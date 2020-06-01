Российский след в венесуэльском перевороте или Как доверчивый ветеран подставил Трампа

Украинский обозреватель срывает все покровы)))

Владислав ГИРМАН 29 Мая 2020,

После того как венесуэльская оппозиция отказалась вести дела со спецназовцем из США, на сцене появился человек, близкий к серому кардиналу Мадуро

Николас Мадуро демонстрирует во время пресс-конференции паспорта двух задержанных американцев - Люка Деймана и Айрона Берри. Фото: EPA/Miraflores press

3 мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Равероль возвестил о провальной попытке бойцов из Колумбии и США вторгнуться на территорию его страны с целью свержения режима Николаса Мадуро.

Равероль утверждает, что около 300 "боевиков" собирались проникнуть в Венесуэлу на быстроходных катерах со стороны северного штата Ла-Гуайра. Их цель якобы состояла в разжигании народного восстания, чего они хотели добиться нападениями на военные базы венесуэльцев.

Об операции, получившей название "Гедеон", заранее прознали доблестные спецслужбы режима Мадуро. О чем также 3 мая сообщил МИД этой страны, причем почему-то со ссылкой на Дисдао Кабельо, глава Национального учредительного собрания (второго парламента, созданного режимом в пику первому, где большинство у оппозиции). Запомните эту персону.

В ходе предотвращения "вторжения", заявляют в Каракасе, были убиты восемь "наемников" и еще десять задержаны.

И тут, как говорится, Каракас понесло. Тот самый Кабельо, заявил, например, что среди задержанных - агент американского Управления по борьбе с наркотиками.

Мадуро пошел еще дальше главы "своего парламента с блэкджеком и...", которого называют его серым кардиналом, и сказал, что, дескать, в операции участвовали два человека из личной охраны президента США Дональда Трампа. Организатором выступило, по его словам, Управление по борьбе с наркотиками, а исполнитель - частная военная компания SilverCorp USA.

В подтверждение Мадуро потрусил 5 мая перед телекамерами экипировкой и документами двух задержанных американцев - бывших "зеленых беретов" Люка Денмана и Айрона Берри.

Сам Трамп над заявлениями Мадуро посмеялся: "Если бы США действительно участвовали, для Мадуро все закончилось бы очень плохо".

Естественно, эту историю вдоль и поперек обсосали российские СМИ, не устояв перед искушением поиздеваться - и в Венесуэле, и в РФ операцию "Гедеон" также окрестили "Операцией в заливе поросят", что является отсылкой к провальной операции США в Заливе свиней (Куба) в 1961 г.

Но операция на самом деле готовилась. Просто с большой долей вероятности, без участия американского правительства, учитывая, что она была, мягко говоря, плохо спланирована.

Как пишет AP в первом из своих расследований на эту тему, SilverCorp действительно была вовлечена в процесс подготовки. А именно: ее основатель - 43-летний сержант спецназа в отставке Джорджан Гудро (Jordan Goudreau).

Ветеран и его грезы

Гудро - уроженец Канады и гражданин США. Служил в армии Канады с 1994 по 1998 гг., затем переехал в Штаты и поступил на военную службу в спецназ. Ветеран войны в Афганистане и Ираке, трижды награжденный Бронзовой звездой за героизм в бою.

Но есть в его биографии и темное пятно. В 2013 г. он попался на махинации с компенсациями затрат на жилье в размере $62 тыс. По словам Гудро, дело закрыли в итоге без предъявления обвинения.

В 2016 г. он вышел на пенсию и устроился частным охранником в Пуэрто-Рико. Спустя два года основал свою ЧВК - SilverCorp с офисом в штате Флорида.

Венесуэлой Гудро увлекся в феврале 2019 г., когда занимался обеспечением безопасности во время концерта на колумбийско-венесуэльской границе, организованном миллиардером Ричардом Брэнсоном в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Именно что увлекся. Как его охарактеризовал в комментарии AP бывший бизнес-партнер в SilverCorp Дрю Уайт, "он всегда метил в десятку". И добавил, что Гудро всегда был несколько далек от реальности, а большинство его задумок так и не были реализованы.

С Гудро его пути разошлись как раз из-за венесуэльской "кампании", когда тот попросил Уайта помочь со сбором денег для операции по свержению Мадуро.

К тому времени Джордан Гудро смог выйти на помощника Гуайдо по доставке гумпомощи - Лестера Толедо. С ним его познакомил бывший глава охраны Трампа - Кит Шиллер, с которым Гудро, в свою очередь, свел кто-то из коллег в частном секторе.

Толедо в Боготе представил Гудро бывшему венесуэльскому генералу Кливеру Алькале, якобы находящемуся в оппозиции к Мадуро. Человеку с занятной биографией.

С одной стороны, он позиционировал себя противником Мадуро и едва ли не главой всех дезертиров из Венесуэлы. С другой стороны, в 2011 г. попал в "черный список" США за передачу боевикам колумбийской FARC ракет "земля-воздух" и совместное с Мадуро участие в поставках наркотиков в Штаты - 250 т кокаина ежегодно.

Алькала сказал Толедо и Гудро, что у него уже имеются 300 бойцов из бывших венесуэльских военных и несколько десятков проходят обучение в трех военных лагерях на острове Гуахира. Гудро, в свою очередь, выразил готовность их тренировать и обеспечить всем необходимым, а стоимость операции он оценил в $1,5 млн.

При этом, как пишет AP, уверял представителей оппозиции, что у него есть связи на самом высоком уровне - некие три человека в администрации Трампа. Кто они, сержант не сообщил. Однако сам он по себе и его слова смутили многих из тех, кто работал над планом по свержению Мадуро.

А участие Алькалы, некогда близкого к Мадуро, раскололо оппозицию на два лагеря. Гудро же в Алькале и его намерениях не усомнился. После встречи в Боготе представители Хуана Гуайдо прервали контакт с американцем канадского происхождения.

А венесуэльский генерал в марте этого года оказался в федеральной тюрьме США в Нью-Йорке. Сдался сам после того, как за информацию о нем была назначена награда в размере $10 млн.

Несмотря на это, Гудро продолжил подготовку к операции, заведомо обреченной на провал ввиду слабой проработки деталей. Как отметил в комментарии журналистам бывший "морской котик", занимавшийся обучением бойцов: "Нельзя свергнуть Мадуро с 300 голодными и неподготовленными людьми".

Дюран из табакерки

Вот эти факты из расследования AP - контакты охранника Трампа и представителей Гуайдо с Гудро - явно не на руку ни президенту США, ни лидеру венесуэльской оппозиции. Они дают возможность Мадуро и Кремлю привязывать обоих к пресловутой военной операции.

В то же время есть признаки того, что выход Гудро на оппозицию и знакомство с Шиллером могли быть одним из этапов многоуровневой игры. Т. е. не только Гудро, но и Шиллера, и команду Гуайдо могли обвести вокруг пальца.

А вторая часть этого марлезонского балета начинается с участия бизнесмена, давнего соратника покойного ныне Уго Чавеса (предшественника Николаса Мадуро) - Франклина Дюрана.

Именно он является владельцем самолета Cessna Citation II, который, как пишет со ссылкой на колумбийские данные полетов издание PanAm Post, использовался Гудро, Денманом и Берри для перелетов в Колумбию.

В частности, 16 января они летали в колумбийскую Барранкилью для встречи с потенциальным партнером по поставкам оружию, воспользовавшись услугами фрахта в компании SERAMI, часть которой принадлежит Хуану Карлосу Инфанте, арестованному в 2019 г. на острове Большой Кайман за незаконную перевозку наличных ($135 тыс.), а в 2008 г. самолет с логотипом его компании и 150 кг кокаина был задержан в Штатах.

Услугами SERAMI часто пользовался и Дюран - курсировал между Венесуэлой и Колумбией - якобы возил продовольствие. В период с ноября 2019-го по январь 2020 г. он совершил по меньшей мере четыре рейса.

А 16 января на борту вместе с американцами, как рассказали источники AP, был и Якси Альварес, 39-летний помощник Алькалы. Именно Альварес, по словам и одного из добровольцев, и Денмана, организовывал их перелеты в Колумбию.

Кроме того, по словам источников, Альварес работает на Дюрана. В 2017 г. он получил пост директора в Industrias Venoco de Centroamerica, "дочки" бывшей компании Дюрана Industrias Venoco.

Эту компанию в 2010 г., несмотря на тесные отношения с владельцем, Чавес национализировал, когда тот отбывал четырехлетний срок в США по обвинению в незаконном содействии интересам Чавеса в Штатах - т.е. нарушил закон о лоббизме, а также нелегально переправлял миллионы долларов в Венесуэлу.

Кроме того, Дюран также оказался фигурантом "чемоданного скандала" 2007 г. - когда от лица Чавеса венесуэльско-американский бизнесмен Гвидо Антонини Уилсон пытался переправить в Аргентину $800 тыс. для поддержки тогдашнего кандидата в президенты Кристины Фернандес Киршнер. Кстати, Киршнер снова вернулась во власть в 2019 г., и тогда же аргентинский суд снял с нее обвинения по этому делу.

Дюран же, у которого при себе было удостоверение офицера венесуэльской разведки, а также бизнесмен Карлос Кауффман, впоследствии "сливший" Дюрана, по поручению Каракаса пытались надавить на Уилсона, чтобы тот не раскрывал детали заговора.

Не вышло. Дюран сел и вышел на свободу в 2011 г. Сразу вернулся в Венесуэлу и принялся судиться с правительством Венесуэлы, пытаясь вернуть свою компанию. Часть активов он смог получить назад.

И вот этот бизнесмен, который в конце 90-х наведывался в Россию, где даже прикупил немного облигаций, снова всплыл в истории с подозрительными денежными махинациями и авиаперелетами. Вместе с опальным генералом и его помощником.

Вполне вероятно, что авантюрист Дюран принял участие в очередной схеме в обмен на возвращение имущества или какие-то новые проекты. Дюрана и его брата Педро в минувшее воскресенье арестовали в Венесуэле. Педро выпустили, Франклин пока сидит. При этом обвинения еще не выдвинуты. Такое впечатление, что под замок его посадили для виду - дескать, за участие в госперевороте.

Буенос диас, КабЕльерос

Франклина Дюрана в венесуэльской оппозиции (об этом заявлял лично Гуайдо) связывают с вышеупомянутым 55-летним серым кардиналом Мадуро и хорошим другом Чавеса - Диосдадо Кабельо, которого СМИ называют реальным лидером Венесуэлы.

У Кабельо, как пишет "Настоящее время", есть опыт организации государственных переворотов, а когда Чавес пришел к власти, он занимал и пост главы его администрации, и вице-президента, и главы минобороны. Т.е. Кабельо знает, как работает механика госпереворотов, и без труда смог организовать мнимый, подаривший Мадуро и Москве картинку интервенции США.

Кстати, о Москве. Осенью прошлого года, когда Джордан Гудро увлеченно занимался сбором средств на операцию, Кабельо посещал столицу РФ, где встретился со спикером Госдумы и бывшим первым замом главы президентской администрации Вячеславом Володиным.

5 января уже этого года, т.е. в период когда Гудро и еще двое ветеранов вместе с Альваресом начинали летать в колумбийские тренировочные лагеря, глава мадуровского ручного парламента общался с послом РФ в Каракасе Сергеем Меликом-Багдасаровым.

И это лишь публичные контакты. Понятно, что имели место телефонные беседы, непубличные встречи, во время которых вполне могла обсуждаться многоходовочка против Вашингтона и венесуэльской оппозиции, лидера которой, Хуана Гуайдо, между прочим, Трамп 5 февраля принял в Белом доме. Причем после заявления госсекретаря Майкла Помпео, озвученного 21 января, о том, что Штаты готовят некий проект по лишению Мадуро власти.

Осуществлению плана, если он действительно готовился, эта операция "Гедеон" очень сильно помешала, поскольку показала дезертирам несостоятельность сотрудничества с американцами, а также силу режима Мадуро, который смог, играючи, помешать интервенции. Важно и следующее в данном контексте: в СМИ широко распространялась информация о том, что операция начала готовиться после неудачного военного переворота 30 апреля 2019 г. Это дискредитация "предателей", которые пытались и, возможно, еще попытаются свергнуть Мадуро.

Последствия есть и геополитические, прежде всего в медийном поле. Даже если администрация Трампа не санкционировала проведение операции, даже если оппозиция отказалась сотрудничать с Гудро и Алькалой, они уже по уши втянуты в этот скандал. Просто потому что один наивный ветеран с наградами клюнул, и потому что бывший охранник Трампа решил свести его с оппозицией, и потому что эта самая оппозиция просто пришла на встречу в Боготе.

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