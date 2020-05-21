Польша ожидает, что Россия продолжит транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа

Reuters Staff

ВАРШАВА, 19 мая (Рейтер) - Польша ждет, что Россия продолжит отправлять газ в том же или схожем объеме, что и до истечения срока транзитного соглашения двух стран в середине мая, в соответствии с результатами аукционов и с учетом потенциальных задержек в строительстве газопровода Северный поток-2, сказал польский чиновник.

Флаги Польши и ЕС у посольства Польши в Москве, Россия, 29 марта 2018 года. REUTERS/Maxim Shemetov

Срок действия соглашения о транзите газа через Польшу, заключенного в 1990-е годы, истек 17 мая. Варшава приводит действующие в энергосекторе нормы в соответствие с правилами Евросоюза и пытается ослабить давнюю зависимость от поставок российского сырья.

С 17 мая оператор польской газотранспортной системы начал продажу мощностей газопровода Ямал-Европа, по которому осуществляются поставки российского газа в Польшу и далее в Германию, мощностью 33 миллиарда кубометров в год, посредством аукционов.

“Новый механизм вступил в силу 17 мая, и есть клиент, который использует новый механизм. Можно предположить, что это Газпром экспорт, который пользовался этим маршрутом из России в Германию. Он забронировал 90% мощностей на третий квартал, а в понедельник забронировал мощности на июнь”, - сказал Рейтер уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Он добавил, что 6 июля пройдет аукцион трубопроводных мощностей ЕС на период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

В теории Россия получит доступ к избыточным транзитным мощностям после завершения проекта Северный поток-2, но строительство трубопровода пока приостановлено из-за санкций США.

Кроме того, Северный поток-2 может столкнуться с последствиями резкого падения спроса на энергоносители из-за влияния коронавируса.

“Учитывая потенциальную задержку Северного потока-2, похоже, что транзит газа через (газопровод) Ямал продолжится. Скорее всего, Ямал будет использоваться в той же или очень похожей степени, что и до сих пор”, - сказал Наимский.

Газпром не был немедленно доступен для комментариев.

Пресс-секретарь Газпрома Сергей Куприянов на прошлой неделе сказал Рейтер, что поставки газа через Польшу так или иначе продолжатся.

статью прочитали: 47 человек