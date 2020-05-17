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дата публикации 17.05.20 06:02
   
 

Россия в три раза снизила вложения в облигации США

Российские вложения в американские гособлигации сократились до $3,8 млрд

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия в марте значительно снизила вложения в гособлигации США. По данным Министерства финансов Соединенных Штатов, если в феврале этот показатель составлял $12,58 млрд, то в марте вложения сократились до $3,85 млрд


Это минимальный показатель за последние несколько лет. Россия планомерно снижала вложения в американские ценные бумаги с мая 2017 года. Если тогда эта сумма составляла $105 млрд, то спустя год она снизилась до $14 млрд.

С сентября прошлого года российские вложения варьировались в диапазоне от $10 млрд до $12 млрд.

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