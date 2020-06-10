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дата публикации 10.06.20 02:18
   
 

Есть ли шансы у топ-менеджера ОДК Коршунова на экстрадицию в Россию?

Текст: Лейла Якимычева

Итальянский суд 8 июня подтвердил экстрадицию Коршунова в США. Окончательное решение о том, куда отправить топ-менеджера, примет министр юстиции Италии

Александр Коршунов.

Александр Коршунов. Фото: Николай Новичков/ТАСС

Кассационный суд Италии подтвердил экстрадицию российского топ-менеджера Александра Коршунова в США. Американские власти обвиняют бывшего директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в «Ростех», в промышленном шпионаже. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

По словам адвоката Коршунова, окончательное решение, кому выдавать топ-менеджера — США или России, должен принять министр юстиции Италии. Россия, где он обвиняется в мошенничестве и хищении бюджетных денег, также настаивает на экстрадиции.

Александр Коршунов был арестован в Неаполе в августе 2019 года. С тех пор он на домашнем аресте. Власти США считают, что топ-менеджер ОДК пытался украсть технологии для модернизации российского авиадвигателя ПД-14 у американской General Electric и для этих целей якобы сговорился с итальянцем Маурицио Паоло Бьянки, который раньше был одним из руководителей «дочки» General Electric — GE Aviation, но позже перешел в компанию Aernova, с которой у ОДК был контракт.

Двигатель ПД-14 предназначен для российских самолетов МС-21, на которые Россия возлагает большие надежды. Business FM ранее писала, что двигатель ПД-14 — это первая постсоветская отечественная разработка. Уже началось его серийное производство, и в 2020 году ПД-14 поднимется в небо на крыле МС-21. Современные турбовентиляторные двигатели производят по полному циклу только четыре страны: Россия, США, Великобритания и Франция, и каждая строго охраняет результаты исследований.

Вполне возможно, что Москву интересовали не технологии, а мозги, и имела место попытка через посредников привлечь зарубежных специалистов. Однако американская правовая система позволяет обвинить не за деяние, а за намерение — пресловутый принцип «хайли лайкли», говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Роман Гусаров

Роман Гусаров  главный редактор портала Avia.ru

«Эта история немного напоминает [ситуацию] со Скрипалями: можно будет потом в дальнейшем предъявить обвинения, что российская сторона в процессе разработки этого двигателя похитила какие-то ноу-хау, американские технологии. А раз эти технологии похищены, то можно ввести санкции и блокировать экспорт этих двигателей на мировые рынки. В общем-то, это такое же продолжение торговых войн, как и в случае с «Северным потоком» и с российскими С-400, поставленными в Турцию, и так далее. Просто есть некие бизнес-интересы, которые США оформляют юридически».

Одна из целей проекта ПД-14 — завоевание более 10% рынка турбовентиляторных двигателей в своем классе. Из-за санкций реализация планов может затрудниться. Ранее они уже мешали: в начале 2019 года американцы прекратили поставки композитов для так называемого черного крыла МС-21, и пришлось выделять почти 3 млрд рублей на их замещение.

Есть также мнение о том, что Штатам интересен сам Коршунов — как человек, осведомленный о разработках российской авиакосмической отрасли. В любом случае вариант экстрадиции топ-менеджера в США наиболее вероятен, считает юрист по международному праву Александр Трещев. Кассационный суд в Италии является и конституционным, и верховным судом, и воля министра юстиции здесь просто фикция, отмечает собеседник Business FM.

Александр Трещев

Александр Трещев   юрист по международному праву

«Это решение вступило в окончательную силу, значит, его некуда больше обжаловать, и никакого решения министр юстиции Италии не будет принимать, поскольку это судебный вопрос и поскольку США запросили. Дело рассматривалось по американским документам об экстрадиции, они первые заявили об этом, поэтому его однозначно и без всякого сомнения отправят в Америку, а не в Россию. Россия обвиняла, представила документы, но никто их и не рассматривал. Его обвиняют в промышленном шпионаже, это достаточно серьезное обвинение, за которое предусмотрен длительный срок лишения свободы, поэтому у меня нет никаких сомнений, что в ближайшее время его экстрадируют в США. Не исключаю, что американцы пришлют самолет и сделают это на частном самолете. Итальянцы очень умело балансируют всегда, они не могут отказать Америке, но в то же время будут до последнего момента держать напряжение, что якобы они могут пойти навстречу России».

Поскольку экстрадиционные дела длятся в Италии по несколько лет, а в ситуации с Коршуновым прошло меньше года, ясно, что США оказывают давление, а итальянскую Фемиду давно обвиняют в политизированности, отмечает Трещев. Россия потом сможет сделать запрос об экстрадиции Коршунова уже из США, но шансы на положительный исход ничтожны, считает юрист.

Сам топ-менеджер ОДК ранее дал согласие на выдачу себя России. На родине Коршунова обвиняют в хищении бюджетных средств: якобы с 2009 по 2014 годы он похитил более 7 млн рублей, заключив с итальянской Aernova фиктивное соглашение о проведении экспертизы.

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