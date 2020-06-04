Черно-белая Америка: Россия организовала расовые беспорядки в США?

ЭКСКЛЮЗИВ! 3 июня, 2020

Во многих крупных городах Америки прокатилась волна насилия, погромов и столкновений с полицией. Тут же появились комментарии: беспорядки организовал Кремль. Собкор латвийской газеты «СЕГОДНЯ» заинтересовался подобными выводами и отправился к бунтующим американцам с вопросом: вы вышли на улицу по приказу Москвы?

Источник: EPA / Scanpix / LETA

Олег МЕРКУЛОВ, собкор латвийской газеты "СЕГОДНЯ" в Вашингтоне (США)

В последних американских беспорядках не обошлось без "российского следа": несколько политэкспертов и даже сама бывший советник президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявили (без всяких, впрочем, доказательств) о возможной причастности России к разгоревшимся бунтам.

Сьюзан Райс дословно заявила следующее: "У меня сейчас нет доступа к разведданным, но исходя из моего опыта все разыгрывается прямо по российской методичке. Я не удивлюсь, если узнаю, что они подстрекали некоторых из этих экстремистов с обеих сторон с помощью социальных сетей. Я бы не удивилась, если бы узнала, что они финансируют это каким–то образом в той или иной форме".

Ну что сказать? У собкора латвийской газеты «СЕГОДНЯ» тоже нет доступа к разведданным, зато есть прямой доступ к демонстрантам, которым я задал один и тот же вопрос во время их протеста у Белого дома: "Имеет ли Россия, на ваш взгляд, какое–нибудь отношение к сегодняшнему протесту?" Я визуально выбирал более–менее активных демонстрантов — с плакатами — и белых, и смуглых, и афроамериканцев.

Некоторые просто сказали: "Нет. Не имеет". А некоторые дали более развернутые ответы.

Дженнифер Биман: "Я как–то не думала о роли России во всем происходящем. Все возможно в наше время в этом сумасшедшем мире. Я не знаю, что у России на уме, но лично я пришла сюда по своей воле и ничего не слышала о том, что Россия тут замешана".

Рэйчел: "Почему Россия должна иметь какое–то отношение к этому? Не они же убивают людей. Так что определенно — нет".

Джон О’Коннор, президент благотворительной организации, выступающей за равное правосудие: "Этот протест на самом деле отличается от протестов времен борьбы за гражданские права. Видите, мало кого арестовывают — можно мирно протестовать, можно устроить сидячую демонстрацию. Через неделю об этом позабудут, через неделю ничего не изменится, а если бы они заполнили тюрьмы мирными протестующими, то люди бы это не оставили без внимания. Россия, конечно, не имеет к тому никакого отношения — не русские, а наша полиция убивает наших людей.

Не поймите меня неправильно — Россия нам не друг, мы были противниками долгое время, но сейчас много молодых людей, которые разгневаны и испуганы и не знают, как реагировать на происходящее. Они собрались вместе и скандируют лозунги типа: "Все копы плохие", но они не сфокусированы и у них нет настоящих лидеров. Но не Россия их к этому подстрекает, вовсе нет, нет никаких признаков того, что Россия имеет к этому отношение".

Джон О’Коннор.

Источник: BB.LV

Икей Амруи, выходец из Нигерии: "Честно говоря, нет, Россия здесь ни при чем. Люди просто уже сыты по горло тем, что происходит. А происходит это много лет, просто большинство инцидентов не записывается. Мы пытались мирным путем привлечь к этому внимание — не сработало. Бунты привлекают внимание, но надо думать, что будет после них. Сейчас, когда к ним приковано внимание, надо использовать этот момент, чтобы что–то путное из этого вышло. Но я не думаю, что это Россия. Просто люди вышли за себя постоять, и это самое главное".

Руби: "Вы скажите мне, может, вы что–то знаете? Как большой фанат "Пусси Райот" я бы сказала, что все возможно. Но этот протест про справедливость. Я ничего не слышала насчет связи русских и этого протеста".

Джером, накачанный чернокожий парень: "Нет, не Россия. Это народный гнев. Мы сыты по горло тем, что происходит годами, годами и годами".

Алекс, бесплатно раздающий бутылки воды: "Нет. Я думаю, что это историческая американская проблема, существующая со времен образования Америки и со времен зарождения капитализма в США. Я не думаю, что Россия принимает в этом участие, потому что это наша проблема".

Алекс, бесплатно раздающий бутылки воды.

Источник: BB.LV

…Ни один человек не сказал "да", никто из протестующих ничего не знает хоть о какой–то роли России в этих беспорядках. Я тоже в этом сильно сомневаюсь — тем более что представители посольства Российской Федерации не были замечены в раздаче печенек, пирожков и пряников.

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