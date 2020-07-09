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опубликовано редакцией на Переводике 09.07.20 01:28
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Аллилуйя!!! Наконец-то “шедевры” будут сниматься не на деньги налогоплательщиков

By Christopher Vourlias  Jun 24, 2020 

in St. Petersburg, Russia, Sunday December

Sergey Ponomarev/Hype Film

Ещё в самом начале  проекта  "Петровы в гриппе" (“Petrov’s Flu”), последней работы  российского режиссера Кирилла Серебренникова ("Лето"), продюсер Илья Стюарт  решил обойтись  без  госфинансирования. Решение было принято "по разным причинам", говорит он, но всё же  это был рискованный шаг в стране, где государственная поддержка по-прежнему является основной движущей силой кинопроизводства.

Вместо этого Стюарт обратился к Кинопрайму,  фонду в  100  миллионов долларов, созданному в прошлом году российским миллиардером Романом Абрамовичем, который обеспечил  до 50% бюджета фильма. Кинопрайм  подключился к  "Петровым  в  гриппе" на ранней стадии "и  смог приспособиться  к  иногда  быстроменяющимся  планам финансирования, особенно когда речь идет о работе с несколькими территориями и различными финансирующими органами в Европе", - говорит Стюарт. Затем продюсер-ветеран обратился к партнерам во Франции, Германии и Швейцарии, чтобы закрыть финансирование фильма, находящегося сейчас на завершающей стадии постпродакшена.

Игроки отрасли назвали "Кинопрайм" фактором,  коренным образом  меняющем правила игры  для российского кинобизнеса, и ведущим примером того, как частный капитал переписывает правила независимого российского кино. В сочетании с развитием российских VOD-платформ (VOD - video on demand - видео-по-запросу), участвующих в  жесточайшей  борьбе за премиум-контент, продюсеры все чаще могут финансировать свои фильмы, избегая зачастую политически заряженного минного поля государственного финансирования.

Этот  сдвиг  предлагает очевидный подъем для многих кинематографистов. "Я не обращаюсь за  госфинансированием  [для  съемок] независимых драм,  фильмов режиссеров, которые пытаются честно говорить со своей аудиторией так, как того требуют их истории", - говорит дважды  номинированный на "Оскар" продюсер Александр Роднянский ("Левиафан", "Нелюбовь"), приводя в пример  свою  работу с новыми кинематографистами вроде Киры Коваленко и Владимира Битокова. "Это не будет оценено, это не будет поддержано. Вот почему мне повезло, что у меня есть несколько частных инвесторов, которые мне очень доверяют и поддерживают меня в создании этих фильмов ".

"Частный капитал исторически является общим источником финансирования, когда речь идет о любом самостоятельном кинопроизводстве в России", - говорит Стюарт. Однако тщательный процесс проверки в компании "Киноприм", в состав которой входит комитет по отбору, состоящий из отраслевых экспертов, которые оценивают каждый проект по широким художественным и коммерческим критериям, является обнадеживающим признаком того что времена меняются. "Работа  с опытными специалистами отрасли на  систематической  основе  является новым явлением для производителей".

На рынок тем временем вышел целый ряд российских стриминговых сервисов, в том числе платформа VOD от российского поисковика Яндекс, поддерживаемый "Газпромом" стример Premier и такие платформы, как more.tv, МТС, Okko, Wink и Ivi. "[Они] были чрезвычайно агрессивны в полном финансировании оригинального контента и подписании “сделок первого взгляда” с основными игроками", - говорит Стюарт, который предварительно продал права на потоковую передачу как на "Petrov 's Flu", так и на "Persian Lessons"  берлинского актера   Вадима Перельмана.

"Некоторые фильмы теперь могут полностью избежать процесса государственного финансирования и быть сделаны за  копейки  на одном из ключевых стриминговых сервисов, с [точным]  днем и датой выхода и шансом провести  премьеру  на крупном фестивале  за пределами России".

Хотя  эти новые источники финансирования  во многом  представляют собой сейсмический сдвиг для производителей, однако некоторые из старых моделей  по-прежнему   применяются. "Для больших фильмов с огромным риском важно заручиться поддержкой государственных институтов, таких как кинофонд", - говорит Роднянский, указав, что 30% из  примерно 10-миллионного бюджета на его, готовящегося  к  выходу, боевика "Чернобыль" поступило из государственной казны. Действительно, многие из коммерческих блокбастеров, которые стимулировали бурный рост внутреннего рынка в последние годы, было бы невозможно финансировать без надежной государственной поддержки.

Для многих производителей частная и государственная поддержка идет рука об руку. "Если у вас есть [государственное финансирование] в финансовом плане, то у вас есть гибкость... при разговоре со своим следующим партнером, будь то платформа VOD или это частный фонд, или это частный капитал " - говорит Артем Васильев из Metrafilms ("Довлатов "," Юморист "). Для "Общежития"-  режиссерского дебюта известного российского ДП Романа Васянова ("Отряд самоубийц", "Ярость"), примерно половина бюджета,  по  оценкам Васильева, пришлась на "Кинопрайм", 40% - на Минкультуры, а остаток - на частные акционерные источники.

"Как продюсер, я знаю, с каким проектом я буду подавать заявку на государственное финансирование, и где я буду полностью избегать этого маршрута", - говорит Стюарт. Тем временем, успешный запуск Кинопрайм, который привел к престижным фестивальным премьерам и большим кассовым доходам, является тем, что, как он надеется, "побудит больше игроков с капиталом  появиться на ландшафте и  двинуть индустрию вперед".

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