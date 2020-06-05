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опубликовано редакцией на Переводике 05.06.20 05:50
скаут: Игорь Львович;
   
 

СМИ: Туск ограничил права Польши в пользу России

 04.06.2020     

В 2009 году в Сопоте Туск и Путин подписали договор, невыгодный для Польши и ограничивающий ее права.

Дональд ТускФото: РАР/Adam Warżawa

В 2006 году во время визита в Эльблонг Ярослав Качиньский (председатель партии «Право и справедливость»/ПиС), занимавший тогда пост премьера Польши, заявил об инвестиционных планах перекопа Вислинской косы. Спустя несколько лет власть перешла к партии «Гражданская платформа» (ГП), которая быстро отказалась от этих планов. В 2009 году во время встречи Владимира Путина и Дональда Туска (экс-премьера Польши, представителя ГП и экс-председателя Европейского совета) в Сопоте состоялось подписание так называемого договора о самоограничении. Из его содержания следовало, что Польша ограничивала свои права, вытекающие из Международного морского права.

В эфире телеканала TVP Info политический обозреватель Михал Рахонь представил историю планов перекопа Вислинской косы. По его словам, такая идея рассматривалась еще в 80-е годы, когда ученые и инженеры представляли исследования по ключевым для Польши инвестициям. Затем к этой идее вернулась партия «Право и справедливость» в период своего первого правления. Журналист привел высказывание Ярослава Качиньского от 2006 года о том, что данная инвестиция была готова в аспекте финансирования из средств ЕС и могла быть реализована в ближайшие годы.

Годом позже руководство страны перешло к «Гражданской платформе». Усиливающийся политический шантаж со стороны России стал толчком к началу переговоров польской стороны с Кремлем по вопросу Пилавского пролива. Их финалом и стал подписанный 1 сентября 2009 году в Сопоте Туском и Путиным вышеупомянутый скандальный договор, ограничивающий Польшу в правах.

После вступления Польши в ЕС в 2004 году Российская Федерация заняла позицию, что срок действия относительно выгодного для Польши договора от 1945 года закончился (хотя он заключался как бессрочный). С таким подходом фактически согласилось правительство Дональда Туска, подписывая в 2009 году новый договор. Предложение Совета Министров урезало права Польши в области прохождения судов, касающегося также заливов, таких как Пилавский. Это право охватывает все виды судов, независимо от того, под чьим флагом они плывут. Принятие такой записи означало отказ Польши от этого права.

niezalezna.pl/iza

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