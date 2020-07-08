Российских чиновников заставят уважать граждан

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
08.07.20  

ЭКСКЛЮЗИВ-Роснефть может получить контроль над частью бизнеса IDS Group

(0)
 
08.07.20   Редакция

Россия сменила сирийские войска на крупном нефтяном месторождении в Дейр-эз-Зоре

(0)
 
07.07.20   Редакция

Создание венгерской автономии в Закарпатье

(0)
 
07.07.20  

Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

(0)
 
06.07.20  

Мы поддерживаем полицию

(0)
 
06.07.20   Редакция

Действительно ли Китай претендует на российский город-порт Владивосток?

(0)
 
05.07.20   Редакция

Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай

(0)
 
05.07.20  

Супругам-адвокатам МакКлоски предъявили обвинения за защиту своего дома

(0)
 
05.07.20  

«Мы — часть иммунной системы государства»

(0)

последние за вчера, 07.07.20  
 
11:56   Редакция

Создание венгерской автономии в Закарпатье

(0)
 
04:38   Редакция

Модернизированные сирийские МиГ-29 не смогут остановить авиаудары Израиля по Сирии

(0)
 
03:42  

Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

(0)
 
03:34  

Французские СМИ - о деятельности российской «ЧВК Вагнера” в Африке

(0)
 
03:20   Редакция

Позднесоветская Америка

(0)
 
03:09  

Французский фотограф: «За двадцать лет в Москве все изменилось, только Путин по-прежнему здесь»

(0)
 
02:58  

Коронавирус срывает маски

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 08.07.20 04:02
скаут: Игорь Львович;
   
 

Российских чиновников заставят уважать граждан

Марика Димитриади  •  Последние обновления: 07/07/2020 

Российских чиновников заставят уважать граждан

Авторское право  Alexander Zemlianichenko Jr/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, чиновник может быть наказан за оскорбления, выраженные не только в неприличной, "но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, а также касаться не только другого лица, но и группы лиц".

Авторы документа предлагают ввести штрафы от 50 до 100 тысяч рублей и дисквалификацию на срок до одного года за первое нарушение, за повторное — штраф от 100 до 150 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе сроком до двух лет.

"В последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности. Подобные действия лиц, наделенных государственными и муниципальными полномочиями, вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Бичевня" и дешевые "макарошки" для пенсионеров

За последние годы в России было несколько скандалов, связанных с оскорбительными высказываниями чиновников в адрес граждан. Так, например, в ноябре 2018 года на тот момент директор департамента молодежной политики Свердловской области, бывшая гимнастка Ольга Глацких в разговоре с молодежью заявила:

"У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать, если идти от истоков".

Прошлым летом в соцсетях была распространена аудиозапись, сделанная после того, как в пострадавший от наводнений Тулун приехал Владимир Путин. На записи слышно, как женщина говорит:

"Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования".

В подписи к ролику утверждалось, что эти слова произносит глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич. Сама чиновница сначала заявила, что это фальсификация, а позже подтвердила подлинность записи. При этом Алашкевич подчеркнула, что слова были вырваны из контекста.

Еще одна громкая история произошла в Саратове. Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что пенсионерам "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей" 3,5 тысячи рублей в месяц. Как отметила чиновница, "есть сезонные фрукты", а "кефир и макарошки всегда стоят очень дешево". Когда же Соколовой предложили самой прожить на такую сумму, она отказалась, сославшись на статус министра. Вскоре чиновница была уволена.

статью прочитали: 61 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 