Трамп: Обама добился исключения России из G8, поскольку Москва его полностью переиграла

Дональд Трамп. ФОТО: CARLOS BARRIA/REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто в США не был настроен жестче по отношению к России, нежели его администрация. А его предшественник Барак Обама, считает Трамп, был гораздо более мягок по отношению к Москве и проиграл, сообщает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".

"Смешно слушать заявление Джо Байдена о России, которое, очевидно, написали ему его начальники. Россия полностью переиграла администрацию Обамы и Байдена. Это было так очевидно, что Обама захотел изгнать их из G8. Тогда США были слабы во всем, особенно по отношению к России", - написал он в Twitter, комментируя призывы своего соперника в предвыборной гонке бывшего вице-президента Джозефа Байдена не приглашать РФ присоединиться к Группе семи (G7).

Он отметил, что при Бараке Обаме и вице-президенте Джо Байдене Россия имела свободу действия, "забрав важные части Украины".

Ранее Байден в эфире телекомпании NBC заявил, что Трамп не должен приглашать Россию присоединиться к G7, если соответствуют действительности сведения газеты The New York Times о том, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

Издание выступило в пятницу с утверждением, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

Сам Трамп в воскресенье заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о подобных нападениях. Глава Белого дома поставил под сомнение достоверность информации издания, назвав публикацию "очередным вбросом", а также задался вопросом о том, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации.

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации американских СМИ о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Funny to see Corrupt Joe Biden reading a statement on Russia, which was obviously written by his handlers. Russia ate his and Obama’s lunch during their time in office, so badly that Obama wanted them out of the then G-8. U.S. was weak on everything, but especially Russia!

7:48 AM · 28 июн. 2020 г.

