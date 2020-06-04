Карантин - так карантин!!! И нечего тут…..

Elisa Menendez Monday 1 Jun 2020

Новость станет ударом для многих пар, которые уже два месяца не могут видеться друг с другом (Фото: EPA)

Новые правила поведения во время [пандемии] коронавируса, вводимые с сегодняшнего дня, сделали незаконным секс (в своём собственном доме) с человеком который живет в другом доме.

Сегодня утром правительство собирается ввести новый регламент, который запретит людям общаться в помещении с человеком который не входит в число ваших домочадцев. Новое положение гласит: "Никто не может участвовать в собрании, которое проходит в общественном или частном месте в помещении и состоит из двух или более лиц".

До сегодняшнего дня человек, который заходил в дом другого человека, просто нарушал правила. Теперь же оба человека могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с новой поправкой к законопроекту об охране здоровья (коронавирус, ограничения) 2020 года, который должен быть представлен парламенту в понедельник утром.

Предыдущие правила не включали формулировки о встречах в частных местах, так как общим посланием было "оставаться дома" и избегать всех и всего, кроме основных поездок. Теперь, встретиться в частном порядке в помещении, разрешат только тем, у кого есть "разумные оправдания" - что не включает интимные встречи вплоть до секса.

“Разумные оправдания” относятся к элитным спортсменам, уязвимым людям и ключевым работникам, говорится в регламенте.

Другие “разумные оправдания” включают в себя тех, кто должен встретиться в частном помещении для ухода за детьми, разведенных родителей, которые живут в разных домах, и пришедших увидеться с детьми, тех, кто посещает похороны, и людей, оказывающих экстренную помощь.

Пока не ясно, как можно будет привлечь человека к уголовной ответственности - и будут ли они оштрафованы - если они будут признаны нарушающими новые законы.

Поправка означает, что с сегодняшнего дня оба человека будут нарушать закон (Фото: gov.uk)

В конце марта, в самом начале режима изоляции в Великобритании, правительство призывало пары съезжаться вместе или оставаться отдельно, чтобы они не курсировали между домами и не рисковали распространением вируса.

Заместитель главного врача Дженни Харрис (Jenny Harris) призвала общественность срочно "сделать свой выбор и придерживаться его", то есть, многие пары, которые сейчас живут отдельно, не виделись уже более двух месяцев.

Это выяснилось в ходе исследования, которое обнаружило, что шесть из 10 британцев не имели сексуальной активности во время локаута. Исследователи из университетов Anglia Ruskin и Ulster, проанализировали - как ограничения Covid-19 влияют на отношения почти 900 взрослых.

Также, с сегодняшнего дня, в Англии начинают смягчать некоторые ограничения - теперь британцам разрешено встречаться с шестью людьми на открытом воздухе, сохраняя при этом социальную дистанцию. Медицинские работники могут выйти из самоизоляции

Сегодня утром, многие ученики начальных школ вернулись в классы, а открытые рынки и автосалоны возобновили работу.

Позднее в этом месяце вновь откроются неосновные магазины, но министр иностранных дел Доминик Рааб предупредил, что ограничения будут ужесточены, если будет вторая волна эпидемии.

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