«Легионеры» против российской пропаганды

29.05.2020

Ресурс, который российская пропагандистская машина тратит для воздействия на сознание граждан, проживающих в Грузии, не только масштабный, но и комплексный. Архитекторы пропаганды хорошо изучили фобии и чувствительные области, что создает определенный резонансный эффект по отношению к идентичности. Уже изучены и выявлены несколько нарративов, которые российская пропаганда использует для усиления антизападного дискурса. Например, такие, как миф о старшем брате одного с нами вероисповедания. Согласно этому нарративу, Россия превосходит Запад (Европейский Союз и США), так как эта страна православной веры.

Пропагандистская машина преподносит этот вопрос так, будто страны Европы и США борются против христианства и хотят вовлечь Грузию в этот процесс, против чего выступает Россия. Этот миф говорит, что самая важная вещь в этом мире - это религия и вера, с чем Грузия и Россия должны вместе противостоять общему западному врагу.

Еще один, сильно обоснованный миф для антизападной пропаганды связан с вопросом ЛГБТ-сообществ. Этот нарратив развивается следующим образом: Запад хочет поощрять и увеличить число сексуальных меньшинств в Грузии, узаконить однополые браки, что противоречит православному христианству. Главным защитником для Грузии на этом пути по-прежнему Россия, которая «разгадывает» коварный план Запада и «никому не даст проводить гей-парады» ...

Разговоры об антизападных мифах на этом, конечно же, не иссякнет. Пропаганда имеет много пластов и слоев, и она работает сложным образом. В Грузии в качестве инструмента пропаганды используется целый ряд классических и новых СМИ. Несмотря на то, что что Фонд развития СМИ, Справедливые выборы и другие организации на протяжении многих лет изучают и публикуют исследования по пропаганде средств массовой информации, однако, это не мешает процессу усиления, умножения и разнообразию последних.

Одним из важных нарративов, широко используемых пропагандистской машиной, является грузино-российская война. Согласно этому нарративу, войну начала Грузия, но она не началась бы в случае учета воли России. В частности, если Грузия откажется от вступления в НАТО и начнет прямой диалог с Российской Федерацией, это решит проблему оккупации. Этот миф особенно популярен в регионе Шида Картли, на который 12 лет назад падали российские снаряды.

«Легион информационной обороны» - это название организации, которая была создана специально для того, чтобы противостоять российским пропагандистским мифам. Небольшая команда организации до сих пор активно работает в онлайн-пространстве и пытается донести через социальные сети свой голос тем людям, которые могут быть вовлечены в фокус-группу пропаганды, однако, как сказал руководитель организации Гиоргий Молодини «Голосу Америки», этого недостаточно. По его мнению, только виртуальная деятельность не принесет существенных результатов, поскольку значительная часть людей, имеющих доступ к российским пропагандистским щупальцам, имеет меньше доступа к интернету.

Поэтому «Легион информационной обороны» решил издать газету и распространять ее бесплатно в регионах Грузии, и начать это дело с Шида Картли.

«Легионеры» в День независимости Грузии прибыли в Гори, и первым местом, куда они пришли, был сад Сталина на улице Сталина. Садом Сталина называется сквер, построенной вокруг музея Сталина в Гори, в городе, который был разбомблен российскими снарядами 12 лет назад. Жители Гори ознакомились с бесплатной газетой с присущим им традиционным скептицизмом.

«Мы все сделали, чтобы быть в Гори 26 мая и начать распространять нашу газету, которая называется «Позиция» из Гори. Для нас это символично по многим причинам, в том числе и тем, что Шида Картли является сердцем Грузии, и в то же время здесь проходит линия фронта. Здесь живут люди самые угнетенные той силой, которая в течение последних 200 лет убивает, унижает, разрушает и истребляет нас.

Как это не парадоксально, но нам приходится говорить, что именно эта сторона и этот регион считаются особенно уязвимыми для мягкой силы и российской пропаганды. Российская пропаганда с помощью каких-то машин умудряется оккупировать сердца этих людей, а теперь еще и умы. Не хватит того, что оккупирует их дома, теперь еще и начинает оккупировать их мозг. Поэтому мы считаем, что активность интернет-пространства должна быть перенесена и на физический домен, мы должны добраться до них и заполнить те пробелы, которые вместо нас иногда заполняет наш противник», - говорит Гиоргий Молодини.

Газета «Позиция» оформлена специальным дизайном. Она, однозначно, повторяет стиль одной из самых больших по тиражу пророссийских газет в Грузии. Георгий Молодини говорит, что так они стараются не отпугнуть граждан - они предлагают, на первый взгляд, известный «продукт», который на самом деле имеет противоположное содержание.

«Легион информационной обороны» со своей газетой пытается проникнуть сначала в дома людей, живущих возле так называемой разделительной линии, затем в их сердца и заставить прочесть новости о том, как российская пропаганда пытается их обмануть. «Легион» детально разработал план на первые полгода. Следующая стратегия будет планироваться в соответствии с полученными результатами.

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