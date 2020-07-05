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дата публикации 05.07.20 06:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Мы — часть иммунной системы государства»

Гость программы «Час Speak» — российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков. Вместе с женой Еленой Вавиловой он больше 20 лет прожил под прикрытием в Северной Америке. В 2010 году их разоблачили спецслужбы США, но позже россиян удалось обменять на американских шпионов. 

В сентябре 2019 года Елена Вавилова давала интервью Никите Рудакову, где поделилась воспоминаниями о миссии. В этом выпуске ее муж рассказывает об особенностях работы разведчика-нелегала и о том, может ли шпион быть «бывшим».



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