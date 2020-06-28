Заявление Института национальной памяти в связи со статьей Владимира Путина

24.06.2020

Президент России не в первый раз пытается реанимировать сталинское видение новейшей истории. Оно создавалось в эпоху коммунизма путем смешения селективных толкований фактов, полуправд и пропагандистских махинаций. Создавалась картина истории, представляющая собой альтернативу реальности, в которой тоталитарный Советский Союз играл роль страны с добрыми намерениями, защитника мира и безопасности народов, благородного победителя немецкого рейха. Это искаженное видение истории было обязательным не только в СССР, но и в других странах, порабощенных Москвой после Второй мировой войны. В то время суровые репрессии грозили каждому, кто отважился сказать правду о подлинной роли СССР в истории континента, о порабощении народов Центральной и Восточной Европы, о советских преступлениях против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Вызывает удивление то, что сегодня Президент России пытается в свободном мире продвигать идеи, которые являются почти идентичными копиями пропаганды времён Сталина и Брежнева. Делает он это в статье, опубликованной в «The National Interest».

Историки уже давно негативно оценили Мюнхенский пакт, сложно оправдать бездействие Запада, который был обязан оказать союзническое содействие подвергнувшейся нападению в 1939 Польше. Однако даже эти грехи Великобритании и Франции, их покорность и принятие требований Гитлера в 1938 году, их пассивность по отношению к агрессии 1939 года несопоставимы с активной ролью Советского Союза в развязывании, вместе с германским рейхом, Второй мировой войны. Пакт Молотова-Риббентропа объединил обе подписавшие его стороны в активной политике агрессии против свободных государств Центральной и Восточной Европы. Её прямым следствием стала германская и советская агрессия против Польши, начатая 1 сентября и 17 сентября.Так две тоталитарные страны разожгли глобальный конфликт, который унёс миллионы жизней.

Президент России уже неоднократно со всем цинизмом пытался переложить ответственность за развязывание войны именно на Польшу, жертву совместной агрессии СССР и Германии. Критические умозаключения российского президента о версальском мире, похоже, резонируют с лозунгами, сформулированными уже в межвоенные годы почти одним голосом национал-социалистической пропагандой в Германии и коммунистической пропагандой в СССР. Может вызывать удивление, что российский президент, используя избирательные и предвзятые высказывания о польско-чехословацком конфликте по поводу пограничных территорий, который в период с 1919 по 1938 год повлиял на взаимоотношения стран, или вырванные из контекста цитаты, пытается размыть преступный смысл военного сотрудничества двух диктаторов —Гитлера и Сталина — год спустя.

Президент в своем тексте не упомянул, чем на самом деле было советское нападение на Польшу. Он не объяснил, как соотносятся с его новым/старым (сталинским) тезисом об усилении безопасности СССР массовые репрессии в отношении мирных жителей. Он не говорит о судьбе сотен тысяч гражданских лиц, безоружных мужчин, женщин и детей, вывезенных из районов советской оккупации в лагеря вглубь СССР. Во времена дружбы Сталина с Гитлером советские спецслужбы подвергли тяжким мукам преступности и порабощения миллионы людей.

Президент не упомянул о том, как соотносится именно с этой якобы советской заботой о безопасности народов убийство тысяч военнопленных в Катыни и других местах казни, которое сами россияне в Нюрнберге квалифицировали как геноцид (приписывая его Германии). Он не упомянул жестокую агрессию против Финляндии, которая досталась СССР по пакту Молотова-Риббентропа. Он не упомянул, что именно из критикуемой им Лиги Наций Советский Союз был исключен как государство-агрессор. Оправдание насильственной аннексии Литвы, Латвии и Эстонии в устах нынешнего руководителя российского государства должно вызывать беспокойство. Следует ли понимать это также как полное согласие с насильственными репрессиями и преступлениями, совершенными против гражданского населения во всех странах, оккупированных СССР в 1939-1941 годах? Равной мерой можно объяснить аннексию Чехословакии Германией — опуская его политику насилия и агрессии — ведь Гитлер также подсовывал документы об отказе от независимости. Президент не упоминает ни о поставках советского сырья для Рейха во время агрессии против Норвегии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Франции и во время битвы за Англию, ни о других последствиях советско-германского сотрудничества.

На сталинский манер изображена война против бывших союзников Германии, которая разразилась в 1941 году. Полностью упускается из виду то, насколько большое значение для выживания СССР имела англо-американская помощь, заключающаяся в поставках средств, техники и вооружений в гигантских масштабах. Красная Армия понесла тяжелые потери и в конечном итоге одержала победу в столкновении двух тоталитарных держав. Никто этого не отрицает. Однако долг цивилизованного мира — напоминать, что оба государства — Советский Союз и и фашистская Германия — с 1939 года вели агрессивные войны, оба государства, преследуя идеологические цели национал-социализма и коммунизма, не останавливались перед убийствами и порабощением миллионов людей.

Необходимо миру и России напоминать, что Советский Союз свою победу над Третьим Рейхом использовал для нового этапа агрессивной политики по отношению к Польше и другим европейским народам. Он снова захватил восточные воеводства нашей страны и поработил остальную часть, невзирая на то, что Польша воевала против Германии как союзное государство на протяжении всей войны. Когда в 1945 году Запад праздновал окончание войны, в центре и на востоке континента, за «железным занавесом» начинался новый период порабощения под советским игом. Советский Союз продолжал политику преступности, репрессий и террора. Сталинские спецслужбы жестоко выселяли целые народы со своих мест обитания. В вагонах для скота по-прежнему вывозили в концентрационные лагеря ГУЛАГа схваченных людей разных национальностей. Про все это сталинская пропаганда говорить не позволяла, и президент России сегодня тоже не хотел об этом упоминать.

Характерно, что речь президента Путина совпадает с 80-летием захвата Красной Армией Литвы, Латвии и и Эстонии,означавшего потерю независимости этими государствами на протяжении нескольких десятилетий. Она опубликована непосредственно перед 75-й годовщиной показательного суда над 16 лидерами Польского подпольного государства. Они были приглашены россиянами на переговоры как представители союзного государства. После чего были обманом арестованы, вывезены в Москву и осуждены в сфальсифицированном процессе. Польский вице-премьер, один из министров и командир Армии Крайовой никогда не были освобождены из советской тюрьмы. Это —трагический символ порабощения Центральной и Восточной Европы советским тоталитаризмом.

Президент России прав, когда говорит, что историю лучше оставить специалистам и беспристрастным исследователям прошлого. Самому ему не нужно руководить масштабными действиями по популяризации истории. Достаточно снова сделать доступными для исследователей советские и российские архивы.

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