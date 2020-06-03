Из Казахстана в Россию: почему страну продолжает покидать экономически активное население?

Июнь 02, 2020 Радио АЗАТТЫК

Церемония принятия российского гражданства. Иллюстративное фото.

За прошлый год из Казахстана уехало свыше 45 тысяч человек, большая их часть — русское население. Среди основных причин оттока людей, в частности молодежи, исследователи называют отсутствие возможности самореализации на равных условиях, коррупцию, нарушение прав, ухудшившуюся экономическую ситуацию и снижение качества образования.

ИСТОРИИ УЕХАВШИХ

24-летняя Дарья Морозова уехала из казахстанского Павлодара в российский Новосибирск почти шесть лет назад, поступив на учебу в один из вузов. Затем там же продолжила обучение в магистратуре и получила гражданство России.

Бывшая казахстанка Дарья Морозова, жившая в Павлодаре.

— К сожалению, в моем родном городе я не видела возможности получить хорошее образование, а переезд в более крупные города означал, что там нужно платить очень большую сумму за обучение в вузе, причем неизвестно, какого качества будет это образование. Я абсолютно не видела в этом смысла. Я упорно готовилась к поступлению, и мне удалось поступить на бесплатную учебу, — вспоминает Дарья.

По ее словам, изначально она планировала после окончания учебы вернуться в Казахстан, но подвернулась хорошая работа и она осталась в России.

— В то время мои знакомые, которые вернулись после учебы в Павлодар, сидели без работы. Можно скинуть это на безынициативность людей, но, ближе пообщавшись, я поняла, что проблема с трудоустройством имеет место быть. С получением гражданства проблем вообще не было. Я подавала по программе переселения соотечественников и была поражена, как слажено работает консульство в Усть-Каменогорске, — говорит бывшая казахстанка.

Сейчас Дарья работает в Сибирском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В Павлодаре невероятное количество талантливых людей, и большинство из них уезжают

— В Павлодаре невероятное количество талантливых людей, и большинство из них уезжают. Почему бы государству просто не создавать такие условия, чтобы была возможность развиваться именно там, где родился: получить доступное и хорошее образование, устроиться на достойную работу? Не могу сказать, что здесь мне жить гораздо лучше. Наверное, просто нельзя сравнивать эти два города — это абсолютно разная по динамике жизнь. По-прежнему безумно люблю Павлодар, Казахстан и наших людей, добрых, открытых и гостеприимных, — говорит Дарья Морозова.

37-летняя Марина Боше вместе с мужем тоже уехала из Павлодара — в 2013 году, но в Калининград. К моменту отъезда семья ждала первенца и, со слов Марины, прежде всего думала о будущем ребенка.

— В связи с тем, что мы казахский язык не знали, мы понимали, что в будущем с этим будут проблемы. Это была основная причина. Языковой барьер ощущался. Других проблем не было. Не зная языка, жить тяжело. Я лично с этим не сталкивалась, но есть определенная националистически настроенная часть населения, которая говорит: «Русские, уезжайте, нечего вам тут делать!» Но такие настроения, наверное, есть в любой стране, — считает Марина.

Сначала супруги переехали в Омск, где прожили несколько месяцев. От подъемных по программе переселения, которые полагались по прибытии, семья отказалась: если получаешь подъемные, нужно оставаться жить в определенном регионе несколько лет. Сейчас Марина работает фельдшером на скорой помощи. Ее родители по-прежнему живут в Павлодаре.

Мы здесь по-прежнему «казахи», не русские

— Когда в Калининград приехали, тут некоторые сначала реагировали: «Понаехали казахи!» И мы здесь по-прежнему «казахи», не русские. Некоторые местные, по-видимому, считают, что мы занимаем здесь их место. Какой-то явной дискриминации и угнетения тут нет, но всё равно нет-нет да и прослеживается. Потому что очень много здесь казахстанцев. Они живут более-менее хорошо, зарабатывают, умеют отдыхать и быт налаживают. И, возможно, это местных раздражает. Они нас по говору сразу вычисляют. Я, например, на вызов приезжаю и сразу понимаю, что вот эта семья из Казахстана, — говорит Марина.

Здесь много переехавших из Карагандинской области и южных областей. Многие построили дома, и есть целые улицы, которые жители между собой называют «Казахстанская» или «Павлодарская».

Виктор Богданов из Уральска в 2009 году уехал жить в соседнюю Самару, где получил российское гражданство, но через полтора года вернулся. Сейчас у 39-летнего Виктора казахстанский вид на жительство. Через год он планирует вновь получить гражданство Казахстана. Пока занимается частным бизнесом в сфере торговли.

— Никаких проблем в Казахстане я не испытывал. Казахский я понимаю. Много у меня друзей разных национальностей, в том числе казахов. Тогда был молод, поддался уговорам родственников и знакомых. Гражданство получил без проблем, потому что там сестра живет. Начинал с кассира на автостоянке, закончил менеджером в производственной компании. Но ничего хорошего оттуда, кроме цинизма, не почерпнул. Местные, будь ты хоть трижды голубоглазым арийцем со светлыми волосами, всё равно называют нас «казахами». Отношение, честно говоря, отвратительное там. Кидают по зарплате. Люди у нас здесь намного лучше. Никогда об этом не задумывался, пока не уехал, — делится впечатлениями от проживания в России житель Уральска.

О ЧЕМ ГОВОРИТ СТАТИСТИКА?

По данным различных исследований, из Казахстана в Россию за весь прошлый год и три месяца текущего года уехало жить свыше 45 тысяч человек, большинство которых составляют русские, покидающие северные и центральные области страны.

Так, согласно аналитическому сайту Ranking.kz, с января по декабрь 2019 года Казахстан покинуло 45,2 тысячи человек (на восемь процентов больше, чем в 2018 году). Среди них большинство — представители русской (32,8 тысячи), а также немецкой (3,2 тысячи) и украинской общин (около трех тысяч). Большинство уехало в Россию — 39,8 тысячи человек. Основной поток эмигрантов выбыл из Восточно-Казахстанской (7,1 тысячи человек), Карагандинской (5,8 тысячи человек) и Костанайской (5,7 тысячи человек) областей.

В конце мая аналитический портал Finprom.kz опубликовал данные, согласно которым за январь — март 2020 года страну покинуло 7,3 тысячи человек. Это на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной снижения показателя, по мнению авторов исследования, являются карантинные меры в связи с пандемией COVID-19.

Авторы отчета сообщают, что основную долю покинувших Казахстан за первые три месяца текущего года составляют трудоспособные граждане от 16 лет до пенсионного возраста: 5,4 тысячи человек, или почти 73 процента.

Россия вновь лидирует в качестве страны переезда — почти 87 процентов уехавших. В ТОП-5 стран также вошли Германия (456 человек), Узбекистан (115), США (106) и Беларусь (51).

В региональном разрезе наибольшее количество покинувших страну проживали в Восточно-Казахстанской области — 1,2 тысячи человек. Из Костанайской области уехало 917 человек, из Павлодарской — 857, из Карагандинской и Северо-Казахстанской областей — 830 и 728 человек соответственно.

По данным МВД России, в первом квартале 2020 года российское гражданство получили более 161 тысячи человек — в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

ЧТО ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ?

Мухтар Тайжан, экономист и член Национального совета общественного доверия при президенте (НСОД), считает отъезд из Казахстана русского и русскоязычного населения процессом «естественным» и продолжением миграционных процессов, начавшихся с обретением Казахстаном независимости.

Мухтар Тайжан, экономист и член Национального совета общественного доверия при президенте (НСОД).

— Это естественные исторические, демографические и миграционные процессы. В 90-е годы из Казахстана десятками тысяч уехали немцы, греки, поляки. То же самое сейчас происходит с русской частью населения. Казахи также возвращаются на свою историческую родину из СУАР (Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. — ​Ред.) или Монголии. Каждый хочет жить на своей исторической родине. Из этого не стоит делать трагедии. Есть много стран, где русская диаспора не составляет значительную часть населения, и эти государства нисколько не теряют в своем интеллектуальном потенциале. Например, взять те же развитые Японию или Южную Корею. Такой потенциал, вообще, не зависит от какой-либо одной национальности, — считает экономист.

В 2019 году Международная организация по миграции (МОМ) опубликовала исследование «Внешняя молодежная миграция в странах Центральной Азии: Анализ рисков и минимизация негативных последствий». Оно основано на результатах онлайн-опросов казахстанской молодежи, проживающей или получающей образование за рубежом.

По словам Ирины Черных, профессора Казахстанско-Немецкого университета и одного из авторов исследования, причинами отъезда из Казахстана участники опросов наиболее часто называли коррупцию и профессиональную невостребованность.

Результаты опросов

Согласно выводам исследования «Внешняя молодежная миграция в странах Центральной Азии: Анализ рисков и минимизация негативных последствий», основными причинами выезда молодежи за пределы родины на учебу, для работы и на ПМЖ являются:

Коррупция и бюрократия на всех уровнях, безнаказанность и безответственность чиновников, неэффективное государственное управление – 51,3 процента опрошенных;

Профессиональная невостребованность, отсутствие перспектив для самореализации и карьеры – 31,3 процента;

Низкий уровень развития страны, архаизация и ретрадиционализация общества – 27,5 процента;

Неуверенность в своем будущем и будущем своих детей – 26,3 процента;

Высокий уровень безработицы, низкий уровень зарплат, отсутствие социальных гарантий - 23,8 процента;

Ухудшение качества медицины и образования – 23,8 процента;

Частые нарушения прав человека – 21,3 процента.

Авторы исследования считают, что правительствам стран Центральной Азии, откуда в основном уезжает экономически активная молодежь, в том числе Казахстану, следует глубже анализировать основные факторы, определяющие миграционные настроения граждан.

— На вопрос «При каких условиях вы бы вернулись работать на родину?» большинство опрошенных называют: заметные улучшения в борьбе с коррупцией и непотизмом, получение высокооплачиваемой работы, соблюдение политических прав и свобод, развитие институтов гражданского общества, модернизацию политической системы, введение реальной выборности представителей власти, создание независимой судебной системы, радикальные улучшения в системе образования, здравоохранения, социально-экономического положения населения, а также в сфере обеспечения общественной безопасности, — говорит Ирина Черных.

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