Российская власть в долгах перед Юрмальской думой

Сергей Ежов, Sobesednik.ru/freecity.eu, 13.07.2020.

Депутат Госдумы России Владислав Третьяк и представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский оказались в число должников по налогу на недвижимость в Юрмале Об этом сообщает российское издание «Собеседник».

Уведомление отправлено

Согласно информации Юрмальского муниципалитета, Vladislav Tretiak и Mikhail Barshevskiy имеют долги по налогам на недвижимость. Судя по тому, что у должников совпадают с известными россиянами не только фамилии и имена, но и годы рождения, речь идет именно о депутате Госдумы и представителе правительства в Конституционном и Верховном судах. Третьяку уведомление о необходимости погасить задолженность было направлено в декабре прошлого года, Барщевскому – в марте этого.

Третьяку в Латвии принадлежат две квартиры одинаковой площадью (167 кв. м). Согласно декларации, депутат-единоросс зарабатывает 22,5 млн. руб. в год. У Барщевского на территории Латвии имущества даже побольше: помимо двух квартир, есть два земельных участка, машино-место, гараж и подсобное помещение.

В России чиновнику бизнесом заниматься запрещено, но несколько фирм зарегистрировано на его супругу Ольгу Баркалову и дочь Наталью. Они же выступают учредителями коллегии адвокатов, которая зарабатывает на госзаказах по оказанию юридических услуг. В частности, 2,2 млн. рублей коллегия Барщевских выручила на оказании юридических услуг НМИЦ кардиологии Минздрава.

А еще фирма жены чиновника – ООО «Ф-Траут» – поставляет «Газпрому» живую рыбу для зарыбления прудов. «Ф-Траут» – один из крупнейших на территории Калужской области комплексов по индустриальному производству радужной форели и лосося. Бизнес супруги Барщевского пользуется поддержкой властей региона, которые выдают предприятию госсубсидии. В прошлом году компания получила 8 млн. бюджетных рублей, врио губернатора Владислав Шапша недавно пообещал новую помощь.

Рейс из Риги в Госдуму

В российском парламенте есть депутат-новичок. Мандат Татьяна Кривенко получила только летом 2018 года, заняв место скончавшегося Станислава Говорухина.

Татьяна Кривенко // стоп-кадр YouTube

В Латвии Кривенко, которая до этого несколько лет работала в мэрии Москвы и аппарате Госдумы, на пару с супругом принадлежит квартира площадью 125,2 квадратного метра. Имя своего мужа депутат не афиширует, однако «Собеседник» установил, что им является режиссер Валерий Фокин.

Супруг Кривенко тоже не чужд политики. Он выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, подписывался под письмом в поддержку присоединения Крыма. Правда, позволяет себе Фокин иногда и фрондировать: недавно он публично выступал в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, осужденного по обвинению в хищении средств Минкультуры.

Московская квартира Кривенко, согласно имеющейся у «Собеседника» выписке из Росреестра, располагается в районе Патриарших прудов (Трехпрудный пер., д. 11/13). Рыночная стоимость этого жилья площадью 143,6 кв. м составляет около 80 млн. руб. Правда, в последней доступной декларации парламентария (за 2018 год) недвижимости такой площадью нет. «Собеседник» убедился, что указанной недвижимостью владеет именно депутат Кривенко, а не ее полная тезка. В данном случае может идти речь как об утаивании сведений об имуществе, так и о технической ошибке.

«Собеседнику» удалось найти информацию о покупке и латвийской квартиры Кривенко. Она была приобретена в 2011 году за 600 тысяч евро (47,5 млн рублей по действующему курсу).

Коллега Кривенко по фракции «Единая Россия» Абдулгамид Эмиргамзаев в своей декларации указал, что его несовершеннолетний ребенок безвозмездно пользуется домом в Латвии. Эмиргамзаев представляет в Госдуме Республику Дагестан. Он является соавтором антизападного законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Квартирой в Латвии владела до недавнего времени и семья директора департамента регуляторной политики правительства Екатерины Салугиной-Сороковой. От должности премьер Михаил Мишустин освободил ее в апреле. «Собеседник» нашел российский бизнес, оформленный на мать экс-чиновницы Евгению Сороковую. Ей принадлежит доля в ООО «Автомаг Групп». Партнер Сороковой через ООО «Европа Групп» зарабатывает на госзакупках в Подмосковье, оказывая услуги властям по эвакуации автотранспорта и ремонту транспортных средств.

Кстати

В Конституцию РФ требовали внести запрет на зарубежную недвижимость для чиновников и депутатов. Соответствующая петиция размещена на сайте Российской общественной инициативы. Авторы документа отмечают, что зарубежная недвижимость у представителей власти способствует выводу из российской экономики значительных финансовых средств, в том числе «заработанных» путем казнокрадства. Кроме того, это открывает возможности создания «запасных плацдармов» для своей безбедной жизни на случай экстренного завершения карьеры. Для того чтобы инициатива поступила на рассмотрение экспертной группы правительства, ее должны поддержать 100 тысяч человек. На момент подготовки этого материала под петицией поставили свои подписи 951 человек.

Кто еще в Балтии

Экс-члену Совета Федерации Татьяне Лебедевой принадлежат земельный участок и дом в Эстонии. На супругу депутата Госдумы предыдущего созыва Олега Лебедева Анджелу оформлена квартира в Литве. Она получила ее в наследство.

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