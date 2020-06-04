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опубликовано редакцией на Переводике 04.06.20 03:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Карантин - так карантин!!! И нечего тут…..

Elisa Menendez  Monday 1 Jun 2020 

Новость станет ударом  для  многих пар, которые уже два месяца не могут видеться друг с другом (Фото: EPA)

Новые правила поведения во время [пандемии] коронавируса,  вводимые с сегодняшнего дня,   сделали   незаконным секс  (в своём  собственном доме) с человеком который  живет в  другом доме.

Сегодня утром правительство собирается ввести  новый регламент, который запретит людям общаться в помещении с человеком который не входит в число ваших домочадцев. Новое положение гласит: "Никто не может участвовать в собрании, которое проходит в общественном или частном месте  в  помещении и состоит из двух или более лиц".

До сегодняшнего дня человек, который заходил  в дом другого человека, просто  нарушал  правила. Теперь же  оба человека могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с новой поправкой к законопроекту об охране здоровья (коронавирус, ограничения) 2020 года, который должен быть представлен парламенту в понедельник утром.

Предыдущие правила не включали формулировки о встречах в частных местах, так как общим посланием было "оставаться дома" и избегать всех  и  всего, кроме основных поездок. Теперь,  встретиться в частном порядке в помещении,  разрешат   только тем, у кого есть "разумные оправдания" - что не включает интимные встречи вплоть до секса.

“Разумные оправдания” относятся к  элитным спортсменам, уязвимым  людям  и ключевым  работникам, говорится в регламенте.

Другие “разумные оправдания”  включают в себя тех, кто должен встретиться в частном помещении для ухода за детьми, разведенных  родителей, которые живут в разных домах, и  пришедших  увидеться  с  детьми, тех, кто посещает похороны, и людей, оказывающих экстренную помощь.

Пока не ясно, как можно будет привлечь человека к уголовной ответственности - и будут ли они оштрафованы - если они будут признаны нарушающими новые законы.

Поправка означает, что с сегодняшнего дня оба человека будут нарушать закон (Фото: gov.uk)

В конце марта,  в  самом начале режима  изоляции в  Великобритании,  правительство призывало пары съезжаться  вместе или оставаться отдельно, чтобы они не курсировали  между домами  и не  рисковали   распространением вируса.

Заместитель главного врача Дженни Харрис (Jenny Harris) призвала  общественность срочно "сделать свой выбор и придерживаться его", то есть,  многие пары, которые  сейчас живут отдельно, не виделись уже  более двух месяцев.

Это выяснилось в ходе исследования,  которое  обнаружило, что шесть из 10 британцев не имели  сексуальной активности во время локаута.  Исследователи  из университетов Anglia Ruskin и  Ulster, проанализировали  - как ограничения Covid-19   влияют на отношения почти 900 взрослых.

Также,  с  сегодняшнего дня,  в Англии начинают смягчать некоторые ограничения -  теперь британцам разрешено встречаться с шестью людьми на открытом воздухе, сохраняя при этом социальную дистанцию. Медицинские  работники  могут  выйти из самоизоляции

Сегодня утром, многие ученики начальных школ  вернулись в классы, а  открытые рынки и автосалоны возобновили  работу.

Позднее в этом месяце вновь откроются неосновные магазины, но министр иностранных дел Доминик Рааб предупредил, что ограничения будут ужесточены, если будет вторая волна эпидемии.

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