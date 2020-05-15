Добровольно и с песней

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Saudi Press: Саудовская Аравия объявляет о дополнительном добровольном сокращении добычи сырой нефти

Thursday 1441/9/21 - 2020/05/14

Эр-Рияд, 14 мая 2020 г., SPA - Сегодня саудовские газеты в своих редакционных статьях освещают ряд вопросов местного, регионального и международного уровней.

Газеты «Аль-Рияд», «Аль-Яум» и «Аль-Билад» в своих редакционных статьях заявили, что Королевство Саудовская Аравия продолжает предпринимать неустанные усилия, направленные на восстановление стабильности международного рынка нефти после негативных, для цен и мирового спроса, событий, вызванных воздействия пандемии коронавируса (COVID-19).

В статьях указывалось на директиву Министерства энергетики о сокращении добычи сырой нефти в Саудовской Аравии в июне нынешнего года на один миллион баррелей в день в качестве добровольной дополнительной меры. Таким образом, объем сокращения, которого Королевство Саудовская Аравия будет придерживаться, составит примерно четыре миллиона 800 тысяч баррелей в день (от уровня добычи нефти в апреле).

В документах говорится, что нефтяная политика Королевства направлена ​​на стабилизацию рынка нефти путем уравновешивания спроса и предложения, и указывается на то, что Совет министров призвал на своем последнем заседании страны, участвующие в соглашении ОПЕК +, и другие страны-производители придерживаться уровней снижения установленных для них в интересах всех сторон.

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