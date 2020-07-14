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дата публикации 14.07.20 04:24
скаут: Игорь Львович;
   
 

Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)

Фотография: «Редакция»

В глубине бразильских джунглей прямо сейчас живут русские староверы. Они выглядят и мыслят почти так же, как русские крестьяне до Октябрьской революции. Правда, вместо привычной русской капусты они выращивают авокадо, манго и маракуйю.

И прямо сейчас довольно многие из этих людей начинают возвращаться в Россию: расселяются на Дальнем Востоке, чтобы строить там свою новую старую жизнь.

Мы слетали в Бразилию, чтобы запечатлеть быт этих людей, которые сто лет назад покинули свою Родину, но на самом деле оказались единственными, кто до сих пор живет в той России, которую мы безвозвратно потеряли.

Песни из выпуска исполняют русские староверы из штата Орегон:

— Восточная держава славного Киева-града (Стих "О Борисе и Глебе");

— На воротах два соколика сидят (Свадьбишные (после венчания));

— Все люди живут, как цветы цветут.



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