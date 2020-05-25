Мнение: Латвию оккупировал не СССР, а русские

pietiek.com 24 мая, 2020

"У нас в Латвии были самые разные времена", - излагает автор под псевдонимом Янитис Мазьянитис на портале Pietiek.com.

Одними из древнейших были "немецкие времена "- около 700 лет, которые оставили в Курземе, как наследство немецких баронов, след в диалекте латышского языка. Затем - "шведские времена", позже - "польские времена", долгое время правили "русские времена", потом настали времена Латвии, время Карлиса Улманиса.

"А что было дальше – в 1940 году? А потом, в 1945 году? - Допытывается автор. - В обоих случаях пришли новые "русские времена", время оккупации или, как мы себя мягко обманываем, времена Советского Союза"", - рассуждает автор в духе современной латышской Латвии.

Вызывает удивление, пишет Янитис, как в Латвии СМИ, участники дискуссий, различные авторы в своих речах и статьях даже через 30 лет, все еще употребляют слова - Советский Союз, советские времена или другие выражения в соединении с словом "советский".

По мысли автора, такое "покорное" использование слова "советский" создает впечатление, что мы, Латвия, совсем не были "оккупированной страной", а жили в своей стране – в Советском Союзе. Конечно, в Латвии ни у кого, ни у латышей, ни у русских (самонадеянно утверждает автор) не было сомнений в "оккупации Латвии" и других стран, они все понимали и знали, но притворялись, будто ничего не понимают.

Даже в 1945 году каждый знал, что из Москвы в Латвию переехали и заняли места в органах управления различного ранга и уровня эмиссары и навязали свой - русский, а не украинский язык, ввели свои указы, свое законодательство РСФСР.

Но в Латвии — народ уступчивый, вздыхает Янитис. Он употребляет слова, которые "не режут слух" никому, прячет голову в песок, говорит одно, а думает другое. Ведь большинство между собой говорят - служил в русской армии, а на людях - переходят на мягкую лексику, которая не передает истинного значения - Советский Союз, а не Россия, советские времена, а не русские времена, "советская оккупация", а не "русская оккупация" и тому подобное.

По-русски в таких случаях говорят - "все смеются все довольны". Что это - робость, скромность, боязнь оскорбить русских (Россию), спрашивает автор. Ведь время оккупации немцев можно назвать временами немецкими. И ничего, немцев это не оскорбляет.

Мы что, сами себя оккупировали?

Затем Мазьянитис пускается в более глубокие логические изыскания. В Советский Союз, как ему известно, входили и Украина, и Беларусь и Грузия, как страны-основатели этого Союза. Быть может, можно использовать выражения "белорусские времена", "украинские времена" или даже "грузинские времена", потому что Российской империей, называемой Советским союзом, управлял грузин?

Возникает забавный вопрос — признает ли "оккупированная" Латвия или даже Балтийские страны Советский союз, как свою страну, если она называется Советским союзом, советской властью, советскими временами, а не русским временем, русской властью, "оккупационной властью"?

Если все было "советским", надо ли признать, что в 1945 году "оккупированные страны" сами себя оккупировали, спрашивает автор с пытливостью первоклашки. Быть может, "оккупация стран Балтии в 1945 году происходила в содружестве с с Украиной, Белоруссией, Грузией и другими советскими странами? И виновными можно назвать все страны СССР, включая саму Латвию? Нет, Ничуть! - утверждает автор.

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