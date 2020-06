архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 04.06.20 03:55 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Metro”,

"Sex with someone you don’t live with is illegal from today " Великобритания - 01 июня 2020 г. Карантин - так карантин!!! И нечего тут….. Elisa Menendez Monday 1 Jun 2020 Новость станет ударом для многих пар, которые уже два месяца не могут видеться друг с другом (Фото: EPA) Новые правила поведения во время [пандемии] коронавируса, вводимые с сегодняшнего дня, сделали незаконным секс (в своём собственном доме) с человеком который живет в другом доме. Сегодня утром правительство собирается ввести новый регламент, который запретит людям общаться в помещении с человеком который не входит в число ваших домочадцев. Новое положение гласит: "Никто не может участвовать в собрании, которое проходит в общественном или частном месте в помещении и состоит из двух или более лиц". До сегодняшнего дня человек, который заходил в дом другого человека, просто нарушал правила. Теперь же оба человека могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с новой поправкой к законопроекту об охране здоровья (коронавирус, ограничения) 2020 года, который должен быть представлен парламенту в понедельник утром. Предыдущие правила не включали формулировки о встречах в частных местах, так как общим посланием было "оставаться дома" и избегать всех и всего, кроме основных поездок. Теперь, встретиться в частном порядке в помещении, разрешат только тем, у кого есть "разумные оправдания" - что не включает интимные встречи вплоть до секса. “Разумные оправдания” относятся к элитным спортсменам, уязвимым людям и ключевым работникам, говорится в регламенте. Другие “разумные оправдания” включают в себя тех, кто должен встретиться в частном помещении для ухода за детьми, разведенных родителей, которые живут в разных домах, и пришедших увидеться с детьми, тех, кто посещает похороны, и людей, оказывающих экстренную помощь. Пока не ясно, как можно будет привлечь человека к уголовной ответственности - и будут ли они оштрафованы - если они будут признаны нарушающими новые законы. Поправка означает, что с сегодняшнего дня оба человека будут нарушать закон (Фото: gov.uk) В конце марта, в самом начале режима изоляции в Великобритании, правительство призывало пары съезжаться вместе или оставаться отдельно, чтобы они не курсировали между домами и не рисковали распространением вируса. Заместитель главного врача Дженни Харрис (Jenny Harris) призвала общественность срочно "сделать свой выбор и придерживаться его", то есть, многие пары, которые сейчас живут отдельно, не виделись уже более двух месяцев. Это выяснилось в ходе исследования, которое обнаружило, что шесть из 10 британцев не имели сексуальной активности во время локаута. Исследователи из университетов Anglia Ruskin и Ulster, проанализировали - как ограничения Covid-19 влияют на отношения почти 900 взрослых. Также, с сегодняшнего дня, в Англии начинают смягчать некоторые ограничения - теперь британцам разрешено встречаться с шестью людьми на открытом воздухе, сохраняя при этом социальную дистанцию. Медицинские работники могут выйти из самоизоляции Сегодня утром, многие ученики начальных школ вернулись в классы, а открытые рынки и автосалоны возобновили работу. Позднее в этом месяце вновь откроются неосновные магазины, но министр иностранных дел Доминик Рааб предупредил, что ограничения будут ужесточены, если будет вторая волна эпидемии. статью прочитали: 52 человек Комментарии