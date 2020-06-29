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дата публикации 29.06.20 01:12
скаут: Игорь Львович;
   
 

Ефремова разнесли за раскрытую тайну оппозиции

От 365news.Biz On Июн 28, 2020

Бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как позорится наша так называемая творческая интеллигенция. Стоило Михаилу Ефремову сказать, что он не оппозиционер и против личности Путина ничего не имеет, как он был низведен либералами из «гражданина поэта» в «бактерию». Отвернулись и заплевали.

фото: АГН «Москва»

Ефремов через своего адвоката передал свою позицию тем, кто пытается найти политическую подоплеку и руку режима в смертельном ДТП, — Путин не просил садиться пьяным за руль. А дальше артист признается: где я, а где политика, никакой я не оппозиционер, а просто клоун и деньги зарабатывал.

И тут понеслось. «Как прижало, так «я артист, я просто клоун… не оппозиционер!»… Бактерия ты, а не артист», «Я думал, большего отвращения Ефремов уже вызвать не может, но адвокаты стараются — и он становится все более омерзителен» и прочее, и прочее…

И вроде не в деменции люди. Вот моя бабушка, когда уже в деменции была, смотрела телевизор и говорила: «Как же он его вылечит, он же не врач, а артист Ливанов…». С чего это Ефремов, даже читая злые стихи про Путина, должен быть оппозиционером? Давайте Галкина тогда в оппозицию запишем — он талантливо троллит власть в целом и президента в частности, да и живет во дворце, как положено людям с хорошими лицами.

Злая реакция вполне понятна — Ефремов просто раскрыл «тайну». Нет у нас либеральной оппозиции — есть люди, которые на этом делают деньги. Прекрасно себя чувствуют при действующем режиме, пользуются его благами, выбивают для себя привилегии и бюджетные гранты и субсидии. А в оппозиции они исключительно потому, что напрямую от кормушки отодвинуты, крутиться приходится, продаваться, рваться поближе.

Реальные оппозиционеры есть. Их не сосчитать, как много. Но они не живут в переулках Бульварного кольца, не ездят на «Бентли» и госпремии РФ или премии госдепа не получают.

Вот для них Ефремов как был клоуном, так клоуном и остался — хорошим артистом, а не бактерией. Человеком, совершившим чудовищный поступок, но все равно человеком и гражданином, вне зависимости от того, нравятся его взгляды или нет.

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