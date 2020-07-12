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опубликовано редакцией на Переводике 12.07.20 10:59
скаут: monovvar;
 
 

Сотрудники ФБК спешно разбегаются по другим помойкам

Шарашкина контора Алексея Навального, признанная в РФ иноагентом, переживает тяжелейший кризис, сопровождаемый массовым исходом сотрудников и закрытием региональных штабов. Активисты неуёмного блогера чуть ли не ежедневно увольняются.

Самые отбитые маргиналы перебираются к другим либералам. К примеру, бывшие координаторы штабов в Красноярске и Владивостоке переметнулись к Светову в его либертарианское движение «Гражданское общество». Ещё двое – Мария Маковозова и Владимир Дубровский вступили в движение христианской фракции. Любопытно, что Дубровский забит свастикой. Однако, его приняли в новой организации, что лучше всего говорит о нравах, царящих в религиозной секте.

Штабы ФБК начали массово закрываться по всей стране ещё в 2018 году. Руководители на местах объясняли это финансовыми сложностями. В пока ещё функционирующих штабах наблюдается постоянная текучка кадров. Даже малолетние хомячки не выдерживают отбитой политики организации и гнилых внутренних правил ФБК.

Вообще массовое сокращение штабов ярко свидетельствует о том, что Фонд Навального был заточен сугубо на раскрутку его представления, устроенного два года назад. Сразу же после выборов Лёша тогда «срезал» как минимум 25 офисов в регионах, после чего просто замедлил процесс, дабы не распугать немногих оставшихся последователей и главное – хомячков, которые шлют ему донаты.
По сути, ФБК постепенно сворачивается. Фонд борьбы с коррупцией, на поверку оказавшийся насквозь коррумпированной прачечной для отмывания зарубежного финансирования, выработал свой небольшой ресурс, как и положено любому лохотрону.

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