архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 31.05.20 05:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Business Insider”,

"'Ignore the president's unlawful order': Democrats and military veterans are up in arms after Trump suggests National Guard troops may shoot looters" США - 30 мая 2020 г. Пусть сильнее грянет буря!!! « Не выполняйте Игнорируйте незаконный приказ Временного правительства президента!»: призвали большевики демократы военных после того, как Керенский Трамп предположил, что полиция и войска могут начать стрелять в народ мародеров David Choi Президент Дональд Трамп выступает с речью, вручая Кубок Главнокомандующего футбольной команде Военной академии США в Розовом саду в Белом доме в Вашингтоне, США, 1 мая 2018 года. REUTERS/Leah Millis Заявление президента Дональда Трампа о том, что войска Национальной гвардии могут начать стрелять по мародерам в Миннеаполисе, вызвало шквал критики, особенно со стороны лидеров конгресса, имеющих опыт боевых действий.

«Он призвал полицейских избивать подозреваемых в полицейских машинах во время ареста, он приветствовал белых протестующих, которые, вооруженные полуавтоматическими винтовками, штурмовали столицу штата угрожая насилием выборным представителям, и теперь он, в буквальном смысле слова, предлагает стрелять в тех, кто протестует против бессмысленной смерти чернокожего человека» - заявила сенатор Тэмми Дакворт, отставной пилот армии США.

«Как ветеран морской пехоты, который был обучен не подчиняться незаконным приказам ... Я также призываю мужчин и женщин Национальной гвардии Миннесоты игнорировать незаконный приказ президента стрелять в мирных жителей и вместо этого полагаться на свою подготовку и свою клятву защищать нашу конституцию», - сказал конгрессмен Сет Моултон, отставной офицер Корпуса морской пехоты США. Спорное утверждение президента Дональда Трампа предполагающее, что мародеры в Миннеаполисе, штат Миннесота, будут расстреляны войсками Национальной гвардии, вызвало шквал критики, особенно со стороны лидеров конгресса имеющих боевой опыт. В четверг вечером в Миннеаполисе бушевали беспорядки, множество людей вышли на улицы, чтобы протестовать против смерти Джорджа Флойда, 46-летнего темнокожего мужчины, который скончался после жестокого задержания сотрудником полиции Миннеаполиса. В понедельник, [во время задержания] Флойд был прижат к земле, а его шея была сдавлена коленом полицейского. Видеозапись, снятая свидетелями во время инцидента, показывает арест Флойда, который вызвал негодование по всей стране. В Миннеаполисе несколько зданий, включая полицейский участок, были взломаны, разграблены и подожжены,. К вечеру четверга Трамп выложил в Твиттере свои мысли о продолжающихся беспорядках. «Эти БАНДИТЫ позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу», - написал Трамп. «Только что говорил с губернатором Тимом Уолзом и сказал ему, что военные будут поддерживать его по полной программе. Любые трудности, и мы примем на себя контроль, но, когда начнется мародерство, начнется стрельба». Трамп позже разъяснил свои твиты, добавив, что это было просто «выражение», которое было «высказано как факт, а не как предписание». «Это очень просто, ни у кого не должно быть проблем с этим, кроме ненавистников и тех, кто хочет создать проблемы в социальных сетях», - написал Трамп. Заявление Трампа о том, что мародерство может спровоцировать стрельбу, привлекло пристальное внимание - это же выражение использовалось бывшим начальником полиции Майами Уолтером Хедли и другими сторонниками сегрегации во время движения за гражданские права в 1960-х годах. Помимо противоречивого исторического контекста твита Трампа, демократы с военным опытом опровергли саму идею о том, что члены Национальной гвардии будут стрелять боевыми патронами в мародеров в США. Национальные гвардейцы стоят на охране рынка ABC на бульваре Мартина Лютера Кинга и на улице Вермонт в Лос-Анджелесе во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Nick Ut (Associated Press) Как главнокомандующий, Трамп имеет возможность направить Национальную гвардию штата для помощи правоохранительным органам штата. В 1992 году, президент Джордж Буш-старший направил Национальную гвардию Калифорнии и тысячи солдат и морских пехотинцев для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе. По состоянию на пятницу, примерно 500 военнослужащих Национальной гвардии Миннесоты были введены в Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие общины, их главной целью является «обеспечение того, чтобы подразделения пожарной охраны могли отвечать на звонки», говорится в заявлении государственных властей. Постоянные правила применения силы, отличные от более общих постоянных правил ведения боевых действий, обычно применяются во время гражданских операций в США. Хотя они позволяют военнослужащим использовать оружие для самообороны, эти правила обуславливают наличие дополнительных бюрократических барьеров, прежде чем командиру подразделения разрешается санкционировать применение конкретного оружия или тактики во время гражданской миссии. Предположение о том, что американские войска могут стрелять в граждан США участвующих в беспорядках возмутило лидеров конгресса, включая сенатора-демократа Тэмми Дакворт из Иллинойса, ветерана войны в Ираке и пилота вертолета армии США в отставке. «Мы также не можем игнорировать коварные и откровенно анти-американские ответы Дональда Трампа», - говорится в заявлении Дакворт. «Он призвал полицейских избивать подозреваемых в полицейских машинах во время ареста, он приветствовал белых протестующих, которые, вооруженные полуавтоматическими винтовками, штурмовали столицу штата угрожая насилием выборным представителям, и теперь он, в буквальном смысле слова, предлагает стрелять в тех, кто протестует против бессмысленной смерти чернокожего человека»... «Называет ли он мексиканцев насильниками, называет ли эту пандемию «китайским вирусом» или реагирует на несправедливость чрезмерных полицейских сил сейчас, его расизм очевиден», добавила она. Конгрессмен-демократ Сет Моултон из Массачусетса, отставной офицер Корпуса морской пехоты, который служил в Ираке в 2003 и 2004 годах, отметил, что «подавляющее большинство» протестующих проводили мирные демонстрации. «Как ветеран морской пехоты, который был обучен не подчиняться незаконным приказам, я также призываю мужчин и женщин Национальной гвардии Миннесоты игнорировать незаконный приказ президента стрелять в мирных жителей» - добавил Моултон. «И вместо этого полагаться на свою подготовку и свою клятву защищать нашу Конституцию, которая поддерживает наши американские ценности, включая свободу собраний и свободу слова».. Другие лидеры демократов в пятницу подвергли критике реакцию Трампа на ситуацию и назвали ее «жалкой». «Это прекрасно отражает его неспособность руководить, [в то время] когда наша нация нуждается в этом больше всего», - заявил в своем заявлении лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, ссылаясь на краткие замечания Трампа в Розарии. «Единственный вопрос - боится ли президент Трамп руководить или просто не знает, как это сделать». Трамп позже заявил в пятницу, что он не знал о расистской истории этих слов. «Ну, я слышал эту фразу уже давно», - сказал Трамп журналистам в пятницу вечером. «Я слышал её долгое время назад, как и большинство людей. И, честно говоря, [я думал, что] это означает, что когда грабят - в людей стреляют - и они умирают». «И это именно то, что подразумевалось, и это то, как я думаю, это должно было подразумеваться», добавил Трамп. «Но я не знаю, откуда она [эта фраза] взялась, я не знаю, кто её произнес. Я не знал ничего подобного». статью прочитали: 45 человек Комментарии