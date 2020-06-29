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дата публикации 29.06.20 00:29
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Трамп заявил, что ему неизвестно о нападениях на американских солдат в Афганистане, за которыми якобы стоит РФ

28 июня 2020 года 

(дополненная версия, добавлены четвертый и пятый абзацы)

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Ни президент США Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не получали никакой информации относительно нападений на американских солдат в Афганистане, за которыми могла бы стоять Россия, как об этом пишет The New York Times.

"Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ "Нью-Йорк таймс". Все это отвергают и было не так уж много нападений на нас..." - написал Трамп в своем твиттере в воскресенье.

Вместе с тем американский президент повторил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация. Он отметил, что при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме и вице-президенте Джо Байдене Россия имела свободу действия, "забрав важные части Украины".

Трамп также упомянул недавнее заявление Байдена, который считается его главным противником на предстоящих президентских выборах 2020 года: Байден отмечал, что если материал The New York Times правдив, то Трамп "предал" американских военных. В ответ президент США вновь заявил, что Вашингтон занимал слабые позиции по отношению к России при руководстве страной Обамой и Байденом.

"Россия заткнула его и Обаму за пояс во время их пребывания в администрации, и так сильно, что Обама захотел их (россиян - ИФ) выдворить из G8. США тогда были слабы везде, особенно в случае с Россией!" - подчеркнул Трамп.

Президент также сравнил публикацию в The New York Times с обвинениями в свой адрес в сговоре с РФ в ходе президентской кампании.

Ранее в Белом доме заявили, что в американской администрации не проводили брифингов для Трампа и Пенса о якобы причастности Москвы к атакам на военных США в Афганистане.

Представитель Белого дома Кейли Макинени отмечала, что в данном случае комментирует "не вопрос о наличии предполагаемых разведданных, а то, что The New York Times ошибочно сообщала, что президент Трамп якобы был проинформирован по этой теме".

Газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

Собеседники The New York Times пояснили, что для администрации США были подготовлены разные варианты действий, "начиная с дипломатического протеста Москве и требований прекратить такую практику, и заканчивая серией возможных санкций".

В статье говорилось, что США передали полученные разведкой данные Великобритании, потому что ее военнослужащие в Афганистане, видимо, тоже подвергались нападениям в обмен на денежные вознаграждения.

Газета приводит комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что в Кремле не получали обвинений в подобных действиях. "Если кто-то сделает это, то мы ответим", - сказал Песков.

В посольстве РФ в Вашингтоне в свою очередь заявили, что эта публикация The New York Times, является "фейком", ставящим под угрозу жизни людей.

"Опубликованные The New York Times ничем не подкрепленные и анонимные обвинения, согласно которым Москва якобы стоит за убийствами американских военных в Афганистане уже спровоцировали прямую угрозу жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном на английском в твиттере посольства РФ в США.

В МИД РФ также называли упомянутые сообщения "информфейком" и "незатейливым вбросом".

"Если говорить о фактах, причём общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. Список их деяний можно при желании продолжить", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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