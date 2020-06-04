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дата публикации 04.06.20 04:24
скаут: Игорь Львович;
   
 

Иран, Россия, Китай, Турция празднуют «крах» США

Самые «развитые демократии» во всем мире злорадствуют и празднуют хаос, разворачивающийся в Соединенных Штатах. В понедельник иранские СМИ публиковали статьи, которые подчеркивали «коллапс», цитируя российские источники, изображающие, что США разваливаются, поскольку их мировой порядок рушится.

США стали самой могущественной страной в мире, мировой гегемонистской сверхдержавой, после того, как Советский Союз и его государства-клиенты распались в 1989 году. Однако Россия, Китай, Иран и все в большей степени Турция ожидали периода, когда мир станет многополярным.

Для координации усилий против США во всех этих странах есть хорошо финансируемые государственные средства массовой информации, такие как RT, TRT, Иранские Tasnim и Fars News и многочисленные китайские СМИ. Политика этих стран заключается в том, чтобы медленно подрывать США и ждать, когда их слабость подтолкнет их повестку дня.

Лидеры в Турции и Иране видят свою цель в том, чтобы подорвать США, через более религию, связанную с Корпусом стражей исламской революции и Братьями-мусульманами, которые влияют на Тегеран и Анкару соответственно. Турецкий Реджеп Тайип Эрдоган попытался извлечь выгоду из недавних беспорядков в США заявив, что Америка является частью «несправедливого порядка» в мире.

Бывший президент Ирана сделал аналогичные комментарии по поводу беспорядков США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США теперь приходится иметь дело с неправомерными действиями полиции и США по сравнению с Россией делает это плохо. «Слава Богу то, что происходит в Америке, не происходит в [России]», — сказал он, сообщают российские СМИ ТАСС.

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