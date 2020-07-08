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Ельцин требовал Тенгиз, Назарбаев в ответ потребовал вернуть Оренбургскую область – политолог

Ельцин требовал Тенгиз, Назарбаев в ответ потребовал вернуть Оренбургскую область – политолог

Кадр из фильма

О процессе делимитации государственной границы рассказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме "Пусть следующие поколения сделают лучше меня…", передает BaigeNews.kz. Фильм показал телеканал "Хабар".

Елбасы поделился, что 45 лет находится на службе стране.

"Я поставил на ноги независимый Казахстан, очертил и закрепил его границы. Смотрите, если даже километр границы не описан – там всегда скандал, мы же видим это. То есть этот вопрос будущие поколения не будут решать – я его на себя взял, решил. Государство построить – это одно, это просто внешний атрибут, укрепить по периметру границы Казахстана, мы имеем дружественные страны – у нас ни с кем нет спорных вопросов, и я это сделал", – рассказал Нурсултан Назарбаев.

О работе по делимитации границы рассказал политолог Андрей Чеботарев. Он отметил, что все началось с середины 90-х годов. Первым шагом стало обозначение морской границы на Каспии, когда Казахстан и Россия договорились о государственной принадлежности трех спорных месторождений.

"Курмангазы досталось Казахстану, а Центральное и Хвалынское отошли к России, но при этом стороны договорились, что будем совместно их разведывать, эксплуатировать. То есть Ельцин требовал, например, передать России месторождение Тенгиз, хотя оно и не является таким уж пограничным или спорным, скажем так. На что наш Глава государства сказал – верните Казахстану Оренбургскую область, которая когда-то была в составе республики. В 2005 году, когда был подписан договор о делимитации границы с Россией, фактически это завершен был весь процесс со всеми соседями страны", – поделился Чеботарев.

Первый Президент Казахстана в интервью авторам фильма отметил, что "как раз Россия и помогала нам, очень сильно".

"Дружеские, доверительные отношения с Россией. Вспомните, когда с Владимиром Путиным подписывали в Кремле соглашение о границе – он там выступил и сказал "Нурсултан Абишевич, если бы я не знал вас так глубоко, я бы не верил, может быть этого не состоялось. Вы сделали то, что никто никогда в истории не делал и не сделает для Казахстана". То есть вот такая оценка мощная – она нам нужна", – рассказал Назарбаев.


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