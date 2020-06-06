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опубликовано редакцией на Переводике 06.06.20 07:16
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

После того, как США обвинили Россию в отправке самолетов в Ливию, она поставила «вторую партию» самолетов в Сирию

June 04, 2020 

A picture released by U.S. AFRICOM on May 26 reportedly shows a Russian Mig-29 Fulcrum jet flying over Libya.

На фотографии  опубликованной  U.S. AFRICOM 26 мая, как  сообщается  показан российский МИГ-29 Fulcrum в  небе над Ливией.

Россия подтвердила поставку новых истребителей МиГ-29 в Сирию, это произошло спустя всего несколько дней после того, как американские военные обвинили Москву в использовании Сирии для передачи военных самолетов в Ливию.

Российское посольство в Дамаске сообщило в Твиттере 3 июня, что «вторая партия» самых современных истребителей МиГ-29 была передана сирийским военным «в рамках сотрудничества в области обороны» и уже выполняла миссии.

Сирийское информационное агентство SANA  сообщило  30 мая, что церемония передачи «усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29» была проведена на российской авиабазе Хмеймим в западной провинции Латакия, и самолеты будут выполнять миссии над Сирией, начиная с 1 июня.

Сирийское  правительство  и  Россия, поддержавшая президента Сирии Башара Асада авиацией, были  обвинены западными государствами, следователями ООН и правозащитными группами в неизбирательных бомбардировках мирного населения  и возможных военных преступлениях в течение девяти  лет  гражданской войны.

Партия истребителей  поступила после того, как американские военные в конце мая обвинили Москву в направлении  военных самолетов в Ливию  для оказания поддержки российским наемникам, помогающим местному военному лидеру  сражаться с международно признанным правительством этой  североафриканской страны.

Африканское командование США сообщило, что 14 истребителей МиГ-29 и Су-24 были доставлены в Ливию через Сирию, где они были перекрашены на авиабазе Хмеймим, чтобы скрыть свою принадлежность.

Wagner Group, частный военный подрядчик, предположительно близкий к Кремлю, помогает ливийской национальной армии (LNA) под  командованием  Халифы Хафтара контролирующей  восток  страны в их борьбе против правительства Национального согласия (GNA) в столице Триполи.

В отчете ООН, опубликованном ранее в этом месяце, численность российских наемников оценивается  в  800 - 1200 человек.

Москва отрицает, что российское государство несет какую-либо ответственность за развертывание группы Вагнера, и отрицает отправку самолетов в Ливию.

LNA отрицает связь с самолетами, хотя говорит, что ею  отремонтированы  несколько старых ливийских самолетов и она  готовит новую воздушную кампанию.

Но 3 июня военный источник LNA сообщил Reuters, что военные самолеты нанесли удар около Гарьяна, к югу от Триполи, это  было первое , с  тех  пор  как  Вашингтон заявил, что Россия поставляла новые самолеты МиГ-29 и Су-24,  признанное  использование  боевых самолетов восточными войсками.

Ливия раздираема  гражданской войной, с тех пор  как, поддерживаемое НАТО народное восстание свергло и убило в 2011 году  давнего диктатора этой  североафриканской страны полковника Муаммара Каддафи.

Конфликт вовлек в себя множество региональных игроков: Россия, Франция, Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты поддерживают команду Хафтара.

Наряду с Катаром и Италией,  правительство в Триполи поддерживает  Турция, которая в январе направила в Ливию   войска, беспилотники и наемников из Сирии. 

With reporting by Reuters

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