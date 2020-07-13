навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
13.07.20  

Financial Post: Канадская налоговая служба (CRA) ужесточит проверки владельцев недвижимости в США

(0)
 
13.07.20   Редакция

Служащим по призыву китайским солдатам далеко до прекрасно подготовленных индийских военных

(0)
 
12.07.20  

На российско-китайской границе вспыхнул конфликт (видео)

(0)
 
12.07.20  

Проехали на дурака: Американские военные устроили за собой погоню

(0)
 
12.07.20   Редакция

Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

(0)
11.07.20   Редакция

Власть и государство при социализме и при капитализме.

(0)
 
11.07.20  

Бывший агент МИ-6 возместит ущерб Авену и Фридману из-за клеветы в «досье на Трампа»

(0)

последние за вчера, 12.07.20  
 
03:29  

На российско-китайской границе вспыхнул конфликт (видео)

(0)
 
03:17  

Проехали на дурака: Американские военные устроили за собой погоню

(0)
 
03:04  

У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

(0)
 
02:51  

The Washington Post: Кровавый уголь – как Россия продает краденое с Донбасса

(0)
 
02:28  

Собор Святой Софии

(0)
 
02:06  

Крик латвийской души: бани в поселках закрыты — вымрем от грязи и блох

(0)
 
01:41   Редакция

Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 13.07.20 02:17
скаут: Игорь Львович;
   
 

Financial Post: Канадская налоговая служба (CRA) ужесточит проверки владельцев недвижимости в США

CRA проверит сделки с недвижимостью в США, совершенные канадцами, за последние 6 лет

Канадское налоговое агентство (CRA) ищет компанию, которая предоставит данные о недвижимости, принадлежащей канадцам в США. 

Работники налоговой хотят убедиться, что канадцы платят налоги на недвижимость за рубежом.

Как сообщает издание Financial Post, CRA проверит все сделки с недвижимостью в США, совершенные канадцами, за последние 6 лет. Канадцы, которые не заплатили налоги, могут столкнуться со штрафами, процентами за задержку уплаты налогов и сборов, а также обвинениями в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Владельцы недвижимости в США, которые сдают жилье в аренду, должны указать доходы, полученные от аренды в налоговой декларации. В противном случае налогоплательщика оштрафуют, помимо налога и штрафа придется заплатить пени за просрочку.

Канадцы, которые владеют недвижимостью за рубежом, должны подать форму T1135. Форма заполняется в том случае, если стоимость недвижимости превышает $100 тыс и жилье сдается в аренду.

Штраф за несвоевременную подачу заявления составляет $25 за каждый день просрочки, максимальный размер штрафа в год составляет $2.500 плюс непогашенные проценты по задолженности. Штрафы применяются даже, если налогоплательщик указывает доход со сдачи жилья в аренду в налоговой декларации.


Financial Post

@financialpost

Предостережение “перелётным птицам” (т.е. тем кто улетает на зиму в теплые края): CRA (канадская налоговая служба) охотится за  данными о недвижимости в США, чтобы следить за операциями канадцев

Snowbirds beware: The CRA is hunting for bulk U.S. real estate data to keep tabs on transactions by...

financialpost.com

1:19 PM · Jul 10, 2020

Сотрудники налоговой также будут просматривать данные о продаже недвижимости в США канадцами, чтобы убедиться, что налогоплательщики заплатили налог на прирост капитала в Канаде.



статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 