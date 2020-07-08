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опубликовано редакцией на Переводике 08.07.20 13:35
скаут: monovvar;
 
 

В предчувствии зашкваров Навальный уже оправдывается

Этот Навальный точно всё! Несите другого. Унылый блогер, по всей видимости, получил неплохой гонорар от заокеанских спонсоров за пиар «нужных» кандидатов на предстоящих региональных и парламентских выборах. Он же прекрасно понимает, что ни ему, ни сотрудникам его шарашкиной конторы уже ничего не светит в плане продвижения кандидатур и заранее сливает воду. А заодно и весь ФБК в придачу.

В эфире передачи «Волков по воскресеньям» Навальный со своим первым помощником пообещали принять самое активное участие в предстоящих региональных выборах и в избирательной кампании следующего года в Государственную думу. Начал Лёша за здравие, но только чтобы тут же закончить за упокой. После пафосного вступления с обещаниями Навальный сразу же начал объяснять, почему все связанные с ним кандидаты могут проиграть.

Первым делом блогер по старой доброй привычке полил грязью других либералов, топорно намекая, что только его люди являются «самой правильной оппозицией». Все его возможные конкуренты, по глубокому убеждению Навального, работают на правительство. В качестве примера он привёл главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который на днях потряс до самого дна всё либеральное болото, согласившись с результатами голосования по поправкам в Конституцию и призвав ЛибСМИ не врать о том, что все цифры были якобы нарисованы. Венедиктов прямо заявил, что плебисцит был кристально прозрачным и честным. Навальный не смог простить старому либералу такой срыв русофобских устоев и сразу записал его в «агенты Кремля». Макнув Венедиктова, блогер выдумал ещё с десяток несуществующих пока партий, которые обязательно должны будут работать на правительство.

Не так давно скакун с прошлогодних беспорядков в Москве Жуков заявил в прямом эфире, что 20-летнюю деятельность Навального нельзя назвать эффективной. Обсудил он это и с политтехнологом Кацем, которому в прошлом году удалось пропихнуть «свою» кандидатку Дарью Беселину в Мосгордуму, тогда как ставленники Навального поголовно пролетели. Последний опешил от горькой правды и мочит теперь всех либералов без разбору.

Также Навальный посетовал и на падающую популярность, признав, что пропаганды ФБК явно не хватит для победы «правильных» кандидатов. Аудитория у блогера стремительно падает, и ему не справиться даже с более или менее адекватной рекламой. Напоследок Лёша съехал и на неправильную схему отбора кандидатур, шаблонно зарядив, что «вот в прошлом году ФБК выбирал людей по идеальной схеме. Однако больше так не получится».

В общем и целом, Навальный публично сдулся и фактически слил ФБК, признав неэффективность и невменяемость своей структуры. Он, наверное, прекрасно понимает, что его ждёт провал, куда бы о ни сунулся и пытается приготовить пути отступления, оправдываясь перед стремительно редеющей аудиторией.

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