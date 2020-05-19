Среди вахтовиков в Сабетте растет недовольство из-за невозможности вернуться домой

Жизнь в Сабетте. Фото: Атле Стаалесен

По словам многих, несмотря на отрицательный анализ на коронавирус, их удерживают в отдаленном арктическом центре добычи газа против их воли.

Atle Staalesen мая 18, 2020

Когда работаешь в Сабетте, бежать оттуда некуда. Вокруг далекого промышленного поселка только бескрайняя тундра.

Для многих тысяч рабочих, занятых на газовом проекте, единственный путь выбраться оттуда лежит через местный аэропорт. Однако последние несколько недель он работает лишь частично. В апреле после вспышки COVID-19 региональные органы здравоохранения потребовали полной остановки рейсов. Позднее «Новатэк» оспорил это решение.

Среди работающих на объекте растет недовольство из-за ограничения возможностей выехать из поселка газовиков.

11 мая группа рабочих провела акцию против компании «Велесстрой», одного из главных подрядчиков проекта. Нам не разрешают вернуться домой даже после двух отрицательных анализов на вирус и двухнедельного карантина, заявили протестующие представителям компании.

Некоторые участники акции разместили в соцсетях видеозапись акции.

Конфликтов нет

После этого «Велесстрой» выпустил заявление, в котором подчеркивается, что компания строго придерживается рекомендаций региональных органов здравоохранения. По словам компании, число сотрудников, которые смогут покинуть Сабетту и вернуться к себе домой, будет расти. Как сообщается, на данный момент выехать с объекта смогли уже 1400 человек.

В «Велесстрое» подчеркивают, что в компании нет никаких конфликтов с сотрудниками или забастовок.

Прямо или косвенно на масштабных строительных работах и производстве СПГ в Сабетте занято до 30 тысяч человек. Находящиеся здесь завод по сжижению природного газа и морской терминал являются одними из крупнейших в России.

Опасная ситуация

Из-за коронавируса на ряде нефтяных и газовых месторождений и строительных объектов севере России создалась опасная ситуация.

В конце апреля открытое недовольство после введения жесткого режима изоляции для 10 тысяч работников вспыхнуло на Чаяндинском проекте в Сибири. В акции приняло участие несколько сот человек, которые, по сообщениям, заблокировали ведущие к строительной площадке дороги.

После этого власти стали опасаться аналогичных волнений на других проектах, в том числе в Белокаменке в Мурманской области и в Сабетте.

Количество случаев COVID-19 в северных регионах России продолжает расти. По официальной статистике, на 15 мая в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 1545 случаев заболевания. За последние сутки их число выросло на 115 человек. Львиная доля заразившихся приходится на вахтовиков, занятых на нефтегазовых проектах в регионе, в том числе в Сабетте.

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