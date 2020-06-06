После того, как США обвинили Россию в отправке самолетов в Ливию, она поставила «вторую партию» самолетов в Сирию

June 04, 2020

На фотографии опубликованной U.S. AFRICOM 26 мая, как сообщается показан российский МИГ-29 Fulcrum в небе над Ливией.

Россия подтвердила поставку новых истребителей МиГ-29 в Сирию, это произошло спустя всего несколько дней после того, как американские военные обвинили Москву в использовании Сирии для передачи военных самолетов в Ливию.

Российское посольство в Дамаске сообщило в Твиттере 3 июня, что «вторая партия» самых современных истребителей МиГ-29 была передана сирийским военным «в рамках сотрудничества в области обороны» и уже выполняла миссии.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило 30 мая, что церемония передачи «усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29» была проведена на российской авиабазе Хмеймим в западной провинции Латакия, и самолеты будут выполнять миссии над Сирией, начиная с 1 июня.

Сирийское правительство и Россия, поддержавшая президента Сирии Башара Асада авиацией, были обвинены западными государствами, следователями ООН и правозащитными группами в неизбирательных бомбардировках мирного населения и возможных военных преступлениях в течение девяти лет гражданской войны.

Партия истребителей поступила после того, как американские военные в конце мая обвинили Москву в направлении военных самолетов в Ливию для оказания поддержки российским наемникам, помогающим местному военному лидеру сражаться с международно признанным правительством этой североафриканской страны.

Африканское командование США сообщило, что 14 истребителей МиГ-29 и Су-24 были доставлены в Ливию через Сирию, где они были перекрашены на авиабазе Хмеймим, чтобы скрыть свою принадлежность.

Wagner Group, частный военный подрядчик, предположительно близкий к Кремлю, помогает ливийской национальной армии (LNA) под командованием Халифы Хафтара контролирующей восток страны в их борьбе против правительства Национального согласия (GNA) в столице Триполи.

В отчете ООН, опубликованном ранее в этом месяце, численность российских наемников оценивается в 800 - 1200 человек.

Москва отрицает, что российское государство несет какую-либо ответственность за развертывание группы Вагнера, и отрицает отправку самолетов в Ливию.

LNA отрицает связь с самолетами, хотя говорит, что ею отремонтированы несколько старых ливийских самолетов и она готовит новую воздушную кампанию.

Но 3 июня военный источник LNA сообщил Reuters, что военные самолеты нанесли удар около Гарьяна, к югу от Триполи, это было первое , с тех пор как Вашингтон заявил, что Россия поставляла новые самолеты МиГ-29 и Су-24, признанное использование боевых самолетов восточными войсками.

Ливия раздираема гражданской войной, с тех пор как, поддерживаемое НАТО народное восстание свергло и убило в 2011 году давнего диктатора этой североафриканской страны полковника Муаммара Каддафи.

Конфликт вовлек в себя множество региональных игроков: Россия, Франция, Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты поддерживают команду Хафтара.

Наряду с Катаром и Италией, правительство в Триполи поддерживает Турция, которая в январе направила в Ливию войска, беспилотники и наемников из Сирии.

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With reporting by Reuters