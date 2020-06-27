New York Times: Россия предложила афганским боевикам премии за головы американских военных

Reuters Jun 26, 2020

На этом снимке, сделанном 20 ноября 2008 г., показаны военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и солдаты афганской национальной армии, занимающие позиции после высадки с вертолета UH-47 Chinook во время проведения операции "Shir Pacha" в долине Дерезде в скалистых горах Спира в провинции Хост, на границе с Пакистаном (провинция Вазиристан). (AFP Photo)

ВАШИНГТОН - Как сообщила в пятницу New York Times, американская разведка пришла к выводу, что российские военные предложили связанным с талибами боевикам в Афганистане, выплачивать им премиальные за уничтожение военнослужащих американских и других сил входящих в коалицию

Ссылаясь на официальных лиц знакомых с вопросом, «Таймс» написала, что несколько месяцев назад Соединенные Штаты определили, что в прошлом году, российское подразделение военной разведки, связанное с попытками убийств в Европе, предложило [боевикам] вознаграждение за успешные нападения.

Считается, что исламистские боевики или вооруженные преступные элементы, тесно связанные с ними, уже получали некоторые суммы в качестве вознаграждения, пишет газета.

Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы Reuters о комментариях к сообщению Times.

Президент Дональд Трамп был проинформирован о данных полученных разведкой, сообщает Times. Газета пишет, что Белый дом пока еще не санкционировал принятие каких-либо мер против России в ответ на её “премиальные”.

(Reporting by Eric Beech; Editing by Daniel Wallis)

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