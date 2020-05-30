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опубликовано редакцией на Переводике 30.05.20 03:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Списки влиятельных политических лиц и крупнейших предпринимателей (олигархов) России

Thursday, May 28, 2020

READ US GOVERNMENT LIST OF RUSSIAN PEPS

Список влиятельных политических  лиц России  составленный правительством Соединённых Штатов Америки 

Ниже приводится  взятый  из доклада CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanction Act - Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций)  несекретный список лиц, обозначенных правительством США как  влиятельные политические лица (Politically Exposed Persons - PEPs). Правительство США называет их высокопоставленными иностранными политическими деятелями (31C.F.R. § 1010.605), и отмечает, что они относятся к одной из  следующих категорий:

1) высокопоставленные сотрудники Администрации президента России.

2) члены российского кабинета министров.

(3) руководители в ранге министра.

4) руководители крупных  органов исполнительной  власти учреждений.

5) другие высокопоставленные политические лидеры, в том числе руководство Государственной Думы и Совета Федерации.

6) члены Совета Безопасности России.

7) руководители государственных компаний









Wednesday, May 27, 2020

CAATSA REPORT LIST OF RUSSIAN OLIGARCHS

Список российских олигархов составленный Министерством финансов США

В свой  доклад Конгрессу,  составленный  в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA -  Countering America's Adversaries Through Sanction Act),  Минфин включил список российских олигархов. Это люди  о  которых известно,  что все  они  обладают состоянием более одного  миллиарда  долларов (1 000 000 000$), полученным  ими от присвоенной государственной собственности, за которую они заплатили или  мало или  совсем  ничего, во время распада  бывшего Советского Союза.

Нет необходимости говорить, что это не  те  люди, которых вы когда-либо хотели бы  встретить ночью  в темном переулке, ибо их телохранители, вероятно, стреляли бы первыми, а  вопросы задавали потом. Если вы столкнетесь с какими-либо документами, относящимися к какому-либо из этих олигархов, любыми документами, любого содержания,  это будет являться  серьёзным  основанием для немедленного проведения расширенной комплексной проверки  в отношении вашего клиента и всех контрагентов, задействованных  в  сделках  и  самих  сделок  и были ли в предыдущих  сделках какие-либо ссылки на это лицо, Вы также должны обратиться за консультацией к внешним адвокатам банка или к другим компетентным юрисконсультам.











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