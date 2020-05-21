S&P: Саудовская Аравия возобновит нефтяную войну против РФ в 2021 году

20.05.2020 Саудиты продолжат выдавливать российскую нефть, как только рынок «выздоровеет» от коронавируса.

Сделка по сокращению добычи, заключенная Саудовской Аравией и Россией в рамках соглашения ОПЕК+, может стать лишь коротким перемирием в «ценовой войне», развязанной саудитами в марте, предупреждает S&P Global Ratings.

Эр-Рияд может вернуться к практики двузначных скидок на свою нефть, выдавливая с рынка российских конкурентов, как только ситуация с ценами нормализуется. «В этой войне взята некая пауза. Обоим игрокам - собственно, и Саудовской Аравии, и России - невыгодно в данной ситуации продолжать эту ценовую войну», - цитирует ТАСС директора направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александра Грязнова.

По его словам, война за рынки может возобновиться, когда нефтяные котировки вернутся к 50-55 долларам за баррель, передает finanz.ru.

Согласно прогнозу S&P, это может случиться уже в 2021 году. На текущий год в агентстве ждут среднюю цену Brent в 30 долларов за бочку с последующим ростом до 50-55 долларов в 2021-22 гг.

Напомним, Саудовская Аравия вернулась к практике демпинга после того, как Россия отказалась сокращать добычу нефти на заседании ОПЕК+ в начале марта, шокировав ближневосточных нефтяных министров, аналитиков рынка и даже российских нефтяников.

Апрельские партии государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco начала продавать с рекордными скидками - 7 доллара для Азии и 10,25 доллара для Европы, где саудовская нефть конкурирует российской Urals. Одновременно Эр-Рияд на четверть увеличил добычу (до 12,3 млн баррелей в сутки) и почти вдвое - экспорт (до 10 млн баррелей в день).

Этому предшествовал телефонный разговор между наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом и президентом Владимиром Путиным, который проходил на повышенных тонах и был воспринят «очень лично», рассказали The Middle East Monitor источники с саудовской стороны.

Перед звонком Путину принц связался со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Тот узнал о саудовских планах и не стал накладывать на них вето, сообщил источник MEMo.

Заполняя хранилища при отсутствующем спросе, который в одночасье рухнул на 25%, саудиты обрушили цены физической нефти в Европе почти до уровней дефолта России в 1998 году: Urals падала до 10,5 доллара. В США нефтяной рынок пережил инсульт с падением котировок до беспрецедентных минус 37 долларов за баррель WTI.

В мае Саудовская Аравия увеличила скидки нефть, ударив по азиатскому рынку, где российские нефтяники искали спасения от карантина в Европе. В результате цены посыпались и там: сахалинский сорт Sokol, который всегда торговался с премией к бенчмарку Oman/Dubai, пришлось продавать на 10 долларов дешевле.

Хотя новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу с 1 мая, фактическая «пауза» в ценовой войне стартует лишь с 1 июня: на саудовские отгрузки в этом месяце резко вырастут цены для всех рынков.

Война объемов принесла саудитам немалые плоды. По данным Bloomberg, в апреле саудовские поставки в Китай выросли вдвое, в США - достигли 1 млн баррелей в сутки, максимума с августа 2018 года.

На крупнейший нефтяной хаб северо-западной Европы - Роттердам - в апреле поступило 1,42 млн тонн саудовской нефти - вдвое больше, чем в марте.

Поставки российского сорта Urals, напротив, рухнули на 41%, до 935 тысяч тонн. Польша практически полностью отказалась от морских поставок сырья из России. Лишь одна партия размером 66,5 млн тонн прибыла в порт Гданьска в апреле, что почти в 6 раз ниже мартовских закупок (377 тысяч тонн).

Поставки саудовской нефти в Польшу при этом выросли на четверть - с 398 до 500 тысяч тонн.

Бороться за рынок российским нефтяникам оказалось сложно: в конце апреля поставки в Европу стали убыточными с учетом расходов на транспортировку. Так, 28 апреля баррель Urals c отгрузкой из Новороссийская на вторник, 28 апреля, стоил 16,83 доллара за баррель.

При этом экспортные пошлины взимались исходя из цен конца февраля и начала марта и составляли 52 доллара за тонну. В результате каждый баррель, проданный через Приморск, приносил 8,13 доллара убытка, а через Новороссийск - 6,51 доллара, подсчитал Reuters.

статью прочитали: 34 человек