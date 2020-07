архив



дата публикации 04.07.20

"Мечты The Wall Street Journal: Вот Байден придет, он России за все отомстит" Глобальная сеть - 03 июля 2020 г. Мечты The Wall Street Journal: Вот Байден придет, он России за все отомстит 3 июля 2020 Награждение Джо Байдена медалью Свободы. Иллюстрация: unian.net (архив) «Вот будет зрелище, когда 21 января 2021 года президент США Джо Байден отомстит России за то, что она платила талибам за убийство американцев в Афганистане. Он закажет ЦРУ российских агентов, которые назначали награды за головы, пошлёт Украине помощь в виде смертоносных вооружений, чтобы та защитилась от российской агрессии, будет сотрудничать с союзниками, чтобы вытеснить Россию и Кубу из Венесуэлы, выйдет из договоров о контроле над вооружениями, которые нарушает Россия, а также усилит санкции против газопровода «Северный поток — 2» Так начинается редакционная статья The Wall Street Journal, в которой, судя по всему, коллектив отразил сокровенные чаяния американского истеблишмента и собрал все возможные сплетни из разряда highly likely. Но, разумеется, Байден и не подумает подобным заниматься, особенно в контексте недавнего скандала о том, что Россия якобы назначала награды за американцев. Благодаря этому сюжету, — ставшему известным из анонимных источников, — мы вновь можем погрузиться в мутные перипетии отношений между разведкой, СМИ и политиками, пишет газета. В роли злодея вновь выступает Трамп, который знал об этом и ничего не предпринял; или же он должен был об этом знать, но не знал, так что в любом случае он наверняка в кармане у Владимира Путина. Американский лидер и его советники утверждают, что они не были в курсе о награде за головы, но источники — опять же анонимные — говорят, что об этом сообщалось в ежедневной разведсводке, которую Трамп читает редко. Главы американских спецслужб осудили людей, которые слили эту информацию, учитывая, что последние, без сомнения, стремятся навредить Трампу перед грядущими выборами. Первой реакцией, по мнению The Wall Street Journal, должно быть удивление: ведь «Талибан» (запрещен в РФ. — EADaily) убивал американцев на протяжении многих лет ради религиозного удовольствия — так каким образом меркантильные соображения могут изменить ситуацию? За убийство американцев платили и иранцы, и пакистанские джихадисты. Во-вторых, продолжает газета, неужели кого-то может шокировать то, что при Путине Россия пытается доставить Америке хлопот? Этим российский лидер занимается уже не менее 12 лет с момента «вторжения» в Грузию в 2008 году. Что же касается Байдена, то тогда он отреагировал, обвинив во всём администрацию Джорджа Буша — младшего и призвав к «перезагрузке» отношений с Россией. Между тем Путин действует на заднем дворе Америки, поддерживая «режим» Мадуро в Венесуэле. Он пытается вбить клин между союзниками по НАТО, продавая Турции ракетные комплексы С-400. Кроме того, он поддерживает «кровавый режим» Асада, а также блокирует продление эмбарго на поставки иранского оружия. Его агенты, продолжает издание, пытались ликвидировать двойного агента на британской территории, убив вместо этого невинного британца. «Да, и, помимо этого, он вмешался в американские выборы 2016 года прямо под носом у администрации Обамы и Байдена. Назначение наград за убийство американцев вряд ли можно назвать гигантским шагом вперёд в плане недобросовестности для пожизненного президента России», — полагает The Wall Street Journal В свете таких обстоятельств симпатия Трампа к Путину выглядит странностью, граничащей с дикостью. Подобный подход лишь навредил его политическим позициям. Однако затем Трамп ужесточил антироссийские санкции, поддержал Украину противотанковыми ракетами, которые Обама и Байден в своё время посылать отказались, вышел из двух договоров о контроле над вооружениями, которые Россия «нарушает», а также попытался остановить «Северный поток — 2». «Он обходится с Россией куда жёстче, чем Обама и Байден за всё их правление», — подчёркивает газета По мнению The Wall Street Journal, американцы хотели бы знать, что собираются предпринять Байден и Трамп в том случае, если данные о заказе Москвой талибам американских военных подтвердятся. Будет ли Трамп по-прежнему высказываться за приглашение Путина на G7? Если он не поменяет своей позиции, то такое поведение встанет наравне с его прошлогодним приглашением талибов в резиденцию Кэмп-Дэвид. Что же до Байдена, то научился ли он чему-нибудь со времени своей последней встречи с русскими? Нынче он отзывается о России весьма жёстко, утверждая, что у Путина «нет души», однако с тех пор, как Байден пытался добиться перезагрузки отношений в 2009 году, а Барак Обама критиковал Митта Ромни как ретрограда времён холодной войны, ничего не изменилось. Что конкретно предпримет Байден, чтобы не дать Путину и в дальнейшем атаковать американцев или американские интересы? «Беспокойство насчёт сделок, которые господин Трамп может заключить с Путиным в его второй срок, вполне обоснованно, — признаёт The Wall Street Journal. — Если бы мы только были уверены в том, что Байден окажется лучше него, — но может статься, что он будет хуже».

