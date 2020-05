архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 01.06.20 05:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Putin moving from ‘Great Victory’ to hostility to entire world – and young Russians ready to follow" Украина - 29 мая 2020 г. Путин переходит от «Великой Победы» к враждебности ко всему миру - и молодые россияне готовы следовать за ним

By Paul Goble Аналитик Сергей Ильченко считает, что «Крым - наш» побледнел со временем как мобилизующий инструмент, и «великой победы» Владимира Путина будет недостаточно для того, чтобы он мог властвовать в России в будущем, и поэтому лидер Кремля добавляет еще один козырь, объявляя Россию отдельной цивилизацией, основанной на враждебности по отношению к остальному миру и ее представителям внутри России. Украинский комментатор отмечает, - новые опросы показывают, что, несмотря на надежды многих людей, подрастающее поколение в России вполне готово последовать за этой идеей, которая напоминает нацизм и предвещает России более репрессивную политику дома и более агрессивную - за границей (dsnews.ua/world/neo-rossiya-vlast-tnk-natsional-sotsializm-i-agressivnoe-19052020220000). Г-н Ильченко приходит к такому выводу на основе анализа, который начинается с наблюдения, что «постсоветский цикл российской трансформации подходит к концу. Обновленная страна, которая будет расти на руинах старого ... обещает быть такой же отталкивающей, античеловеческой и кровожадной, как и все ее предшественники». «Это не новость», - продолжает украинский аналитик - «То, что Россия не подлежит реформации, и что из старой московской элиты может возникнуть только новое зло, было известно с самого начала». Но «детали нового российского проекта появились только недавно и приобретают все более четкие очертания» на наших глазах. По словам г-на Ильченко, «старая ельцинско-путинская шкура российской рептилии рвется, и через год или два мы снова увидим обновленную Россию». Но то, что можно увидеть из её проявляющихся характеристик, совсем не обнадеживает. Он утверждает, что сейчас происходит борьба между «силовиками» (силовыми структурами, то есть службами безопасности и вооруженными силами), из которых вырос Путин, и многонациональными корпорациями, от которых он получает прибыли. Первые всецело заняты контролем и строительством крепости Россия; последние - зарабатыванием денег независимо от границ. Путин, как опытный наездник, едет стоя верхом на них обоих, но поддерживать эту позицию становится все труднее. Первые обладают огромной властью внутри страны, а вторые слабы по сравнению с другими международными корпоративными игроками. Действительно, им иногда приходится идти на уступки этим группам, но не из-за приверженности каким-либо правилам игры, а скорее потому, что другие сильнее, чем они. Но поскольку транснациональные корпорации сделали Путина и его команду такими богатыми, они смогли заставить силовиков потесниться. По словам г-на Ильченко, пандемия ускорила этот процесс. Это произошло потому, что она продемонстрировала - силовикам не хватает ресурсов, чтобы «сохранить полный контроль над Россией». Более вдумчивые из силовиков неохотно готовы это сделать. Они видят, что разделение власти Путина с региональными правительствами это фактически делёж властью с многонациональными корпорациями, большинство из которых имеют сильные позиции в конкретных регионах и, таким образом, могут использовать их для продвижения своих интересов. Но транснациональные корпорации, хотя и являются в некотором смысле глобалистами, не более привержены «демократизации российской общественной жизни», чем силовики. Напротив, они могут быть готовы быть еще более авторитарными, чтобы сохранить своё положение власти одного процента над 99. Эта комбинация факторов вынудила г-на Путина искать новый законный принцип для его правления - тот, который позволил бы ему сохранить свою опору в силовиках, не теряя при этом богатства транснациональных корпораций. Возможно, он предпочел бы положиться на русское православие, но национальная церковь слишком слаба и поэтому не имеет шансов стать ленинизмом путинской эпохи. Кремлевский лидер в настоящее время полагается в первую очередь на культ Великой Победы, но уже начинает выходить за его рамки - к видению России как «уникальной цивилизации», которую необходимо защищать от внутренних и внешних врагов. Молодые россияне покупаются на это видение, с его картинами величия и самопожертвования, хотя немногие в действительности хотят попасть под танки НАТО. В целом, говорит г-н Ильченко, г-н Путин, похоже, нашел выигрышную комбинацию, но не ту, которая ведет к более демократической и более открытой к сотрудничеству России. «Великая победа» даже в сочетании с «борьбой с фашизмом» не смогла заполнить всю идеологическую нишу», - утверждает аналитик. Путину нужно было что-то дополнительное, и в идее России как отдельной и отдельной цивилизации против остального мира, который враждебен ей, он похоже нашел это. Более того, он нашел группу, чтобы продвигать эту идею для него - партию Захара Прилепина «За правду» - и таким образом управлять идеологическим аспектом смены руководства. Что беспокоит во всем этом, говорит г-н Ильченко, так это то, что такая эволюция национал-большевизма «выглядит естественной и повторяет путь Национал-социалистической немецкой рабочей партии (нацистов), которая также началась с противодействия антинародной плутократии. Нет сомнений, что партия Прилепина в 2021 году преодолеет избирательный барьер и получит места в Думе ». Это объясняется тем, что «национал-социализм», о котором говорит сейчас Путин, «идеально сочетает в себе православную одержимость и Победу» и поэтому имеет более чем достаточно сторонников в России, говорит украинский обозреватель. статью прочитали: 24 человек Комментарии