400, хотя обучение, техническое обслуживание и техническая поддержка являются частью соглашения о закупках [с Россией]. Это наша красная линия. Турецкие военно-воздушные силы и турецкие компании будут теми, кто имеет доступ к системам», - заявил журналистам на пресс-конференции 7 апреля Исмаил Демир, председатель президентской Ассоциации оборонной промышленности.

Турция развернула системы S-400 полученные из России в середине 2019 года и должна была активировать их в апреле 2020 года. Анкара объявила, что активация была отложена из-за коронавируса, но этот процесс будет идти в соответствии с планом, несмотря на серьезные возражения со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон угрожает Турции санкциями Конгресса и уже заморозил её  участие в совместном проекте  - производстве  истребителей  F-35 .

По словам Демира, процесс развертывания  S-400 все еще продолжается, и некоторые системы уже введены в эксплуатацию. Как сообщает Reuters,  он  сказал также, что  новое расписание для активации S-400 будет составлено после вспышки,   после  того, как  все  операции будут  начаты в полном  объеме.

Турция до сих пор производит детали самолетов F-35

Глава Ассоциации производителей  оборонной промышленности Турции сообщил, что Турция все еще производит и поставляет детали для американских самолетов F-35, несмотря на то, что она была отстранена от программы почти год назад.

«В Соединенных Штатах было  согласие, что  после марта 2020 года, у Турции  нельзя  будет покупать  ничего для F-35, но такого подхода больше нет», - сказал Демир. Он предположил, что глобальная пандемия коронавируса означает, что мартовский дедлайн больше не применяется.

«Наши компании продолжают производство и поставку», - сказал Демир, добавив, что Турция остается «лояльным партнером» программы F-35.

По его словам, выход Турции из проекта обойдется другим участникам программы в 600 миллионов долларов.

В июле прошлого года, когда первые российские подразделения С-400 прибыли в Турцию, Вашингтон объявил,  что он отстраняет   Анкару  от программы  F-35 и ожидает, что к концу 2020 года  участие  Турции  будет «свернуто».

Соединенные Штаты также заявили, что покупка S-400  означает, что Турция может быть подвергнута санкциям в соответствии с законодательством США, направленным на предотвращение военных закупок из Москвы.

Турция была одновременно производителем деталей и крупным покупателем самолетов-невидимок Lockheed Martin F-35. Вашингтон заявляет, что S-400 ставят под угрозу самолеты (что Анкара отрицает)  и несовместимы с системами обороны  НАТО.

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