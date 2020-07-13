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опубликовано редакцией на Переводике 13.07.20 10:24 скаут: monovvar;

Ссылка на оригинал Сафронов сделал Навального изгоем в либеральном болоте



Ежедневно либерахи выступают в прямом эфире (в основном на «Эхе Москвы»), усиленно малюя из Сафронова «жертву рыжима». И каких только версий ещё не напридумывали. Главное, что в любом случае для этой своры изменник Родины невинен аки младенец.



Но один известный своими зашкварами клоун вдруг решил выбиться из стаи. Поддерживать «бедняжку», продававшего государственные секреты чешским спецслужбам, отказался Алексей Навальный. Мало того, он ещё и натравил всех своих хомячков на тех, кто защищает Сафронова, вызвав немыслимый срач в либеральном лагере. Блогер считает, что бывший журналист не имеет право на защиту «просветлённой части общества», ибо он добровольно перешёл в другой лагерь – начал работать в «Роскосмосе», став частью системы. И вообще он изначально был подозрительным – проклятым милитаристом, рекламирующим российское оружие.



Выпад Навального взбаламутил русофобское болото. В него полетели копья, стрелы и тонны дурнопахнущей субстанции, которой так любят швыряться ценители западной демократии. Естественно, всплыли и давние обвинения в адрес повелителя хомячков в работе на Кремль. Навальному припомнили, что он всегда выходит сухим из воды, что бы ни вытворял, и отделывается лишь штрафами за серьёзные преступления вроде отмывание денег в ФБК или открытую клевету. Ко всему прочему Навальный регулярно вносит раздор в стан либералов – то с Ходорковским сцепится, то с Кацем онлайн-зарубу устроит. Явно ведь «агент Кремля». Теперь вот «крыша» приказала, и он путает своим вроде бы идейным соратникам все карты по Сафронову.



Более разумное объяснение метаниям Навального предложил автор популярного в Твиттер блога «Голос Мордора», отметив что вряд ли создателя ФБК можно назвать глубоко законспирированным агентом спецслужб. Кремлю просто это ни к чему. Навального воспринимает как полезного идиота, который своим взбалмошным поведением дискредитирует всю либеральную братию. Поэтому его особо и не трогают. Он же, сам того не ведая, подводит под монастырь всю русофобскую движуху. Если б Навального не было, такого персонажа нужно было бы создать искусственно. А тут и стараться не нужно. Вселенная сама подкинула сверхэффективного блаженного. статью прочитали: 54 человек Комментарии ﻿

Абсолютно вся либеральная братия подорвалась на защиту Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Правозащитники, активисты, журналисты – русофобский зоопарк будто обезумел, получив лишний повод поорать по заданным антироссийским методичкам. Псевдооппозиционерам плевать, что сотрудники ФСБ несколько месяцев следили за изменником и предоставили непробиваемые доказательства (набралось уже несколько томов материалов по его делу. Фанаты американской демократии сорвались с катушек потому, что задержали «своего». Сафронов – бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», лишь совсем недавно устроившийся советником главы Роскосмоса.Ежедневно либерахи выступают в прямом эфире (в основном на «Эхе Москвы»), усиленно малюя из Сафронова «жертву рыжима». И каких только версий ещё не напридумывали. Главное, что в любом случае для этой своры изменник Родины невинен аки младенец.Но один известный своими зашкварами клоун вдруг решил выбиться из стаи. Поддерживать «бедняжку», продававшего государственные секреты чешским спецслужбам, отказался Алексей Навальный. Мало того, он ещё и натравил всех своих хомячков на тех, кто защищает Сафронова, вызвав немыслимый срач в либеральном лагере. Блогер считает, что бывший журналист не имеет право на защиту «просветлённой части общества», ибо он добровольно перешёл в другой лагерь – начал работать в «Роскосмосе», став частью системы. И вообще он изначально был подозрительным – проклятым милитаристом, рекламирующим российское оружие.Выпад Навального взбаламутил русофобское болото. В него полетели копья, стрелы и тонны дурнопахнущей субстанции, которой так любят швыряться ценители западной демократии. Естественно, всплыли и давние обвинения в адрес повелителя хомячков в работе на Кремль. Навальному припомнили, что он всегда выходит сухим из воды, что бы ни вытворял, и отделывается лишь штрафами за серьёзные преступления вроде отмывание денег в ФБК или открытую клевету. Ко всему прочему Навальный регулярно вносит раздор в стан либералов – то с Ходорковским сцепится, то с Кацем онлайн-зарубу устроит. Явно ведь «агент Кремля». Теперь вот «крыша» приказала, и он путает своим вроде бы идейным соратникам все карты по Сафронову.Более разумное объяснение метаниям Навального предложил автор популярного в Твиттер блога «Голос Мордора», отметив что вряд ли создателя ФБК можно назвать глубоко законспирированным агентом спецслужб. Кремлю просто это ни к чему. Навального воспринимает как полезного идиота, который своим взбалмошным поведением дискредитирует всю либеральную братию. Поэтому его особо и не трогают. Он же, сам того не ведая, подводит под монастырь всю русофобскую движуху. Если б Навального не было, такого персонажа нужно было бы создать искусственно. А тут и стараться не нужно. Вселенная сама подкинула сверхэффективного блаженного.