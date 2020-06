архив



дата публикации 29.06.20

"Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией" Белоруссия - 28 июня 2020 г. Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией 28.06.2020 | АФН Радикальная группировка «Талибан» опровергла статью The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане. Об этом говорится в заявлении представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида. «Мы решительно отвергаем это утверждение. Девятнадцатилетний Джихад Исламского Эмирата не обязан благам какого-либо разведывательного органа или иностранного государства, и Исламский Эмират не нуждается ни в каком в определении целей», — говорится в заявлении. Представитель «Талибана» считает, что данные слухи распространяются с целью создания препятствия для ухода войск США, ослабления, введения в заблуждение сторонников мира в Америке, а также причисления иностранным кругам великого героизма и достижений, передает РБК. «Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием, и не используется для продвижения иностранных целей», — добавляется в материале. Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки сообщила о том, что российская разведка тайно предлагала боевикам «Талибана» вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. В свою очередь, в Белом доме заявили, что разведслужбы США не докладывали президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы тайно предлагала боевикам афганского движения «Талибан» вознаграждение за убийство американских военнослужащих. «Хотя Белый дом обычно не комментирует разведданные, могу сказать, что ни президенту, ни вице-президенту ни о чем подобном не докладывали. Это могут подтвердить и директор ЦРУ, и глава Объединенного комитета начальников штабов, и советник по национальной безопасности», - цитирует агентство Bloomberg пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани. Таким образом она опровергла утверждение NYT о том, что Трамп за несколько месяцев так и не решил, что делать в сложившейся ситуации и как ответить России.



