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опубликовано редакцией на Переводике 08.07.20 19:03
скаут: monovvar;
 
 

Глава группы лжеврачей позорно провалила очередное задание

Глава шарашкиной конторы лжеврачей нашла новый повод раскритиковать власти Москвы за «недостаточную заботу о медиках» во время пандемии. При этом Анастасия Васильева сглупила так, что этот казус вполне можно назвать эпичной кульминацией всей «коронавирусной кампании» Навального, породившей десятки, а то и сотни фейков и вбросов.

Главная врачиха шапито Навального сообщила намедни, что к ней обратились более чем 400 сотрудников коронавирусного стационара «К31 Сити», жалуясь на невыплату премий. Васильева тут же перевела все стрелки на правительство Москвы, обвиняя чиновников в том, что они обманывают медиков.

В очередном критическом накате Васильева не учла одного нюанса. АО «К31 Сити» принадлежит компании МедИнвестГрупп. Это частный медицинский центр, не имеющий никакого отношения ни к правительству Москвы, ни к руководству РФ в целом. Если медикам этого стационара действительно не выплатили премии, положенные за работу в период пандемии, то им нужно предъявлять претензии к непосредственному начальству или владельцам компании на худой конец.

Ко всему прочему Васильева как минимум вдвое преувеличила численность персонала выбранной ею для хайпа клиники. В «К31» на самом деле работают 81 врач и 150 медсестёр. Так что свои «больше 4 сотен» Васильева приплела просто для красного словца. Судя по тому, что она врала и в таких необязательных для фейка нюансах, можно предположить, что и историю с премиями она тоже выдумала. Впрочем, что ещё можно было ожидать от воровки, которая мутила даже со средствами ФБК, якобы потраченными на обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты?

По последним отчётам лжепрофсоюза Навального, цирковая труппа Васильевой потратила на обеспечение московских больниц СИЗ почти 6 миллионов рублей. При этом ни в одном медучреждении не подтвердили факт передачи гуманитарной помощи от сомнительных авантюристов. Единственная зафиксированная на видео передача средств защиты оказалась постановочной. По сути, шалашовка Навального стырила почти 6 миллионов подотчётных рублей и списала расходы на активную помощь столичным больницам. Теперь понятно, откуда у безродной Васильевой особняк в Подмосковье за 60 миллионов.

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