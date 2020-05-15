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Близка ли Россия к "плато"? Коронавирус в пяти графиках

13 мая 2020

рисунок на стене

VYACHESLAV PROKOFYEV/TASS

Россия вышла на второе место в мире по количеству заболеваний коронавирусом. В последние дни рост числа инфицированных замедлился, и ВОЗ считает, ситуация с Covid-19 в России стабилизировалась. Русская служба Би-би-си на графиках показывает, как сейчас выглядит ситуация с распространением коронавируса в России.

По состоянию на 13 мая в России было зарегистрировано 242 тысячи инфицированных. Россию опережают только США с показателем в 1,34 млн инфицированных. В топ-5 стран с самым большим количеством заразившихся входят также Испания, Британия и Италия.

На каком этапе находится Россия по сравнению с другими странами?

Если посмотреть на данные в этих пяти странах в пересчете на 100 тысяч населения, то можно увидеть, что Испания и Италия уже вышли на так называемое "плато". То есть распространение инфекции замедлилось, и это видно на графике. Россия, судя по графику, еще до "плато" не дошла: количество зараженных продолжает расти.

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Действительно ли Россия близка к стабилизации?

Количество новых случаев в России уже 11 дней подряд превышает 10 тысяч в день. Однако распространение инфекции больше не ускоряется, хотя и существенного замедления пока не видно.

Представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила 10 мая, что темпы роста числа инфицированных стабилизируются. Власти связывают рост числа выявленных случаев заражения с массовым тестированием.

график

Москва и Россия

Больше половины случаев заражения коронавирусом в России приходится на Москву. В столице со 2 мая каждый день регистрируется больше 5 тысяч новых случаев. Как и во всей России, число ежедневных новых случаев в Москве существенно не растет и стабильно составляет 5-6 тысяч в день. Впрочем, по итогам вторника в Москве было зафиксировано минимальное суточное значение за последние 12 дней - 4703 случаев.

Аномалии в регионах

В России не утихает дискуссия о том, что данные о коронавирусе могут быть неполными или недостоверными. Эксперты обращают внимание на то, что в некоторых регионах количество новых заражений Covid-19 почти не меняется день ото дня.

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При этом оперативный штаб оценивает смертность в России от коронавируса как одну из самых низких в мире. 

По официальным данным, с начала эпидемии в России умерли около 2,2 тыс. человек. Отчасти это можно объяснить разницей в методологии подсчета. Власти утверждают, что не манипулируют статистикой.

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