Пресс-конференция министра иностранных дел КНР Ван И

24 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- Cегодня в Пекине состоялась пресс-конференция министра иностранных дел КНР Ван И. Глава внешнеполитического ведомства страны ответил на вопросы китайских и иностранных журналистов по «дипломатическим и внешним связям КНР».

Вступительное слово

Вирус не разобьет человечество, вирус будет побежден. Тьма пройдет, и свет впереди.

Об уроке борьбы с эпидемией

Урок в том, что народы всех стран мира как никогда взаимосвязаны и взаимозависимы в защите жизни и здоровья. Мы как никогда трезво понимаем, что все страны живут на одной планете и человечество объединяет общее будущее.

Вирус, не зная границ и национальностей, бросает вызов всему человечеству. Политическая манипуляция лишает иммунитета от выируса. Политика “разорения соседа” приведет только к собственному поражению. Пренебрежение наукой оставляет вирусу лазейку для вторжения.

В борьбе с эпидемией мы ценой человеческих жертв научились, что все страны мира должны преодолеть географическое, этническое, культурно-историческое различие, несмотря на разницы в социальных строях, вместе формировать сообщество единой судьбы человечества, беречь единственную для нас общую планету.

О китайско-американских отношениях

Наряду с коронавирусом в США расползается и “политический вирус”, имею в виду всяческие нападки и голословные обвинения в адрес Китая.

С уст отдельных политиканов прозвучала масса чуши, которая противоречит самым простым фактам, спровоцированы всякие лжи и интриги. Легко представить себе, чем объемнее станет сборник лживых слов, тем яснее покажется циничность клеветников, у которого только приумножится позор.

Пройденный путь за десятки лет можно свести к одному: сотрудничество приносит обоюдную выгоду, а вражда наносит сторонам только вред, о чем нам нельзя забыть.

У Китая и США разные социальные строя, которые были собственным выбором двух народов, и заслуживают уважения. Хотя Китай и США немало расходятся, но это отнюдь не значит отсутствие поля для сотрудничества.

Мы не можем поступаться своими обязанностями защищать суверенитет, территориальную целостность и законное право на развитие, отстаивать авторитет и достоинство, заслуженное китайским народом через тяжелое испытание.

Некие политические силы в США пытаются взять китайско-американские отношения в заложники для развязывания“новой холодной войны”. Такая авантюра идет вразрез с историческим процессом.

Китайс и США должны и обязаны найти путь мирного и взаимовыгодного сосуществования для стран с разными социальными строями и культурными традициями.

О постпандемическом мире и переспективах глобализации

Мир, разумеется, не будет прежним, ведь история движется вперёд. Человечество растёт и закаляется в беде.

Глобальная экономика как океан, никак не может превратиться в разделенные озёра. Отказ от глобализации и возвращение к протекционизму ведёт в никуда.

Справиться с проблемами глобализации возможно только в ходе её развития.

Пандемия в очередной раз доказала, что любая страна, какой бы сильной она ни была, не может в одиночку защититься. Равнодушие себя не спасёт, “бить лежачего” подрывает лишь свою репутацию. “Ставить себя превыше всего”, “свалить вину на другого”, подобный подход не только не помогает в решении собственных проблем, но и ущемляет законные интересы других.

Мир не вернётся в прошлое, Китай идёт только вперёд. Из пандемии китайская экономика выйдет более крпекой, китайский народ будет более сплочённо и уверенно идти по пути социализма с китайской спецификой, на всех парусах будет продвигаться великое возрождение китайской нации.

О китайско-российских отношениях

На фоне голословных нападок и клевет Китай и Россия справедливо высказываются в поддержку друг друга, сплотились в нерушимую крепость перед "политическим вирусом", продемонстрировали высокий уровень стратегического взаимодействия.

Совместная борьба с эпидемией придаст китайско-российским отношениям дополнительную динамику в постэпидемический период.

Когда Китай и Россия стоят вместе плечом к плечу, мир и стабильность на планете будут полностью гарантированы, и международная справедливость будет надежно защищена.

Несгибаемый российский народ под руководством Президента Путина победит коронавирус, и великая российская нация выйдет из эпидемии более окрепшей.

О сомнениях в мотивации китайской помощи

Китайский народ благодарный, который не останется в долгу и отблагодарит своей добротой перед друзьями. Китай всегда готов к помощи другим и никак не может остаться в стороне, когда друзья в беде.

Мы в курсе того, что отдельные политические силы пытаются сфабриковать мотивацию китайской помощи в нечистоплотных целях. Мы к этому относимся совсем спокойно.

Китай, совершая благородное дело без корыстных целей, никогда не преследует каких-либо геополитических задач или экономических расчетов, не устанавливая каких бы то ни было политических условий.

Единственная наша цель в том, чтобы максимально спасти жизни людей. Наше неизменное убежденное в том, что сдерживание распространения эпидемии в одной стране далеко не означает ее конец. Настоящая победа наступит только тогда, когда эпидемия полностью пресечена во всех странах.

Китай ведет себя не как спаситель, а доверительный партнер, на которого всегда можно полагаться в самое трудное время.

О ситуации в Сянгане

Дело Сянгана относится к внутренним делам Китая, никакая попытка вмешательства извне недопустима. Невмешательство во внутренние дела входит в основополагающие нормы международных отношений, требующие неукоснительного соблюдения всех стран без исключения.

Во всем мире, в любой стране защита национальной безопасности входит в компетенцию центральных властей. Центральное правительство несет максимальную и окончательную ответственность за нацбезопасность на терртории всех местных административных единиц. Это базовый принцип в теории государственного суверенитета и общепринятая практика во всех странах.

Нелегальное вмешательство в дела Сянгана извне только усиливается, что наносит огромный ущерб национальной безопасности Китая. Создание в Сянгане совершенных правовых и правоисполнительных институтов по национальной безопасности уже приобретает неотложный и обязательный характер.

Решение ВСНП исходит из действий, серьезно нарушающих национальную безопасность страны. Оно не касается ни автономии Сянгана, ни прав и свободы сянганской общественности, не затрагивает законных прав и интересов иностранных инвесторов в Сянгане. Все мы должны быть более уверенными в будущем Сянгана. Нет повода беспокоиться. Законодательная процедура будет начата после принятия Решения. Это будет содействовать усовершенствованию правовой системы САР, формированию более стабильного общественного порядка и улучшению правовой и безнес-среды, способствовать отстаиванию принципа “Одна страна - две системы”, поддержанию позиции Сянгана как центра финансов, торговли и морских перевозок.

О выявлении происхождения вируса

Разногласия между Китаем и отдельными американскими политиканами насчет происхождения вируса являются, можно сказать, различием между правдой и ложью, и контрастом между наукой и предубеждением.

История должна записываться фактами и правдой, а не ложью и заблуждением. Нам необходимо с совестью и благоразумием оставить беспристрастную и объективную память о нынешней пандемии в летописи человечества.

Китай открыт к международному научно-исследовательскому сотрудничеству по выявлению происхождения вируса и считает необходимым обеспечить профессиональность, беспристрастность и конструктивность в этом процессе.

В процессе выявления прохождения вируса необходимо исключить всякие политические помехи, уважать суверенное равенство всех государств, отказаться от “презумпции вины”. Исследование должно охватывать все тесно связынные с эпидемией страны при соблюдении открытости, прозрачности, объективности и благоразумия.

О китайско- европейских отношениях

Китай и ЕС должны развивать всестороннее стратегическое партнерство, а не вступать в политико- идеологического соперничество.

Антагонизма в отношениях между Китаем и ЕС вообще не бывает, наши контакты нацелены на обоюдный выигрыш, где нет ни победителя, ни проигравшего.

Перед лицом беспрецедентного кризиса важно избавиться от идеологических расхождений, вместо того чтобы мерить на свой аршин, выступать солидарно и объединять усилия в борьбе с пандемией.

Об исках против Китая

Такие иски против Китая не имеют под собой ни фактического, ни правового основания, не находят и прецедента в мире. Их в лучшем случае можно назвать товаром с тремя "нет".

Раздувая шумихи вокруг так называемых исков о выплате компенсаций против самих пострадавших, подделка якобы имеющих место доказательств в угоду инициаторам сутяжничества -- это не только посягательство на международное право, но и предательство человеческой совести, не имеет ничего общего с действительностью, противоречит здравому смыслу и недопустимо по международному праву.

И Китай, и мир сегодня стали совсем другими, не такими, какими они были сто лет назад. Зря строить себе иллюзии в попытках попирать суверенитет и достоинство Китая, завладеть плоды усердного труда китайского народа. Провокаторы в конечном счете останутся на бобах и навлеку позор на свою голову.

О сотрудничестве в формате “Китай - Япония - Республика Корея”

“Земли отделены, небо едино”, “Путь не далек, никто не чужой”, теплые эпизоды взаимовыручки народов трех стран не только воплощаются в этих архаических строках, но и являются реальной жизнью нашего времени.

Сотрудничество Китая, Японии и Республики Корея служит эталоном для международного взаимодействия и укрепляет уверенность в победе над пандемией.

Китай готов укреплять сотрудничество со всеми партнерами, в том числе с Японией и Республикой Корея, чтобы как можно ральше одержать окончательную победу над эпидемией, оживить экономику Восточной Азии и отдать силы и умы “Востока” в дело регионального и глобального развития.

О внешнеполитическом плане Китая

Эпидемия поставила на паузу межгосударственные контакты, тем не менее, внешнеполитическая деятельность Китая не топчется не месте. В условиях не самых благоприятных для дипломатии обстоятельств мы переходим к модели на удаленке, так называемой “облачной дипломатии”.

С момента вспышки коронавирусной инфекции Председатель Си Циньпин лично руководит антивирусной борьбой на внешнеполитическом фронте и с чувством долга продвигает международное сотрудничество.

Китайская дипломатия на фоне постоянной борьбы с коронавирусом собирается в новый поход. Перед нами стоят 5 приоритетных задач.

О китайской дипломатии ради развития страны

В Китае к всестороннему строительству общества средней зажиточности устремляются веками, о ликвидации бедности мечтают тысячелетиями. Реализация этих великих исторических задач является ориентиром усилий всего народа в 2020 году, а для всех товарищей на дипломатическом фронте -- это священный долг и почетная миссия.

Для того, чтобы служить развитию страны, наша дипломатическая работа в условиях складывающейся ситуации должны направлена на решение возникающих вопросов с творческим подходом. Речь идет о минимизации риска коронавирусной пандемии для жизни и здоровья народа, преодолении ее социально-экономических последствий, открытии новых возможностей развития в совместной с международным сообществом борьбе против данной инфекции.

О помощи Африке в борьбе с COVID-19

У нас с Африкой давно сложились доверительные и братские отношения. Наши народы были соратниками за национальное освобождение, стали затем попутчиками в совместном развитии, пору лет назад мы в едином фронте победили лихорадку Эбола. Теперь Китай и Африка вновь объединяются перед атакой COVID-19.

Будем способствовать воплощению в жизнь инициативы Группы 20 о введении моратория на выплаты по кредитам для беднейших стран, чтобы облегчать бремя задолженности африканских стран. Готовы также рассмотреть возможность по двусторонним каналам оказать наименее состоятельным странам Африки дополнительную помощь для выведения из трудного положения.

Мы глубоко убеждены, что при совместных усилиях Китая и Африки, также международного сообщества, энергичный африканский континент непременно осуществит лучшее и опережающее развитие после эпидемии.

О дипломатии “боевых волков”

По любому делу нужно взвестить за и против. Человек, который не различает добро от зла, не заслуживает доверия. Государству, которое не знает правды и неправды, трудно нести себе достойное место в мире.

Китайский народ ратует за мир, гармонию, честность и доверие. Мы никогда никого не обижаем, и не даем себя обижать и оскорблять. В ответ на клеветы и сплетни от нас последует самый решительный отпор в защиту чести государства и чувства национального достоиства. Всякие необоснованные обвинения мы опровергаем истинной правдой и аргументами в отстаивание справедливости и человеческой совести.

Находясь на одной планете, все страны должны мирно и равно сосуществовать, совместно обсуждать актуальные вопросы, не давая решающего слова только отдельным странам.

Вне зависимости от уровня развития страны мы ни в коем случае не претендуем на доминирование. Тот, кто постоянно пытается наклеивать на Китай ярлык гегемона, сам является глашатаем гегемонии.

Полезно было бы в духе концепции сообщества единой судьбы человечества, побольше поддерживать и сотрудничать друг с другом, меньше обвинять и противостоять друг другу. Важно, чтобы все действительно стали объединиться во имя прекрасного будущего планеты.

О роли ВОЗ

Как говорится, справедливость в конечном счете восторжествует. Международный авторитет ВОЗ и историческая оценка ее деятельности не зависят от предпочтения отдельных стран. Те, кто обливает ВОЗ грязью, позорят и самого себя.

Факты доказали, что в тех странах, где уважают и соблюдают рекомендации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация взята под надежный контроль. А те, где игнорируют или вообще отказываются от советов ВОЗ, платили дорого.

ВОЗ, в состав которой вошли 194 суверенных государств, не может служить исключительно какой-то конкретной стране, тем более подчиняться тому, что больше взносов платит.

Жизнь превыше всего, спасение людей -- первоочередная задача. Поддержка ВОЗ означает поддержку спасения жизни людей. Это естественный выбор для любой страны, которая совестно и ответственно себя ведет.

О сотрудничестве в рамках “Один пояс и один путь”

Негативное влияние эпидемии на сотрудничество в рамках “Один пояс и один путь” носит лишь временный и частичный характер. В долгосрочной перспективе сотрудничество в рамках ОПОП, выдержав испытания пандемии, станет еще более устойчивым, энергичным и перспективным.

В основе “Один пояс и один путь” лежат кровные интересы народов стран-участниц. Тяготение к совместному развитию является источником силы ее движения. Постоянно расширяющийся охват сотрудничества открывает ее прекрасную перспективу.

Китай был и остается преданным делу совместного продвижения “Один пояс и один путь”. Будем и впредь на принцпах совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования, с открытым, экологичным и антикоррупционным подходом осуществить цели высокостандартного и устойчивого развития на благо населения, чтобы “Один пояс и один путь” вел к развитию, сотрудничеству и здоровью.

О китайско-асеановских отношениях

Любая кризисная ситуация, будь то азиатский, либо мировой финансовый кризис, только сближает нас с АСЕАН, делает наше сотрудничество более прочным и динамичным.

За перый квартал общий объем взаимной торговли вырос на 6,1%. АСЕАН впервые стал крупнейшим торговым партнером Китая. Это сильно нас обнадеживает перед общим вызовом.

Из истытаний мы выйлем гораздо сильнее, чем было до них.

Без всякого сомнения китайско-асеановские отношения, перешагнув новый рубеж, станут еще крепче и увереннее на пути к построению сообщества единой судьбы Китай-АСЕАН.

О ситуации в ЮКМ и переговорах СОС

Утверждение о якобы расширении Китаем присутствия в Южно-китайском море за счет пандемии является чистой ерундой.

По Южно-китайскому морю и над ним доставляют грузы многочисленные суда и самолеты. Оно представляет собой реальное воплощение духа взаимовыручки и взаимодействия Китая и АСЕАН в сражении с пандемией.

Отдельные внешние игроки не прекращают блеф, бряцая своими кораблями и самолетами, любой ценой пытаются расшатать ситуацию в ЮКМ, которая нам далась не без огромных усилий. Как это коварно и цинично!

Со странами АСЕАН мы давно уже вышли на недвусмысленный консенсус о скорейшем выходе на подписание "Кодекса поведения в Южно-китайском море (СОС). Мы в этом глубоко убеждены, никто не может нам помешать.

О ситуации на Корейском полуострове

В развязке проблем на Корейском полуострове помогает не столько кабинетное рассуждение, сколько конкретные дела.

Раз подходы к решению ядерной проблемы Корейского полуострова уже четко прописаны, как же можно себе позволить упустить уникальный шанс урегулирования.

О тайваньском вопросе

Жители Тайваня - это наши кровные соотечественники. Мы пристально следим за развитием эпидемиологической ситуации на острове, беспокоимся о сохранности жизни и здоровья тайваньских соотечественников.

Администрация Тайваня, пренебрегая счастьем жителей острова, не признает Консенсуса от 1992 г. о том, что два берега пролива относятся к одному Китаю, именно она закрыла возможность продолжения консультаций между двумя берегами по решению вопросов внешних связей.

Объединение двух берегов является необратимой тенденцией истории, обуздать которую никому и никакой силе не удастся.

Мы настоятельно требуем от американской стороны отдавать себе полный отчет о крайней деликатности тайваньского вопроса, отказаться от всякой иллюзии и расчетов ради своих внетриполитических соображений, воздержаться от любых попыток перейти опасную черту.

О ситуации в Афганистане

Сегодня ситуация в Афганистане быстро меняется, и мир для этой страны оказался блико как никогда, однако, путь впереди по-прежнему тернистый.

Афганский народ имеет право выйти из-за туч войны и жить счастливой жизнью. В этом смысле китайский народ, как близкий сосед и брат, всегда на стороне афганского народа.

О консульской защите

С момента вспышки коронавирусной инфекции находящиеся за рубежом китайские граждане постоянно окружены заботой Родины-матери.

Министерство иностранных дел и его загранучреждения оперативно действуют и делают все от себя зависящее. Развернулась по всему миру беспрецедентная акция по оказанию консульской защиты.

“Дипломатия во имя народа” - наше устремление. За ушедшие весьма непростые месяцы каждый дипломат от главы до простого сотрудника загранучреждений с преданностью к делу стойка стоит на вахте, не взирая на риск заразы.

Все наши соотечественники, пусть находятся в самом дальнем краю от Китая, всегда могут ощутить надежное плечо Отчизны, могут полагаться на поддержку отечественных дипломатов.

О дипломатической поддержке в противоэпидемической борьбе и развитии провиции Хубэй

В этом тяжелом сражении жители провинции Хубэй и города Ухань понесли серьезные потери, внесли весомый вклад в противоэпидемическую борьбу как в нашей стране, так и за ее пределами.

Я хотел бы от имени всех соратников дипломатического фронта отдать дань высокого уважения героическому народу провинции Хубэй и города Ухань!

МИД готов провести еще одну специальную мидовскую презентацию, посвященную провинции Хубэй, чтобы вновь возрожденный Хубэй и Ухань вызвали восхищение народов всех стран мира.

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