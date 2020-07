архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 07.07.20 02:58 скаут: Игорь Львович

"Коронавирус срывает маски: США скупают себе всё лекарство, Россия его отдает" Эстония - 06 июля 2020 г. Коронавирус срывает маски США скупают себе всё лекарство, Россия его отдает 06 июля 2020 | Илья Круглей © Sputnik / Алексей Майшев Пока США пытаются присвоить эксклюзивные права на вакцину против вируса, Россия готовится поставлять лекарство в другие страны. Вакцину от коронавируса пока еще не создали, однако это не значит, что с ним нечем бороться. Некоторые государства уже успешно используют лекарства, чтобы противостоять пандемии и помогать выздороветь тем, кто заболел этой инфекцией. Однако некоторые страны ведут себя диаметрально противоположно. США пытаются заручиться эксклюзивными правами на средство против COVID-19. Для этого, как пишет издание Welt am Sonntag, американский президент Дональд Трамп пытался даже переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса. Но другие государства ведут себя совсем иначе. К примеру, Россия объявила о том, что уже готова экспортировать лекарство для борьбы с коронавирусом в другие страны. В российском фонде прямых инвестиций и группе компаний "ХимРар" уже начали поставлять препарат для лечения COVID-19 "Авифавир" в Белоруссию. Известно, что вскоре лекарство попадет в Казахстан. О поставках российского "Авифавира" ведутся переговоры и с другими странами СНГ и Ближнего Востока. Почему у России находятся время и деньги на поставки необходимого лекарства в другие страны, а у других нет? Изменят ли российские препараты ситуацию с пандемией в государствах, которые его будут приобретать? Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)Российский препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 Защита от вируса – это не только таблетки Эффективность препарата "Авифавир" была доказана по итогу клинических испытаний еще в мае. Лекарство получило регистрационное удостоверение Минздрава. Чуть позже его включили в список не только для лечения, но и методических рекомендаций по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции. Теперь это лекарство будут использовать не только на территории России, но и в других странах. Смогут ли такие поставки переломить ситуацию с пандемией в разных точках планеты? На этот вопрос для Baltnews ответил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев. "Если вы придете в простую аптеку, сколько импортных препаратов вы увидите? Я уверен, что их будет достаточно много. В большинстве стран мира картина почти такая же. Массовый завоз импортных лекарств, которые не производятся в стране, куда их поставляют, уже давно стал нормой в условиях нынешней мировой экономики. Нет, конечно, бюрократия есть везде. Но, как показала практика России, эти трудности можно преодолеть", – объяснил Виктор Зуев. Доктор медицинских наук отметил, что поставки препаратов, которые помогут бороться с коронавирусом, будут очень актуальными для многих стран. Именно поэтому государства максимально упростят процедуру импорта таких препаратов, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Впрочем, эксперт тут же обратил внимание и на другой важный фактор. "Лекарство это, конечно, хорошо, но когда вы боретесь с серьезным вирусом, в ход идут не только таблетки, уколы и вакцины. Нужно еще и правильно организовывать карантин. Я напомню, когда в России разразилась эпидемия, в стране не было никаких вакцин и средств, которые могли бороться с коронавирусом", – говорит Виктор Зуев. В РФ не было такого количество смертей, как в других странах, в том числе и потому, что российские санитарно-эпидемиологические службы лучшие в мире. Страна в этом вопросе обладает колоссальным опытом и школой. "Я знаю, о чем говорю, поскольку прожил уже 90 лет и видел, как это работало. Еще в 1936 году государство ликвидировало натуральную оспу. Во время Великой Отечественной войны, как принято говорить, мы выиграли две битвы – одну на полях сражений, вторую – с инфекционными заболеваниями: в стране не было эпидемий инфекционных болезней. Будучи подростком, я работал санитаром в военно-санитарном поезде, в котором последний вагон предназначался для изоляции. Но инфекционных больных не было. Вагон использовали "не по назначению", то есть загружали обычных раненых. В 1960-х годах из Индии в СССР завезли кое-что опаснее сегодняшнего COVID-19. У меня тогда на лабораторном столе оказался препарат с материалом, по которому академик Морозов поставил диагноз "натуральная оспа". Уже на следующий день я в Боткинской больнице забирал материал от больных для переправки его в лабораторию. В Москве был создан специальный штаб. За неделю в Москве и Московской области противооспенной вакциной были привиты 6,5 миллионов человек, несколько тысяч контактных помещены на карантин. Вспышку ликвидировали. Именно поэтому поставки лекарств Россией сегодня – это, безусловно, очень хорошие новости для стран, где пандемия еще не закончилась. Но победить ее окончательно можно только в комбинации с правильной организацией санитарно-эпидемиологических норм", – заключил Виктор Зуев. США не хотят играть в спасителя мира? Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм – это, конечно, важный элемент борьбы с вирусом. Но нельзя недооценивать важность поставок российского лекарства против COVID-19. Они объективно улучшат ситуацию во многих странах. Разумеется, это положительным образом отразится на международном авторитете Москвы, поскольку она де-факто помогает другим бороться с пандемией – бичом мировой экономики. К сожалению, благополучные страны Запада таким достижением сегодня похвастаться пока не могут. В Соединенных Штатах, к примеру, вообще приняли решение закупать в ближайшие месяцы практически 100% произведенного "Ремдесивира" – препарата компании Gilead Sciences, который эффективен против коронавируса. Это частично спровоцировало дефицит средств против COVID-19 на мировом рынке. Более того, идет еще и борьба за разработку вакцины. В ходе нее, как пишет Deutsche Welle, основателю софтверной компании SAP и владельцу биотехнологической фирмы Curevac Дитмару Хоппу пришлось пресекать попытку Вашингтона заручиться эксклюзивными правами на средство против COVID-19. © Sputnik / Роман Махмутов Нью-Йорк во время режима ЧС Глядя на все это, вспоминаются весьма нелицеприятный эпизод истории, когда Великобритания, а позже и США не спешили делиться исследованиями по разработке пенициллина с Советским Союзом, причем в период, когда шла Вторая мировая, и эта страна считалась союзникам. В Великобритании в 1941 году ученым впервые удалось с помощью такого средства спасти жизнь. Почти сразу после этого пенициллин поставили на массовое производство. В этом же году СССР запросил у союзников образец лекарства, но ему отказали. В итоге Советскому Союзу пришлось самостоятельно разрабатывать и производить пенициллин, что было сделано лишь в 1944 году. Когда политика важнее вопросов гуманизма Впрочем, если говорить о нынешней ситуации, то дело тут не только в сомнительной этике англосаксонского мира. Нежелание поставлять лекарства другим у политиков в США отошло на второй план не потому, что "America the First!", а из-за того, что они просто заняты другими проблемами. Как рассказал вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов, США на данный момент являются главным очагом в мире, где смертность от вируса выше, чем во многих других странах. Именно поэтому они, как и Бразилия с Индией, не особо задумываются сейчас об экспорте лекарств от COVID-19 в разные точки планеты. "Отчасти из-за этого Трамп, в первую очередь, боролся не за получение препаратов, а за возможность самостоятельного создания вакцины. Лекарства помогают справляться с вирусом, а вот вакцина – способ его вообще избежать", – говорит эксперт. Sputnik Военная полиция США и участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне Другой вопрос, как отмечает Андрей Максимов, что политиков в Вашингтоне сейчас не слишком заботит проблема авторитета США на международной арене и даже не новые способы противостояния COVID-19. В стране сейчас совсем другой "тренд". "В США одни борются за свободу и права черных, а другие – за порядок и сохранение собственности обычных граждан. То, что американцы сегодня тысячами умирают от коронавируса, волнует обе стороны гораздо меньше. Именно поэтому неудивительно, что мы сегодня видим апатию американских политиков к теме поставок лекарства за рубеж", – объясняет вице-президент РАПК. Похоже, что внутренние проблемы США сегодня настолько серьезны для Вашингтона, что ему вообще неинтересно, что происходит с его репутацией в плане этических норм на международной арене. Конечно, в Соединенных Штатах сегодня намного больше погибших от коронавируса, чем в России. В таких условиях желание Вашингтона купить для себя как можно больше лекарств выглядит логичным. Если РФ смогла за несколько месяцев наладить производственные мощности, чтобы выпускать до 300 тысяч курсов препарата от коронавируса в месяц, то почему этого же не произошло в Америке? Не хватает ресурсов, кадров и технологий? А ведь если посмотреть на топ-10 или топ-20 мировых фармацевтических компаний, то мы обнаружим там почти половину корпораций из США: Biogen, Abbott Laboratories, Merck & Co, Pfizer, Johnson & Johnson. Вряд ли страна, имея на своей территории таких гигантов, не сможет со временем наладить поставки лекарств, скажем, в Мексику. Другой вопрос, что чиновников, бизнес и население США сейчас волнует не сомнительная этика по отказу поставок лекарств за рубеж или гуманитарная ситуация в мире, а права черных, выборы и внутриполитическая грызня.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. статью прочитали: 113 человек Комментарии