Путин грозится забрать «подарки от русского народа»?!

2020 ж. Маусым 28

Владимир Путин теряет не только международный авторитет, но и последних друзей – многие главы государств не приехали на парад Победы 24 июня, в том числе из СНГ. У него низкий рейтинг и в России, а тут надо еще провести голосование за поправку в Конституцию РФ, которая позволит ему баллотироваться на новый срок. И в такой ситуации он вытаскивает замызганную крапленую карту об утащенных соседями российских землях – это фирменное блюдо для российских избирателей в будущих выборах русского царя.

Кто-то получил огромное количество российских земель

Президент Владимир Путин 21 июня в интервью в рамках программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1» заявил: «При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа».

Это было сказано на уровне явной провокации. Поэтому 22 июня пресс-секретарь Путина Д.Песков сгладил слова шефа, мол, его не так поняли: «Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям». «Он говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в (российской) Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций», – добавил пресс-секретарь. Однако Путин ясно сказал о российских землях, которые получили в свой багаж республики Союза.

Это эффективный способ донесения политического месседжа до российских избирателей: если примут поправку в Конституцию РФ об обнулении сроков действующего президента, то у бывших республик Союза можно что-то забрать, что им не принадлежало на момент создания СССР.

Если раньше подобные планы озвучивали многие известные в политическом пространстве России лица типа Жириновского, Лимонова и др., то теперь по этой теме высказался уже глава РФ! Поэтому слова Путина надо воспринимать вполне серьезно и думать о безопасности Казахстана.

В России давно идет крупномасштабная пропаганда о том, что Путин – спаситель России, собиратель русских земель, который вывел Россию из кризиса 1990-х гг. и вернул статус страны, с которой считается весь мир. И на этой волне объединяют тех, кто скучает по статусу великой державы советских времен, вновь делают акцент на реваншистской риторике, поднятии духа патриотизма и национализма.

Путин грозится забрать «подарки от русского народа»?!

Есть версия о том, что речь Путина о спорных территориях после распада СССР взяли из интервью про Крым и Донбасс. Однако это не так. Да, Путин сказал про Крым, об Украине, не говорил о Казахстане. И в таком виде программа была завершена в конце февраля 2020 г., но из-за коронавируса голосование за поправку в Конституцию РФ было перенесено на лето, а вместе с ним и «Москва. Путин. Кремль».

А потом в наши дни программу дополнили отдельной речью президента о «подарках от русского народа» и показали на телеканале. При этом Путин высказался не об Украине, а обо всех республиках Союза: «если та или иная республика».

Общеизвестно, что сейчас рейтинг работы Путина упал до исторического минимума. Уровень доверия граждан к президенту в январе 2020 г. потерял еще 4%, скатившись до отметки 35%. В 2014 г., когда произошла аннексия Крыма, у него поднялся рейтинг. Когда у президента опять начал снижаться рейтинг, Россия ввела войска в Сирию.

И вот с помощью возможного возврата «подарков от русского народа» Путин снова пытается поднять свой рейтинг.

Однако высказывание президента РФ лишено не только исторического обоснования, но и юридического. Дело в том, что процедура выхода из Союза была прописана. Принятый Верховным Советом СССР закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года – он именно про это. И среди прочих «процедур» данного Закона, пункт 7 статьи 14 посвящался как раз «багажу земель»: «согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР».

Не говоря о том, что 18 января 2005 г. в Москве президент РФ Владимир Путин и президент РК Нурсултан Назарбаев подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о государственной границе. Цену российским гарантиям и подписям в мире знают давно. Так что и нам обольщаться и расслабляться не стоит.

Кстати, мы вышли из СССР самыми последними 16 декабря 1991 г. Т.е. Казахстан вышел из СССР после того, как Россия уже взяла свой багаж.

И Казахстан вышел из состава СССР с меньшей территорией, чем входил. Не Россия подарила свои земли Казахстану, а Казахстан подарил свои земли России! Часть Оренбургской, часть Тюменской, часть Курганской, часть Омской, часть Астраханской областей РФ, а также часть Алтайского края и часть Алтая – это исконно казахские земли…

Дастан ЕЛДЕС

qazaquni.kz

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