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Россия, США и коронавирус добили латвийский транзит

BB.LV 20 мая, 2020 

Объем грузовых железнодорожных перевозок за четыре месяца текущего года в Латвии уменьшился на 46,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив 8,013 млн тонн, свидетельствуют данные МПС.

Источник: LETA

В том числе международные перевозки составили 7,561 млн тонн, что на 48,5% меньше, а объем внутренних перевозок вырос на 12,6% до 452 тыс. тонн.

Объем транзитных перевозок составил 6,352 млн тонн, что на 53,3% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, объем импортных грузов - 1,087 млн тонн (+9,4%), а экспортных - 122 тыс. тонн (+50,7%).

Транзит железнодорожных грузов через порты за первые четыре месяца года составил 5,44 млн тонн, что на 54,4% меньше, чем годом ранее, а сухопутный транзит через территорию Латвии - 912 тыс. тонн, что на 45,9% меньше.

В 2019 году грузовые железнодорожные перевозки в Латвии уменьшились на 15,8% по сравнению с 2018 годом - до 41,492 млн тонн, в том числе за первые четыре месяца их объем составил 15,082 млн тонн.

Минсообщения не объясняет столь катастрофическое падение грузооборота, но все и так известно. Во-первых, это российская политика перевода своих грузов из портов стран Балтии в свои гавани. В этом году этот процесс значительно усилился. Во-вторых, санкции США против Айварса Лембергса, которые рикошетом ударили и по порту Вентспилса. В-третьих, "черный лебедь" коронавируса, оборвавший экономические связи во всем мире.

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