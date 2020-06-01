Первый российский судовой компас для работы в Арктике вышел в серийное производство

29 Мая 2020

© RIA Novosti. Семен Апасов

«Концерн "ЦНИИ" Электроприбор» начал серийный выпуск первого российского всеширотного судового компаса, который предназначен для использования в арктических регионах. Первую партию заказчики получат уже в конце 2020 года.

В пресс-службе компании отмечают, что компас «Азимут-КМ05Д» создан в рамках реализации государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». Уже в первом квартале 2020 года новый компас получил сертификат типового одобрения Российского морского регистра судоходства, сертификат Российского речного регистра находится в процессе оформления.

Напомним, что согласно новым требованиям международной конвенции СОЛАС 74, главным магнитным компасом должны быть оборудованы все без исключения суда, независимо от класса и района плавания. При этом стандартные магнитные компасы по своему принципу действия не приспособлены для эксплуатации в высоких широтах.

«Чувствительности их магнитной системы недостаточно для создания момента на картушке (подвижный диск или кольцо из немагнитного материала в магнитном компасе — прим. ред.), это связано с малой горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Более того, с учётом развития геополитических интересов России в Арктике, развития круглогодичной навигации в арктической зоне, конкуренции за Арктику, трафик с каждым годом увеличивается. Всё это сделало актуальной задачу создания отечественного магнитного компаса, работающего в условиях широт выше 70 градусов», — отметил представитель концерна.

Добавим, что «Азимут-КМ05Д» будет выпускаться в двух комплектациях — базовой и специализированной. Последняя, включающая систему автоматической коррекции, рассчитана на суда арктического плавания и суда ледового класса. На сегодняшний день «Азимут-КМ05Д» — единственный российский всеширотный магнитный компас, который на 100% производится на отечественной элементной базе.

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