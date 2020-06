архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 06.06.20 07:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia Delivers 'Second Batch' Of Planes To Syria After U.S. Accuses It Of Sending Jets To Libya" Сирия - 06 июня 2020 г. После того, как США обвинили Россию в отправке самолетов в Ливию, она поставила «вторую партию» самолетов в Сирию June 04, 2020 На фотографии опубликованной U.S. AFRICOM 26 мая, как сообщается показан российский МИГ-29 Fulcrum в небе над Ливией. Россия подтвердила поставку новых истребителей МиГ-29 в Сирию, это произошло спустя всего несколько дней после того, как американские военные обвинили Москву в использовании Сирии для передачи военных самолетов в Ливию. Российское посольство в Дамаске сообщило в Твиттере 3 июня, что «вторая партия» самых современных истребителей МиГ-29 была передана сирийским военным «в рамках сотрудничества в области обороны» и уже выполняла миссии. Сирийское информационное агентство SANA сообщило 30 мая, что церемония передачи «усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29» была проведена на российской авиабазе Хмеймим в западной провинции Латакия, и самолеты будут выполнять миссии над Сирией, начиная с 1 июня. Сирийское правительство и Россия, поддержавшая президента Сирии Башара Асада авиацией, были обвинены западными государствами, следователями ООН и правозащитными группами в неизбирательных бомбардировках мирного населения и возможных военных преступлениях в течение девяти лет гражданской войны. Партия истребителей поступила после того, как американские военные в конце мая обвинили Москву в направлении военных самолетов в Ливию для оказания поддержки российским наемникам, помогающим местному военному лидеру сражаться с международно признанным правительством этой североафриканской страны. Африканское командование США сообщило, что 14 истребителей МиГ-29 и Су-24 были доставлены в Ливию через Сирию, где они были перекрашены на авиабазе Хмеймим, чтобы скрыть свою принадлежность. Wagner Group, частный военный подрядчик, предположительно близкий к Кремлю, помогает ливийской национальной армии (LNA) под командованием Халифы Хафтара контролирующей восток страны в их борьбе против правительства Национального согласия (GNA) в столице Триполи. В отчете ООН, опубликованном ранее в этом месяце, численность российских наемников оценивается в 800 - 1200 человек. Москва отрицает, что российское государство несет какую-либо ответственность за развертывание группы Вагнера, и отрицает отправку самолетов в Ливию. LNA отрицает связь с самолетами, хотя говорит, что ею отремонтированы несколько старых ливийских самолетов и она готовит новую воздушную кампанию. Но 3 июня военный источник LNA сообщил Reuters, что военные самолеты нанесли удар около Гарьяна, к югу от Триполи, это было первое , с тех пор как Вашингтон заявил, что Россия поставляла новые самолеты МиГ-29 и Су-24, признанное использование боевых самолетов восточными войсками. Ливия раздираема гражданской войной, с тех пор как, поддерживаемое НАТО народное восстание свергло и убило в 2011 году давнего диктатора этой североафриканской страны полковника Муаммара Каддафи. Конфликт вовлек в себя множество региональных игроков: Россия, Франция, Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты поддерживают команду Хафтара. Наряду с Катаром и Италией, правительство в Триполи поддерживает Турция, которая в январе направила в Ливию войска, беспилотники и наемников из Сирии. With reporting by Reuters статью прочитали: 60 человек Комментарии 

With reporting by Reuters