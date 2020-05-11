10 советов, как продавать косметику в интернете

Косметика и парфюмерия входят в десятку самых популярных товаров, которые продаются через сеть. После бытовой техники, книг, одежды и обуви, доставки цветов и пиццы. При этом пробиться на этот рынок уже давно не так просто, как было изначально. Истинного успеха можно добиться при условии любви к какой-то определенной марке или же создания собственного производства. На сегодняшний день процедура создания кремов и лосьонов намного упростилась благодаря наличию самых разнообразных качественных ингредиентов. Именно поэтому можно смело обращать внимание на пункт создания собственной косметики. Начинать можно с простых вещей вроде бальзамов для губ или воска для бровей, а дальше расширять ассортимент. К примеру на elcos.uz мы заказывали косметику для личного пользования. Но в дальнейшем решили попробывать сами. Итак чото вам для этого нужн:

1. Найдите продукт или дюжину продуктов, которые вы искренне хотите продавать. Как показывает практика, если любишь тот товар, который продаешь, то он словно продает себя сам. Если вы не питаете никаких чувств к продукту, то это может здорово навредить продажам. Особенно на первом этапе, когда еще не расширена сеть клиентов и нет продаж. Ваш энтузиазм и умение с огнем в глазах рассказать про косметическое средство – вот первый и самый необходимый инструмент продаж при отсутствии бюджета на рекламу. Есть хотя бы 1 продукт, который вы бы хотели продавать? Принимайтесь за дело, а позже можно будет расширить ассортимент до 10-20 продуктов. Помните, что нишевые магазины имеют одно важное преимущество – они могут полностью не зависеть от ассортимента. Даже один-единственный товар можно научиться продавать и делать на нем бизнес.



2. Пишите каждую неделю минимум 3 статьи по продукции. Это просто необходимое условие для продвижения продукта. Контент объявлен королем и даже если собираетесь использовать контекстную рекламу, то без контента вам не обойтись. Он пишется не только для поисковиков, но еще и для людей. Контент повышает доверие людей к вашему проекту, поэтому это крайне важная составляющая в продвижении любого продукта.



3. Воспользуйтесь контекстной рекламой. Даже бюджет в несколько десятков долларов может принести успех в продажах при условии правильного использования контекстной рекламы. Научитесь выискивать самые выгодные слова для продвижения. Научитесь грамотно управлять рекламными бюджетами и получать самую лучшую отдачу от вложенных средств – это вам пригодится. Даже имея 10 долларов можно уже начинать получать первых клиентов.



4. Проводите вебинары и мастер-классы. Это отличный способ привлечь аудиторию и сформировать доверие. Ничто так не помогает повысить уровень доверия, как проведение мастер-классов вживую или вебинаров через интернет. Можно также записать мастер-класс на видео и с помощью него постоянно привлекать новую аудиторию. Одно видео способно работать на ваше имя всегда, при условии, конечно, что оно дает пользователям ценную информацию.



5. Позовите в гости хорошего косметолога. Так важно пользоваться советами специалиста! Берите интервью у косметологов и визажистов, указывайте их настоящие имена и номера телефонов. В общем, договоритесь о сотрудничестве! Советы от хорошего косметолога помогут вам продать намного больше косметики. О профессионализме судят по тому, какие консультации и советы дает специалист. Так что потрудитесь найти хорошего профессионала. Если вам удастся взять хорошее интервью и советы, то ваш контент серьезно повысит уровень доверия к вам.



6. Идите на форумы и нишевые блоги. Там можно найти самую «горячую» и подготовленную аудиторию. Люди могут купить у вас сразу, если вы донесете до них уникальное торговое предложение и оно будет им подходить.



7. Покажите, что у вас уже покупают и заказы поступают постоянно. Например, сфотографируйте количество заказов, которые вы запаковали и отправите с курьером сегодня. Такие фотоотчеты ясно показывают, что у вас покупают и заказывают, что вам можно доверять, у вас стоит попробовать купить.



8. Фотографируйте косметику и проводите с ней эксперименты. Вы продаете крем или органический шампунь? Прекрасно. Попробуйте поэкспериментировать с ними. Например, в шампунь добавьте немного белой или голубой глины. Сфотографируйте рецепт. Крем наложите в качестве маски. Все эти советы очень редко являются чем-то выдающимся. Но они показывают, что ваша косметика не только может спокойно находиться в баночках, а что она – рабочий инструмент для красоты и молодости.

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