Россия делает то, что Россия делает всегда, но теперь к ней присоединился Китай

03.06.2020

Россия и Китай наводняют социальные сети контентом, нацеленным на продолжающиеся беспорядки и насилие в Соединенных Штатах, согласно анализу недавних постов в Twitter, проведенным изданием Politico.

«С 30 мая правительственные чиновники, поддерживаемые государством СМИ и другие пользователи Twitter, связанные с Пекином или Москвой, все чаще прибегают к хэштегам, связанным с Джорджем Флойдом, человеком из Миннесоты, чья смерть от рук полиции на прошлой неделе спровоцировала дни общенациональных протестов в США. Целью этого является продвижение противоречивых сообщений и критика действия Вашингтона по поводу разворачивающегося кризиса», — утверждает Politico.

«(…) Эксперты по дезинформации предупреждают, что обе страны наращивают свои онлайн-усилия в преддверии предстоящих президентских выборов в США и что Китай все смелее использует западные платформы социальных сетей для продвижения своего собственного взгляда на мир (…)», — говорится в статье.

«В настоящий момент Россия делает то, что Россия делает всегда, — утверждает Брет Шейфер, специалист по медийной и цифровой дезинформации в вашингтонском аналитическом центре Альянс за обеспечение демократии при Немецком Фонде Маршалла. — Но это первый раз, когда мы видим, что и Китай полностью включен в битву нарративов, которая напрямую не затрагивает интересы Китая».

«В последние три дня китайские послы, поддерживаемые Россией новостные издания и другие источники, имеющие связи с Россией и Китаем, опубликовали более 1200 твитов о США, часто используя хэштеги, такие как #BlackLivesMatter и #Minneapolis, согласно обзору действий в социальных сетях, проведенному Politico. Эта цифра является самым большим числом упоминаний о какой бы то ни было стране, включая Россию или Китай, начиная с 30 мая, и 4 из 10 ведущих хэштегов за этот период, российскими и китайскими пользователями Twitter, чьи сообщения с упоминанием США были связаны с продолжающимся насилием, указывает анализ данных Twitter, предоставленный Альянсом за обеспечение демократии».

«В онлайн-сообщениях, часто ссылающихся на видео насилия последнего времени, эти цифровые игроки пытались представить США как страну, находящуюся на грани краха и часто выдвигали на первый план предполагаемое лицемерие недавнего порицания Вашингтоном Пекина и Москвы за их нарушения гражданских прав, в то время как части самой Америки охвачены пламенем и насилием», — пишет издание.

«Например, одно из наиболее часто перепубликуемых сообщений в социальных сетях изо всех официальных российских или китайских аккаунтов — это сообщения Хуа Чуньин, пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая. 30 мая она опубликовала сообщение «I can’t breathe» («Я не могу дышать») над копией жестких слов официального представителя Госдепартамента США по поводу обращения Китая с Гонконгом. Фраза «Я не могу дышать» стала объединяющим призывом для тех в США, кто протестует против действий полиции в отношении Флойда. Сообщением китайской чиновницы поделились более 8000 раз», — отмечается в публикации.

«Испано-язычная версия RT, поддерживаемой Кремлем сети, также была одним из самых активных игроков в соцсетях с начала кризиса, регулярно публикуя обновления, в которых США изображались как страна, находящаяся на грани краха. Наиболее популярный пост был опубликован 30 мая — в нем насилие последнего времени связывалось с Малкольмом Икс и звучал вопрос, по-прежнему ли правоохранительные органы США плохо обращаются с афроамериканцами. Сообщением поделились более 1200 раз», — пишет Politico.

«Redfish, берлинское СМИ, финансирование которого также поступает из России, тоже регулярно публикует в своем Twitter последние новости о протестах в США, включая видео о протестах в Миннесоте 31 мая, которым поделились 3400 раз. «Вот как выглядит восстание», — гласил твит.

«Хотя эти официальные аккаунты в социальных сетях не публиковали поддельных изображений или ложную информацию, они делились сеющим распри контентом — эту стратегию ранее использовала Россия во время каталонского референдума 2017 года в Испании и выборов в Европейский парламент в 2019 году, согласно анализу активности в соцсетях, проводившемуся Poitico ранее. По мнению экспертов по дезинформации, цель состоит в том, чтобы разжигать недоверие по обе стороны политического спектра, а не в том, чтобы публиковать легко опознаваемые фейковые посты в соцсетях», — говорится в статье.

«В то время как Пекин начинает поигрывать мускулами на западных платформах социальных сетей, многие из его чиновников становятся смелее в том, как они используют Twitter. Ли Би цзян, генеральный консул Китая в Карачи, например, ретвитнул видео CGTN, китайского государственного СМИ, в котором показано, как двух студентов университета насильно вытаскивает из машины полиция во время недавней акции протеста в Атланте. Несмотря на собственную пекинскую тактику сильной руки, особенно в отношении уйгурского меньшинства страны, китайский чиновник написал: «Чрезмерная сила со стороны полиции #US».

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