Похороны православных христиан (общие сведения)

В современное время мы, к сожалению, все больше отдаляемся от основных событий жизни и редко задумываемся о смерти. В большинстве случаев мы настолько далеки от начала и конца жизни, что у нас возникает много трудностей, и мы теряем связь с этими важными событиями; в особенности когда дело касается смерти, способность справится и скорбеть надлежащим образом и сохранять христианское отношение касательно смерти наших близких.

В Православной Церкви мы верим, что Бог — наш Создатель и единственный Податель Жизни, и Тот, и единственной кто обладает властью над жизнью и смертью. Православная Церковь руководствуется этой истиной и учит своих верных чад с рождения, в течении всей жизни и до кончины.

Когда дело доходит до конца нашей жизни, важно знать, как Православная Церковь окормляет своих чад и какие поэтапные шаги нужно предпринять, и как спланировать все необходимое (насколько это возможно). Данная статья является попыткой дать некоторое руководство. Конечно же не каждый случай будет одинаковым и если возникнут конкретные вопросы то лучше всего обратится к вашему священнику.

Забота о умирающем фактически начинается до наступления смерти. Если человек болен и больше не может посещать церковь, следует связаться со священником, чтобы он мог регулярно посещать болящего во время болезни. А также исповедовать и причастить больного.

Необходимо также посоветоваться насчет Таинства Соборования для больного. Это таинство совершается над тяжело больными и обычно только один раз во время болезни. В то же время это таинство нельзя рассматривать как отходную или «последним обрядом», а как таинство во исцелении души и тела. Для Соборования человек не обязательно должен быть смертельно болен и можно совершать когда человек тяжело болен. Главное помнить что мы просим у Бога особым образом подать исцеление и утешение.

Если человек уже при смерти, необходимо срочно вызвать священника а если смерть внезапна, тогда, как только кто-то узнает об этом. Священник сможет помолиться и прочитать «отходные» выслушает и утешит человека, который скоро умрет, и, конечно присутствующих близких. Если человек все еще в сознании, у человека будет возможность еще раз исповедоваться и причащаться Святых Таин. После смерти священник может служить первую панихиду по душе усопшего прямо на месте кончины.

Похоронное бюро обычно заботится о подготовке тела к похоронам. В некоторых штатах требуется нанять похоронное бюро, но какие конкретные услуги требуются, не регулируется законом. Некоторые похоронные бюро имеют свои собственные внутренние правила, но они могут сильно отличатся в зависимости от похоронного бюро, и в большинстве случаев о всех деталях можно договориться.

Лучше всего спланировать похороны и договорится с похоронным домом и кладбищем заранее.

При планировании похорон следует учитывать следующие факторы касательно православных похорон:

В связи с тем что человек был создан Богом по его образу и подобию, и также что «тело это храм Святого Духа» (1Кор 6:19), православная церковь не допускает кремирование усопших тел. Также похороны кремированного тела не допускаются похороны на православном кладбище в том случае когда известно, что тело будет кремировано впоследствии.

В США очень часто бальзамируют тела. Бальзамирование не является предпочтительным способом обращения с телом в православной церкви, но это не будет считаться препятствием для православных похорон.

Правила похоронного бюро часто препятствуют проведению похорон в закрытом гробу, если тело не бальзамируют, но следует четко отметить, что не существует федерального закона или закона штата, который требует бальзамирования. Альтернативные способы замедления разложения организма (охлаждение, сухой лед) являются предпочтительными.

Гроб должен быть простым и скромной. Простой деревянный гроб с крестом на крышке является наиболее подходящим но это не обязательно. Обычно крышка гроба должна быть полностью снята во время похорон. Человек должен быть одет в скромную одежду, по выбору родственников.

Простой крест, погребальное полотно и венок, который будет надет на покойного после похорон, должны быть в наличии. Иконы Спасителя, Богородицы и небесного покровителя (святой в честь которого человек назван) умершего также обычно кладут в гроб.

Обычно тело приносят в церковь не позднее вечера перед похоронами. Гроб должен находится в центре церкви, а усопший лежит лицом к алтарю. Панихида может быть отслужена за день до отпевания, и есть возможность у близких посетить умершего. Когда нет службы, семья может участвовать в чтении псалтыри, что обеспечивает молитвенную обстановку. Чтение псалмов может продолжаться всю ночь, когда умерший остается в церкви до похорон.

На следующее утро отпевание служит священник. Отпевание- это особая служба для умерших, которые нуждаются в наших молитвах, и в равной степени для участников, которые узнают, что такое христианская жизнь молясь и слушая глубокие духовные слова на отпевании, и будут утешены в своем горе с надеждой на общее воскресение. Проповедь обычно говорит священник. Выступление семьи и или друзей не является обычной практикой на православных похоронах. При этом у родственников, есть время для этого на могиле после предания телы земле. В конце отпевания священник произносит разрешительную молитву, и все присутвующие подходят по очереди простится с усопшим на «последее целование».

После отпевания в храме все молящиеся идут крестным ходом на место захоронения под колокольный звон. Во главе несут крест, потом идет хор, священник, катафалк с гром а потом уже идут родственники и близкие усопшего. В это время поется Трисвятое: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!» Члены семьи или знакомые могут нести гроб по желанию.

Прибыв на место захоронения, священник благословит могилу (если это не православное кладбище), и будет отслужена краткая лития. Затем гроб будет спущен в могилу, и все приствующие подходят еще раз простится с усопшим и бросают горсть земли в могилу, чтобы выразить свое последнее уважение. Могила должна быть крестообразно отмечена. Положение гроба должно быть таким, чтобы умерший был обращен лицом к кресту.

Те кто присутствовал на Православном отпевании, могут засвидетельствовать, что это одна из самых красивых и благоговейных церковных служб. Отпевание наполнено богословием и ярким свидетельством нашей веры в воскресшего Христа, истинне о ниспровержении вечной смерти и надежды на общее воскресение. Это подтверждает, что смерть не отделит нас от наших умерших, и что, поскольку мы заботились о них при их жизни, мы также заботимся о них в их смерти, в то время как наши усопшие братья и сестры сейчас как семена пшеницы в посеянной в земле, находятся в ожидании воссоединения души и тела.

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