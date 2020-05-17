"Циркон" с гиперзвуковой скоростью распространяется по кораблям российского флота

16 мая 2020

Число кораблей, оснащенных гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", будет увеличено. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, какие атомные подводные лодки (АПЛ) и фрегаты будут оснащены гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". В список также попал и атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

"Циркон" предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов", – цитирует слова Криворучко РИА Новости.

Напомним, что во время испытаний "Циркон" показал внушительные показатели. Скорость орудия достигла 9 Махов (более 10 тыс. км в час), а дальность поражения была выше 1 тыс. км. Дистанцию стандартной ракетной дуэли на море – 250–300 км – "Циркон" преодолевает за полторы минуты, пишет издание "Русское оружие". Это значит, что даже при обнаружении орудия у врага не остается времени его сбить.

Как отмечает Military Watch, "Циркон" намного превосходит своих ближайших конкурентов – китайский YJ-18 и американскую дозвуковую ракету Harpoon.

"Циркон" эффективен и против американских систем противовоздушной обороны. Как ранее отметили на портале Military.com, "Циркон" летит настолько низко и быстро, что вполне в состоянии пробить традиционные системы ПРО США.

По мнению издания Military Watch, вооружение российских кораблей ракетами "Циркон" автоматически дает ВМФ России преимущество над ВМС США. Это далеко не первый раз, когда западные СМИ выражают опасения относительно "Цирконов".

В начале декабря прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании поручил увеличить число боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон".

Россия сейчас является единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием.

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