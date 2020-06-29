Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
29.06.20  

«Трамп думает, что у него со всеми особая химия»

(0)
 
29.06.20   Редакция

Вмешательство в выборы в России: когда Борис Ельцин просил Билла Клинтона о помощи

(0)
 
28.06.20  

Сравнение военной мощи Китая и Индии в одной картинке

(0)
 
28.06.20   Редакция

Две статьи на тему о сексуальной жизни в современной Швеции

(0)
 
28.06.20  

Сбежавший из России банкир обнародовал фотографии дочерей Путина в юности

(0)
 
27.06.20  

Как русские высадились в Новой Зеландии

(0)
 
27.06.20   Редакция

Наглая тактика Кремля или Зачем Путин вооружает украинцев паспортами РФ

(0)

последние за вчера, 28.06.20  
 
17:13  

Сравнение военной мощи Китая и Индии в одной картинке

(0)
 
16:59   Редакция

Две статьи на тему о сексуальной жизни в современной Швеции

(0)
 
14:56   Редакция

Таиланд: Люди пытаются отобрать у макак захваченный ими древний тайский город

(0)
 
09:01  

Сбежавший из России банкир обнародовал фотографии дочерей Путина в юности

(0)
 
08:37  

Твит против канцелярита

(0)
 
08:14  

Заявление Института национальной памяти в связи со статьей Владимира Путина

(0)
 
04:54   Редакция

Сколько получают астронавты?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 29.06.20 01:07
скаут: Игорь Львович;
   
 

Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

28.06.2020  | АФН

Радикальная группировка «Талибан» опровергла статью The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане. Об этом говорится в заявлении представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида.

«Мы решительно отвергаем это утверждение. Девятнадцатилетний Джихад Исламского Эмирата не обязан благам какого-либо разведывательного органа или иностранного государства, и Исламский Эмират не нуждается ни в каком в определении целей», — говорится в заявлении.

Представитель «Талибана» считает, что данные слухи распространяются с целью создания препятствия для ухода войск США, ослабления, введения в заблуждение сторонников мира в Америке, а также причисления иностранным кругам великого героизма и достижений, передает РБК.

«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», — добавляется в материале.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки сообщила о том, что российская разведка тайно предлагала боевикам «Талибана» вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что разведслужбы США не докладывали президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы тайно предлагала боевикам афганского движения «Талибан» вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

«Хотя Белый дом обычно не комментирует разведданные, могу сказать, что ни президенту, ни вице-президенту ни о чем подобном не докладывали. Это могут подтвердить и директор ЦРУ, и глава Объединенного комитета начальников штабов, и советник по национальной безопасности», - цитирует агентство Bloomberg пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани. Таким образом она опровергла утверждение NYT о том, что Трамп за несколько месяцев так и не решил, что делать в сложившейся ситуации и как ответить России.



статью прочитали: 65 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 